Ученые раскрыли загадку краба в бутылке
Японские исследователи выловили у берегов Окинавы пластиковую бутылку с узким горлышком, внутри которой сидел большой живой краб. В итоге ученые смогли найти ответы на несколько возникших в связи с этой находкой вопросов: как краб попал в бутылку, сколько там находился и как ему удалось выжить?
Исследователи из Университета Хиросимы (Япония) 15 июля 2022 года отплыли на небольшой лодке примерно на 500 метров от побережья острова Сесоко (префектура Окинава), чтобы заняться сбором образцов рыбной молоди, и случайно наткнулись на открытую пластиковую бутылку из-под китайского вина «Шаосин», плавающую на поверхности воды. Заглянув внутрь, ученые к своему удивлению обнаружили, что на дне застрял живой трехпятнистый плавающий краб (Portunus sanguinolentus). Причем он был явно намного больше, чем горлышко бутылки.
Ширина панциря краба, который оказался половозрелой самкой с отсутствующей третьей левой ногой, составляла 88,23 миллиметра, а длина — 40,31 миллиметра. При этом диаметр горлышка достигал всего 24 миллиметров. Чтобы извлечь краба из бутылки, ее пришлось разрезать.
Очевидно, что краб не мог пролезть в бутылку при такой разнице в размерах. Поэтому перед исследователями, статья которых опубликована в журнале Ecosphere, встало сразу несколько вопросов: как краб попал в бутылку, как долго там находился и чем все это время питался?
Анализ ДНК содержимого желудка показал, что краб питался мальками, отловленными учеными рядом с бутылкой и, вероятно, заплывавшими внутрь нее, а также выросшими внутри сосуда водорослями. Причем, судя по очень крупным размерам самки, в течение длительного периода пища ей доставалась в изобилии.
На бутылке была маркировка, указывающая на то, что ее изготовили 17 ноября 2021 года, примерно за восемь месяцев до поимки краба. Поскольку точно не известно, когда именно бутылка оказалась в море, для оценки продолжительности пребывания краба внутри нее ученые применили биологические подходы.
Во-первых, основываясь на данных о скорости роста крабов этого вида, исследователи предположили, что для достижения своего размера самке потребовалось примерно два месяца. Этот же срок подтвердила оценка темпов роста балянусов (морских желудей) Lepas anserifera, прикрепившихся к внешней поверхности бутылки.
В итоге ученые пришли к выводу, что краб проник в бутылку в совсем юном возрасте, когда его размеры позволяли это сделать, и в течение примерно двух месяцев питался молодью рыбы, попадавшей в бутылку. В результате он оказался в ловушке, так как вырос слишком большим, чтобы выбраться из бутылки.
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