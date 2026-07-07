Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: самые высокогорные населенные пункты мира
Жизнь на экстремальных высотах — это не только удел небольших горных деревень. Некоторые из самых высоко расположенных постоянных поселений на планете насчитывают сотни тысяч, а иногда и более миллиона жителей, сумевших приспособиться к разреженному воздуху, морозным ночам и постоянной нехватке кислорода.
Первое место в этом необычном списке занимает Ла-Ринконада на юго-востоке Перу — самый высокогорный постоянный населенный пункт Земли. Город расположен на высоте около 5 100 метров над уровнем моря, рядом с золотыми рудниками Ананеа в Андах.
Несмотря на отсутствие многих базовых коммунальных услуг, Ла-Ринконада стремительно выросла благодаря стихийной добыче золота. Многочисленные научные исследования называют этот город одним из самых суровых мест для жизни на планете: содержание кислорода здесь примерно вдвое ниже, чем на уровне моря.
Из десяти самых высоко расположенных населенных пунктов мира сразу три находятся в Боливии.
Эль-Альто, расположенный на высоте около 4 150 метров, считается самым высокогорным крупным городом планеты. За последние десятилетия он превратился в один из наиболее быстрорастущих городов Боливии и важный экономический центр страны. Эль-Альто тесно связан с соседней Ла-Пасом сетью автомагистралей и одной из самых высокогорных городских канатных дорог в мире.
Неподалеку расположен Потоси, лежащий на высоте около 4 050 метров. После открытия в XVI веке богатейших серебряных месторождений на горе Серро-Рико этот город стал одним из самых богатых в мире. Во времена Испанской империи серебро из Потоси в огромных объемах поступало в Европу и во многом финансировало глобальную экспансию Испании.
Хотя многие ошибочно считают Ла-Пас столицей Боливии, официально он является лишь административной столицей страны. В зависимости от района города его высота составляет от 3 650 до 3 870 метров над уровнем моря. Именно здесь располагаются правительство и основные государственные учреждения, тогда как конституционной столицей Боливии остается Сукре.
Постоянное проживание на высоте более 2 500 метров создает серьезную нагрузку на организм. По данным Всемирного экономического форума, пониженное содержание кислорода резко снижает физическую работоспособность людей, впервые оказавшихся в высокогорье. Однако у населения, живущего в таких условиях многие поколения, постепенно сформировались биологические и генетические механизмы адаптации.
Исследования, опубликованные в ведущих научных журналах, показывают, что жители Анд, Тибетского нагорья и Эфиопского нагорья приспособились к жизни на больших высотах разными путями. Например, у тибетцев обнаружены генетические особенности, позволяющие организму значительно эффективнее использовать кислород без чрезмерного увеличения количества эритроцитов. У многих жителей Анд, напротив, наблюдается повышенная концентрация гемоглобина, благодаря чему кровь переносит больше кислорода.
Одним из самых известных городов высокогорья является Лхаса в Китае, расположенная на высоте около 3 650 метров. Это историческая столица Тибета, где находится знаменитый дворец Потала — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, который на протяжении столетий служил резиденцией Далай-лам.
Перуанский Куско, лежащий примерно на 3 400 метрах над уровнем моря, был столицей Империи инков до прихода испанских завоевателей и сегодня остается одним из важнейших исторических центров Южной Америки.
Еще севернее находится столица Эквадора Кито, расположенная на высоте около 2 850 метров на склонах Анд. Исторический центр города считается одним из наиболее хорошо сохранившихся колониальных ансамблей Латинской Америки и вошел в первый список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1978 году.
Столица Колумбии Богота расположена на высоте примерно 2 640 метров, а столица Эфиопии Аддис-Абеба — около 2 450 метров над уровнем моря. Ее нередко называют самой высокогорной столицей Африки.
Столица Эритреи Асмэра, лежащая на высоте 2 325 метров, также включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря исключительно хорошо сохранившейся архитектуре итальянского модернизма первой половины XX века.
Сегодня эти города наглядно демонстрируют, что даже в условиях постоянного кислородного голодания человек способен не просто выживать, но и создавать крупные экономические, культурные и исторические центры. Опыт их жителей помогает ученым лучше понять, каким образом человеческий организм адаптируется к экстремальным условиям окружающей среды.
Новая находка доказывает, что эволюция изобрела как минимум два независимых способа бороться с вирусами. Это открытие кардинально меняет представления о развитии иммунитета и расширяет горизонты для поиска новых лекарств.
Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.
В 2025 году детекторы гравитационных волн уловили потенциальное слияние черных дыр крайне малой массы. Ученые из Университета Майами считают, что участники того события могут открыть новое направление в исследовании темной материи.
Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.
Новая находка доказывает, что эволюция изобрела как минимум два независимых способа бороться с вирусами. Это открытие кардинально меняет представления о развитии иммунитета и расширяет горизонты для поиска новых лекарств.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Сентября, 2015
5 напитков, которые вы не пробовали
6 Марта, 2016
Самые «горячие» премьеры Женевы
29 Июля, 2015
Как возникают миражи?
2 Февраля, 2018
Если завтра конец света
1 Июля, 2016
Управление погодой и климатом
23 Июля, 2017
Вопросы читателей (ч. 6)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии