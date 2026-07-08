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Как строят самое высокое здание на планете: главный инженер раскрыл самую сложную задачу проекта
Строительство небоскреба Jeddah Tower в Саудовской Аравии, которому после завершения предстоит стать самым высоким зданием в мире, приблизилось к одному из ключевых этапов.
После завершения строительства высота здания превысит 1000 метров, благодаря чему оно обойдет нынешнего мирового рекордсмена — дубайский небоскреб Бурдж-Халифа, высота которого составляет 828 метров.
Главный инженер проекта Jeddah Tower и управляющий инженерной компании Thornton Tomasetti Джон Перонто сообщил, что команда «крайне интенсивно» продвигается к завершению строительства верхней смотровой площадки, расположенной примерно на уровне 160-го этажа. Эта площадка получила название Sky Terrace («Небесная терраса»).
По его словам, до достижения этой отметки остается около 60 недель. Именно этот этап станет одной из важнейших вех всего проекта и должен быть достигнут уже в обозримом будущем.
Сегодня башня уже поднялась почти до 106-го этажа, превысив отметку 400 метров. По оценке Перонто, строительство ведется со скоростью около четырех метров в неделю, что позволит примерно через 25 недель преодолеть символический рубеж в 500 метров.
По словам Джона Перонто, Jeddah Tower сегодня находится на наиболее продвинутой стадии среди всех флагманских мегапроектов Саудовской Аравии. Если нынешние темпы сохранятся, строительство завершится в соответствии с графиком — в августе 2028 года.
После завершения строительства башня будет насчитывать не менее 167 этажей. Точное количество эксплуатируемых этажей инженер назвать затруднился, однако подтвердил, что их будет значительно больше 130, а верхние помещения разместятся примерно до 160-го уровня.
Беспрецедентная высота Jeddah Tower создает множество сложнейших инженерных задач, прежде всего связанных с организацией строительных работ. По словам Перонто, одной из наиболее революционных особенностей проекта станет подача бетона на высоту одного километра — подобного еще никогда не удавалось осуществить при строительстве зданий.
«Это будет самая высокая система подачи бетона, когда-либо использовавшаяся при строительстве любого здания на планете», — подчеркнул инженер.
Он пояснил, что благодаря современным технологиям бетон удастся подавать на всю высоту башни с помощью единой насосной системы, тогда как первоначально предполагалось использовать несколько промежуточных насосных станций.
Перонто отметил, что разработка столь эффективной и одновременно экономически оправданной технологии стала одной из самых сложных инженерных задач проекта.
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