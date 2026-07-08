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В Китае фотоловушки запечатлели редчайших снежных барсов
Масштабное исследование с использованием фотоловушек, проведенное Всемирным фондом дикой природы (WWF) в труднодоступных районах Китая, позволило получить новые сведения об одном из самых скрытных хищников планеты — снежном барсе.
WWF опубликовал впечатляющие снимки, сделанные частью сети из 160 инфракрасных фотоловушек, установленных в высокогорных районах страны. Камеры работают, в частности, на территории национального парка Циляньшань, где, по оценкам специалистов, обитает около 150 снежных барсов, а также в Национальном природном заповеднике Волун в провинции Сычуань.
«В течение 2025 года WWF-Китай поддерживал работу десяти инспекторов по охране снежных барсов в этом регионе. Благодаря этому удалось обеспечить в общей сложности 500 человеко-дней патрулирования», — сообщили представители WWF.
Хотя главной целью проекта было наблюдение за снежными барсами, камеры запечатлели и множество других высокогорных животных. Среди них — рыси, сибирские горные козлы (ибексы), благородные олени, сычуаньские такины, дикие собаки и лисицы.
Как сообщило издание Digital Camera World, сеть фотоловушек WWF уже получила более 600 снимков снежных барсов, зафиксировав 157 отдельных встреч с этими редкими хищниками. Пассивные инфракрасные камеры способны работать при температуре до −40°C, что позволяет вести наблюдения даже в самых суровых условиях высокогорья.
Собранные данные помогают ученым лучше оценить численность одной из крупнейших диких кошек мира, известной своей исключительной скрытностью и стремлением избегать встреч с человеком. Исследование WWF должно существенно расширить знания о популяции снежного барса — вида, изучение которого всегда представляло серьезную научную задачу.
По данным WWF, ареал этого верховного хищника охватывает горные районы двенадцати стран Азии: Афганистана, Бутана, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Общая площадь ареала составляет почти два миллиона квадратных километров, причем около 60% всех пригодных местообитаний находится на территории Китая. Несмотря на это, свыше70 % мест обитания снежного барса до сих пор остаются практически неисследованными.
Размер индивидуального участка взрослого животного сильно зависит от региона. Так, в Непале он составляет от 12 до 40 квадратных километров, тогда как в Монголии может превышать 500 квадратных километров. Не менее значительно варьирует и плотность популяции: в зависимости от численности добычи и качества среды обитания она может составлять от менее чем 0,1 до 10 и более особей на каждые 100 квадратных километров.
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