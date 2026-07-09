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В Великобритании впервые в мире успешно сбросили с самолета беспилотный катер для морских операций

Королевский военно-морской флот Великобритании впервые в мире успешно испытал новую технологию развертывания беспилотных надводных аппаратов, сбрасывая их непосредственно с военно-транспортного самолета. Разработка открывает возможность значительно быстрее проводить морские операции без необходимости использовать порты или суда-носители.

Испытания по сбросу беспилотного надводного аппарата Kraken K3 SCOUT с самолета Airbus A400M Atlas / © Royal Navy

В ходе шестидневных испытаний над акваторией Северного моря специалисты Королевского флота совместно с промышленными партнерами выполнили четыре успешных сброса беспилотного надводного аппарата Kraken K3 SCOUT с самолета Airbus A400M Atlas. Каждый сброс осуществлялся с высоты примерно 400 метров с использованием парашютной системы доставки.

После приводнения аппарат сохранял полную работоспособность, подтвердив способность выдерживать удар о воду и сразу приступать к выполнению поставленной задачи. Испытания проводились в рамках проекта Project Beehive, цель которого — ускорить внедрение автономных морских систем в будущий гибридный флот Королевских ВМС.

Во время испытаний беспилотный катер K3 SCOUT, разработанный компанией Kraken Technology Group, использовался совместно с системой воздушной доставки Universal Maritime Craft Aerial Delivery System (UMCADS), созданной компанией Capewell. Эта многоразовая платформа предназначена для десантирования небольших морских аппаратов непосредственно с самолетов.

В отличие от традиционных способов запуска, требующих присутствия кораблей или береговой инфраструктуры, новая технология позволяет доставлять беспилотный катер сразу в заданный район — даже если он находится в труднодоступной или опасной акватории.

По мнению представителей Королевского флота, такая возможность особенно важна при проведении разведывательных операций, охраны военно-морских сил, поддержки высокоточных ударов и других миссий, где скорость развертывания имеет решающее значение.

Во время тестов аппарат сбрасывали в условиях морского волнения четвертой степени, когда высота волн достигает примерно 2,5 метра. Во всех четырех испытаниях использовался один и тот же катер K3 SCOUT, который успешно выдержал каждое приводнение, подтвердив высокую прочность конструкции и возможность многократного применения.