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Мировой рейтинг стран по добыче природного газа
Природный газ остается одним из ключевых источников энергии в мире. Он используется для выработки электроэнергии, обеспечивает работу энергоемких отраслей промышленности и служит основным топливом для отопления жилых домов.
Основные объемы добычи сосредоточены в относительно небольшом числе государств. При этом на Соединённые Штаты приходится более четверти мирового производства природного газа.
На карте выше страны ранжированы по объему товарной добычи природного газа в 2025 году. Показатели представлены в миллиардах кубометров. Источник данных — ОПЕК.
В 2025 году Соединенные Штаты добыли 1 116 миллиардов кубометров природного газа — почти вдвое больше, чем Россия, и больше, чем Китай, Канада и Катар вместе взятые.
Такое лидерство стало результатом почти двух десятилетий стремительного роста, обусловленного развитием добычи сланцевого газа. Применение технологий горизонтального бурения и гидроразрыва пласта позволило освоить огромные запасы, превратив США в крупнейшего производителя природного газа в мире и одного из ведущих экспортеров сжиженного природного газа (СПГ).
Несмотря на масштабные изменения в мировой торговле энергоресурсами после 2022 года, Россия сохранила второе место в мире по объему добычи природного газа. Третье место занимает Иран с показателем 280 миллиардов кубометров, за ним следуют Китай и Канада.
Ближний Восток по-прежнему играет важнейшую роль на мировом газовом рынке благодаря таким странам, как Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Особое место занимает Катар, который остается одним из крупнейших мировых экспортеров СПГ и продолжает наращивать добычу на гигантском газовом месторождении «Северное».
В 2025 году в Северной Америке было добыто 1 360 миллиардов кубометров природного газа, что сделало ее крупнейшим газодобывающим регионом мира.
На втором месте расположилась Евразия с объемом добычи 843 миллиарда кубометров, за которой следует Ближний Восток с показателем 754 миллиарда кубометров.
В совокупности Северная Америка, Евразия и Ближний Восток обеспечили около 68% мирового производства природного газа. Это наглядно показывает, что, несмотря на рост добычи в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, мировое предложение газа по-прежнему остается высоко концентрированным.
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