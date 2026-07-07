  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
7 июля, 07:53
Рейтинг: +661
Посты: 956

Инфографика: самые высокогорные населенные пункты мира

Жизнь на экстремальных высотах — это не только удел небольших горных деревень. Некоторые из самых высоко расположенных постоянных поселений на планете насчитывают сотни тысяч, а иногда и более миллиона жителей, сумевших приспособиться к разреженному воздуху, морозным ночам и постоянной нехватке кислорода.

Сообщество
# высота
# инфографика
# мир
# рекорды
# статистика
Самые высокогорные населенные пункты мира / © World Visualized 
Самые высокогорные населенные пункты мира / © World Visualized 

Первое место в этом необычном списке занимает Ла-Ринконада на юго-востоке Перу — самый высокогорный постоянный населенный пункт Земли. Город расположен на высоте около 5 100 метров над уровнем моря, рядом с золотыми рудниками Ананеа в Андах.

Несмотря на отсутствие многих базовых коммунальных услуг, Ла-Ринконада стремительно выросла благодаря стихийной добыче золота. Многочисленные научные исследования называют этот город одним из самых суровых мест для жизни на планете: содержание кислорода здесь примерно вдвое ниже, чем на уровне моря.

Из десяти самых высоко расположенных населенных пунктов мира сразу три находятся в Боливии.

Эль-Альто, расположенный на высоте около 4 150 метров, считается самым высокогорным крупным городом планеты. За последние десятилетия он превратился в один из наиболее быстрорастущих городов Боливии и важный экономический центр страны. Эль-Альто тесно связан с соседней Ла-Пасом сетью автомагистралей и одной из самых высокогорных городских канатных дорог в мире.

Неподалеку расположен Потоси, лежащий на высоте около 4 050 метров. После открытия в XVI веке богатейших серебряных месторождений на горе Серро-Рико этот город стал одним из самых богатых в мире. Во времена Испанской империи серебро из Потоси в огромных объемах поступало в Европу и во многом финансировало глобальную экспансию Испании.

Хотя многие ошибочно считают Ла-Пас столицей Боливии, официально он является лишь административной столицей страны. В зависимости от района города его высота составляет от 3 650 до 3 870 метров над уровнем моря. Именно здесь располагаются правительство и основные государственные учреждения, тогда как конституционной столицей Боливии остается Сукре.

Постоянное проживание на высоте более 2 500 метров создает серьезную нагрузку на организм. По данным Всемирного экономического форума, пониженное содержание кислорода резко снижает физическую работоспособность людей, впервые оказавшихся в высокогорье. Однако у населения, живущего в таких условиях многие поколения, постепенно сформировались биологические и генетические механизмы адаптации.

Исследования, опубликованные в ведущих научных журналах, показывают, что жители Анд, Тибетского нагорья и Эфиопского нагорья приспособились к жизни на больших высотах разными путями. Например, у тибетцев обнаружены генетические особенности, позволяющие организму значительно эффективнее использовать кислород без чрезмерного увеличения количества эритроцитов. У многих жителей Анд, напротив, наблюдается повышенная концентрация гемоглобина, благодаря чему кровь переносит больше кислорода.

Одним из самых известных городов высокогорья является Лхаса в Китае, расположенная на высоте около 3 650 метров. Это историческая столица Тибета, где находится знаменитый дворец Потала — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, который на протяжении столетий служил резиденцией Далай-лам.

Перуанский Куско, лежащий примерно на 3 400 метрах над уровнем моря, был столицей Империи инков до прихода испанских завоевателей и сегодня остается одним из важнейших исторических центров Южной Америки.

Еще севернее находится столица Эквадора Кито, расположенная на высоте около 2 850 метров на склонах Анд. Исторический центр города считается одним из наиболее хорошо сохранившихся колониальных ансамблей Латинской Америки и вошел в первый список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1978 году.

Столица Колумбии Богота расположена на высоте примерно 2 640 метров, а столица Эфиопии Аддис-Абеба — около 2 450 метров над уровнем моря. Ее нередко называют самой высокогорной столицей Африки.

Столица Эритреи Асмэра, лежащая на высоте 2 325 метров, также включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря исключительно хорошо сохранившейся архитектуре итальянского модернизма первой половины XX века.

Сегодня эти города наглядно демонстрируют, что даже в условиях постоянного кислородного голодания человек способен не просто выживать, но и создавать крупные экономические, культурные и исторические центры. Опыт их жителей помогает ученым лучше понять, каким образом человеческий организм адаптируется к экстремальным условиям окружающей среды.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Июл
700
Собрано без инструкции: почему эволюция делает странных, нелепых и… гениальных существ
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
07 Июл
Бесплатно
Животные в старом Петербурге
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Экскурсия
08 Июл
Бесплатно
Мой адрес – корабль «Союз»
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
08 Июл
Бесплатно
От тучерезов до небоскребов
Политехнический музей
Москва
Лекция
08 Июл
Бесплатно
Многоканальная астрономия
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
09 Июл
700
Возвращение мамонта: клонирование, генное чудо или фейк?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Июл
Бесплатно
Эра персонализированной медицины или зачем каждому из нас нужен генетический тест?
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
09 Июл
Бесплатно
Мамонты: от гигантов до карликов – вымирание, смертельные инфекции и греческие мифы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
09 Июл
Бесплатно
Миф об Аркадии и образ Канады как «французского рая»
Библиотека иностранной литературы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 июля, 11:05
Марк Чернов

У морских анемонов нашли противовирусную защиту, о существовании которой наука не подозревала

Новая находка доказывает, что эволюция изобрела как минимум два независимых способа бороться с вирусами. Это открытие кардинально меняет представления о развитии иммунитета и расширяет горизонты для поиска новых лекарств.

Биология
# генетика
# зоология
# иммунитет
# Молекулярная биология
# эволюция
6 июля, 14:44
Илья Гриднев

Физики впервые отследили электрон на квантово-механическом пространственно-временном пределе

Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.

Физика
# аттосекунды
# квантовая механика
# квантовое туннелирование
# микроскопия
# электроны
6 июля, 10:09
Дарья Губина

Необычный сигнал LIGO может оказаться первым подтверждением первичных черных дыр

В 2025 году детекторы гравитационных волн уловили потенциальное слияние черных дыр крайне малой массы. Ученые из Университета Майами считают, что участники того события могут открыть новое направление в исследовании темной материи.

Астрономия
# LIGO
# большой взрыв
# гравитационные волны
# первичные черные дыры
# темная материя
4 июля, 09:30
Любовь С.

Древнейшие звезды Млечного Пути помогли уточнить возраст Вселенной

Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.

Астрономия
# вселенная
# звезды
# постоянная Хаббла
# спектроскопия
# стандартная космологическая модель
6 июля, 14:44
Илья Гриднев

Физики впервые отследили электрон на квантово-механическом пространственно-временном пределе

Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.

Физика
# аттосекунды
# квантовая механика
# квантовое туннелирование
# микроскопия
# электроны
5 июля, 11:05
Марк Чернов

У морских анемонов нашли противовирусную защиту, о существовании которой наука не подозревала

Новая находка доказывает, что эволюция изобрела как минимум два независимых способа бороться с вирусами. Это открытие кардинально меняет представления о развитии иммунитета и расширяет горизонты для поиска новых лекарств.

Биология
# генетика
# зоология
# иммунитет
# Молекулярная биология
# эволюция
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. У агрессивного вида рака нашли уязвимость, которую десятилетиями не могли обнаружить

    6 июля, 16:30

  2. Биологи научились управлять механизмом, мешающим мышцам заживать в пожилом возрасте

    6 июля, 14:58

  3. Физики впервые отследили электрон на квантово-механическом пространственно-временном пределе

    6 июля, 14:44

  4. Биологи нашли способ уничтожать раковые клетки, которые «притворяются мертвыми»

    6 июля, 14:30
Выбор редакции

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

28 июня, 16:58

Последние комментарии

Дмитрий Орорей
38 минут назад
Дэн, расейка, это рассеянный склероз у твоей мамы . Идиот

Мировой рейтинг стран по добыче природного газа

Neman river
41 минута назад
Как там с бензином у "крупнейшей экономики... "?

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Андрей Степанов
1 час назад
Дмитрий, какое отношение фондовый рынок имеет к ВВП?

Инфографика: ВВП каких крупнейших экономик мира вырастет сильнее всего 

Дмитрий Карпенко
1 час назад
Лютый, да вы издеваетесь, в течении следующего полугодия Путин не успеет объявить даже о новых рывках, прорыва или Майских указах, а как эти все

Инфографика: ВВП каких крупнейших экономик мира вырастет сильнее всего 

Андрей Степанов
1 час назад
Дмитрий, неделю назад на заправках были огромные очереди, а на половине не было бензина. В воскресенье ездил по городу - по две три машины

Инфографика: ВВП каких крупнейших экономик мира вырастет сильнее всего 

Евгений Галиакбаров
2 часа назад
Ержан, а Кузнецов - не авианосец, а крейсер с авиакрылом, это две большие разницы.

Семь авианосцев, воплощающих передовые технологии современной войны

Евгений Галиакбаров
2 часа назад
Ну ладно Нимицы и Фуцзянь, но Форд и Королева Елизавета? Королева померла и не могёт отойти от порта приписки, а вакуумная канализация Форда, хорошо

Семь авианосцев, воплощающих передовые технологии современной войны

Антон Кучерук
3 часа назад
США. Города пустеют потому что Одноэтажная Америка всё ещё модно

Всего 36 стран: инфографика о том, где сельское население все еще преобладает над городским

Иван Колупаев
5 часов назад
Смотрю там тоже научились давать обещания 😏

Глава NASA признал: Китай может обогнать США в лунной гонке

Константин Бородаенко...
5 часов назад
Где-то сажают деревья, а где-то тупо вырубывают... Особенно когда посмотришь гугл карты.

«Великая зеленая стена» обогнала природу: деревья, посаженные человеком, выросли быстрее, чем в обычных лесах

Иван Иванов
6 часов назад
Дэн, "С чего это вообще должна быть углеродная форма жизни?" Потому что другой жизни может и не быть, или шанс её появления ниже намного. Это

Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

Лютый Бил
6 часов назад
Дмитрий, звучит слишком сомнительно. В масштабах страны, такие проблемы будут решаться умеренно быстро. Мне кажется, в течении следующего

Инфографика: ВВП каких крупнейших экономик мира вырастет сильнее всего 

Иван Иванов
6 часов назад
Иван, У какая доля этих ресурсов в ввп у сша? Тут совсем другой вопрос ссср уже развалился из крайне расточительного расхода ресурсов из за их

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Дмитрий Нетсев
8 часов назад
Сяоми, опыт и усилия китайцев.

«Великая зеленая стена» обогнала природу: деревья, посаженные человеком, выросли быстрее, чем в обычных лесах

Дмитрий Карпенко
8 часов назад
Андрей, отрицательный рост не показали, думаю о ВВП в России будут всё меньше говориь на фоне падения перевозок, производства, проблем с НПЗ,

Инфографика: ВВП каких крупнейших экономик мира вырастет сильнее всего 

Иван Колупаев
9 часов назад
Alexander, прекрасное видео работы Пэтриота по жилой застойке. Это вам не разгонные блоки это б/ч прилетела. Видос без превью просто ткните в пустой

От С-500 до THAAD: семь самых современных систем противовоздушной обороны в мире

Елена Фоменко
9 часов назад
Златан, всё очень просто за бумажки купить наш лес, потом продать нам опилки, и жить кайфовать за наш счёт, это нормально

«Великая зеленая стена» обогнала природу: деревья, посаженные человеком, выросли быстрее, чем в обычных лесах

Денис Максимов
10 часов назад
Ой, Орешкин заявлял там такое, такое ввп про ввп, в общем опять кинули, обманули, политическая порнография

Инфографика: ВВП каких крупнейших экономик мира вырастет сильнее всего 

Tim P
10 часов назад
Не, ничего не сделают - глобальный кризис не позволит. Вообще никакие крупные проекты не будут реализованы на Западе в ближайшие десятилетия.

К проекту создания гигантского грузового самолета WindRunner присоединился глобальный логистический партнер

Сяоми Редми
11 часов назад
Юрий, помогут? Это что-то на пацифистском? Китай им поможет, когда поглотит их.

«Великая зеленая стена» обогнала природу: деревья, посаженные человеком, выросли быстрее, чем в обычных лесах

Самые обсуждаемые