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Исследование стран ОЭСР: студенты вузов показали навыки чтения и математики не выше, чем у десятилетних детей
Согласно новому «Обследованию навыков взрослых», проведенному Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), значительная доля студентов, обучающихся в системе высшего образования, демонстрирует навыки чтения и математики на уровне, который считается слабым даже для ученика средней школы.
Опрос, впервые отмеченный изданием The Economist, охватил примерно 160 тысяч человек всех возрастов во всех 38 странах-участницах. Он показал, что в странах ОЭСР в целом 8% студентов вузов читают на уровне десятилетнего ребенка или даже хуже. В то время как такие страны, как Германия и Франция, удержались ниже отметки 5%, Польша, Израиль и США заметно выбиваются из общего ряда — 21%, 20% и 14% соответственно.
С математикой ситуация ненамного лучше. В среднем по странам ОЭСР 9% студентов вузов владеют математикой на уровне десяти лет или ниже. В Италии, США и Словакии этот показатель превышает 15%, а абсолютным «лидером» снова оказался Израиль — около 21% студентов демонстрируют столь низкий уровень.
У этих результатов, судя по всему, есть несколько взаимосвязанных причин: пробелы в обучении, возникшие в период пандемии и снизившие уровень подготовки; падение числа поступающих, из-за которого вузы вынуждены снижать требования; сокращение государственного финансирования образования — и это лишь некоторые из факторов.
Ситуация совпадает по времени с распространением больших языковых моделей вроде ChatGPT, которые, по многим оценкам, фактически сформировали новый «нижний порог» академической успеваемости как в школах, так и в университетах.
Хотя очевидно, что проблема крайне сложна, есть данные, что полное исключение технологий из учебного процесса может дать немедленный эффект.
Так, в одном из классов Миннеаполиса преподаватель литературы и английского языка запретил использование телефонов и ноутбуков, потребовав выполнять все задания вручную, на бумаге. В начале учебного года в сентябре лишь 46% учеников заявляли, что уверены в своих навыках чтения. Спустя несколько месяцев, в феврале, этот показатель вырос до 95%.
И хотя речь идет всего об одном классе, очевидно, что в образовательных системах богатейших стран мира что-то пошло не так — и чем дольше проблема остается без внимания, тем больше студентов будут выходить во взрослую жизнь с навыками чтения на уровне четвероклассников.
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