Ученые определили вероятный маршрут перехода армии Ганнибала через Альпы
Исследователи смоделировали, сколько энергии потратили солдаты, лошади и боевые слоны армии Ганнибала при переходе через тот или иной альпийский перевал. Расчеты показали, что преимущество у перевала Коль-де-ла-Траверсетт: несмотря на свою высоту, это был самый короткий и наименее энергозатратный маршрут из всех.
На протяжении более 2200 лет поход Ганнибала через Альпы остается одним из самых обсуждаемых эпизодов древней военной истории.
В октябре 218 года до нашей эры, во время Второй Пунической войны, карфагенский полководец Ганнибал Барка вместе со своей армией численностью 46 тысяч человек и 37 боевыми слонами прошел форсированным маршем по Иберийскому полуострову, затем пересек Альпы, спустившись в долину реки По. Согласно древним источникам, поход через горы занял 15 дней. Переход через Альпы позволил карфагенянам неожиданно для римлян оказаться в Италии.
Историки с древности спорят, каким именно альпийским маршрутом следовал Ганнибал. Среди наиболее популярных кандидатов — маршруты, пролегающие через альпийские перевалы Коль-дю-Клапье, Коль-де-ла-Траверсетт, Коль-де-Монтженевр и Коль-дю-Мон-Сени.
Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, попробовали найти ответ на этот вопрос, сосредоточившись на биологии людей и животных. С помощью компьютерного моделирования сравнили прямые энергетические затраты, которые потребовались от солдат, лошадей и в особенности слонов армии Ганнибала при переходе через тот или иной перевал.
Оказалось, самый крутой маршрут, через перевал Коль-де-ла-Траверсетт, высота которого составляет почти три тысячи метров, был для армии Ганнибала самым коротким и наименее энергозатратным. По расчетам ученых, совокупная энергетическая «стоимость» этого маршрута для всей армии составила 5,42 тераджоуля (один тераджоуль — триллион джоулей).
Маршрут через перевал Коль-де-Монженевр потребовал бы больше энергии примерно на 11 процентов, через Коль-дю-Клапье — примерно на 16 процентов, а через Коль-дю-Мон-Сени — примерно на 19 процентов. На практике маршрут через Коль-де-ла-Траверсетт все равно был настолько тяжелым и сложным, что должен был полностью исчерпать ресурсы и людей, и животных.
Исследователи подсчитали, что, если бы основным источником пищи были углеводы, то за 15 дней перехода через Коль-де-ла-Траверсетт армии Ганнибала потребовалось бы около 232 тонн провизии. Более длинные или энергоемкие маршруты увеличили бы эту нагрузку на десятки тонн.
Поэтому, отметили авторы исследования, самая большая проблема Ганнибала заключалась не в самом восхождении на горы и спуске с них, а в пище. Особенно, если речь идет о слонах — гигантских животных с огромными биологическими потребностями.
В дикой природе взрослый слон весом три тонны потребляет приблизительно 200 килограммов корма в день, большую часть суток проводя за едой, просто чтобы поддерживать свой вес. Даже в условиях неволи количество корма, необходимое для удовлетворения основных метаболических потребностей слона, намного превышает то, что можно было бы перенести на себе через Альпы.
Поэтому исследователи предположили, что слоны пересекли Альпы, используя накопленный жир. По оценкам ученых, на маршруте через Коль-де-ла-Траверсетт слоны потеряли около четырех процентов, лошади — примерно 11 процентов, а солдаты — около 19 процентов своих жировых запасов.
Только половина солдат Ганнибала смогла добраться до Италии, но при этом боевые слоны по большей части выжили. Считается, что около 30 из них участвовали в Битве при Треббии в декабре того же года.
В то же время, отметили исследователи, солдаты могли относительно быстро восстановить запасы жира, если появлялась еда. Слонам требовалось гораздо больше корма и больше времени на восстановление. Возможно поэтому, а также из-за сравнительно холодного климата Северной Италии уже следующей зимой все слоны Ганнибала, кроме его личного — Суруса, погибли.
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