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Инфографика: самые высокогорные населенные пункты мира

Жизнь на экстремальных высотах — это не только удел небольших горных деревень. Некоторые из самых высоко расположенных постоянных поселений на планете насчитывают сотни тысяч, а иногда и более миллиона жителей, сумевших приспособиться к разреженному воздуху, морозным ночам и постоянной нехватке кислорода.

Самые высокогорные населенные пункты мира / © World Visualized

Первое место в этом необычном списке занимает Ла-Ринконада на юго-востоке Перу — самый высокогорный постоянный населенный пункт Земли. Город расположен на высоте около 5 100 метров над уровнем моря, рядом с золотыми рудниками Ананеа в Андах.

Несмотря на отсутствие многих базовых коммунальных услуг, Ла-Ринконада стремительно выросла благодаря стихийной добыче золота. Многочисленные научные исследования называют этот город одним из самых суровых мест для жизни на планете: содержание кислорода здесь примерно вдвое ниже, чем на уровне моря.

Из десяти самых высоко расположенных населенных пунктов мира сразу три находятся в Боливии.

Эль-Альто, расположенный на высоте около 4 150 метров, считается самым высокогорным крупным городом планеты. За последние десятилетия он превратился в один из наиболее быстрорастущих городов Боливии и важный экономический центр страны. Эль-Альто тесно связан с соседней Ла-Пасом сетью автомагистралей и одной из самых высокогорных городских канатных дорог в мире.

Неподалеку расположен Потоси, лежащий на высоте около 4 050 метров. После открытия в XVI веке богатейших серебряных месторождений на горе Серро-Рико этот город стал одним из самых богатых в мире. Во времена Испанской империи серебро из Потоси в огромных объемах поступало в Европу и во многом финансировало глобальную экспансию Испании.

Хотя многие ошибочно считают Ла-Пас столицей Боливии, официально он является лишь административной столицей страны. В зависимости от района города его высота составляет от 3 650 до 3 870 метров над уровнем моря. Именно здесь располагаются правительство и основные государственные учреждения, тогда как конституционной столицей Боливии остается Сукре.

Постоянное проживание на высоте более 2 500 метров создает серьезную нагрузку на организм. По данным Всемирного экономического форума, пониженное содержание кислорода резко снижает физическую работоспособность людей, впервые оказавшихся в высокогорье. Однако у населения, живущего в таких условиях многие поколения, постепенно сформировались биологические и генетические механизмы адаптации.

Исследования, опубликованные в ведущих научных журналах, показывают, что жители Анд, Тибетского нагорья и Эфиопского нагорья приспособились к жизни на больших высотах разными путями. Например, у тибетцев обнаружены генетические особенности, позволяющие организму значительно эффективнее использовать кислород без чрезмерного увеличения количества эритроцитов. У многих жителей Анд, напротив, наблюдается повышенная концентрация гемоглобина, благодаря чему кровь переносит больше кислорода.

Одним из самых известных городов высокогорья является Лхаса в Китае, расположенная на высоте около 3 650 метров. Это историческая столица Тибета, где находится знаменитый дворец Потала — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, который на протяжении столетий служил резиденцией Далай-лам.

Перуанский Куско, лежащий примерно на 3 400 метрах над уровнем моря, был столицей Империи инков до прихода испанских завоевателей и сегодня остается одним из важнейших исторических центров Южной Америки.

Еще севернее находится столица Эквадора Кито, расположенная на высоте около 2 850 метров на склонах Анд. Исторический центр города считается одним из наиболее хорошо сохранившихся колониальных ансамблей Латинской Америки и вошел в первый список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1978 году.

Столица Колумбии Богота расположена на высоте примерно 2 640 метров, а столица Эфиопии Аддис-Абеба — около 2 450 метров над уровнем моря. Ее нередко называют самой высокогорной столицей Африки.

Столица Эритреи Асмэра, лежащая на высоте 2 325 метров, также включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря исключительно хорошо сохранившейся архитектуре итальянского модернизма первой половины XX века.

Сегодня эти города наглядно демонстрируют, что даже в условиях постоянного кислородного голодания человек способен не просто выживать, но и создавать крупные экономические, культурные и исторические центры. Опыт их жителей помогает ученым лучше понять, каким образом человеческий организм адаптируется к экстремальным условиям окружающей среды.