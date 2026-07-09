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С высоты птичьего полета: названы победители международного конкурса аэрофотографии

Снимок финалиста конкурса: пожар в Гонконге / © Yau Tat Hui

В этом году на конкурс поступило 1 587 работ со всего мира.

Один из снимком абсолютного победителя конкурса: фотография гребной команды, скользящей по кристально чистым водам Цюрихского озера в Швейцарии / © Azim Khan Ronnie

Победитель в главной номинации определялся по серии, включавшей не менее четырех снимков. Среди победивших работ Ронни — фотография гребной команды, скользящей по кристально чистым водам Цюрихского озера в Швейцарии. Еще один отличный кадр запечатлел небольшую красно-синюю лодку с двумя людьми, окруженную сотнями белых чаек, кружащих над темной водной гладью и образующих вокруг судна завораживающий вихревой узор.

Один из снимком абсолютного победителя конкурса: лодка, окруженная сотнями белых чаек / © Azim Khan Ronnie

«Каждый год на несколько месяцев тысячи сибирских чаек мигрируют в различные регионы Индии. Одним из таких мест становится набережная Ямуна-Гхат в Дели. Птицы прилетают сюда в ноябре и остаются до середины марта, а самая активная жизнь здесь кипит всё утро», — рассказал автор снимка.

Снимок финалиста конкурса / © Kah-Wai Lin

Среди финалистов — табун лошадей, несущийся сквозь клубы пыли в турецкой Каппадокии. На закате животные, которых местные жители выращивают, а затем выпускают свободно пастись, напоминают огненную реку под угасающим небом Анатолии.

Снимок финалиста конкурса / © Paolo Lazzarotti

Еще один снимок был сделан у северо-восточного побережья Сардинии. Во время внезапного дождя на закате фотографу удалось запечатлеть редкое атмосферное явление — огромную радужную «глорию», окружившую остров.

Снимок финалиста конкурса / © Marcin Zajac

В подборку также вошел необычный взгляд на мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, сфотографированный на рассвете сквозь металлические конструкции самого моста.

Снимок финалиста конкурса / © Abhijeet Sawant

Один из фотографов также представил живописную панораму Исландии с радугой над вулканическими ландшафтами и извилистой дорогой, уходящей к океану.

Снимок финалиста конкурса / © Daniel Vine

В числе отмеченных работ — снимок вулканического конуса Коно-де-Арита в аргентинской Пуне-де-Атакама. На закате идеально правильная форма вулкана отбрасывает длинную геометрически четкую тень на бескрайнее солончаковое плато.

Снимок финалиста конкурса / © Rhiannon Lawler

Среди природных сюжетов — белый медведь, балансирующий на небольшой тающей льдине у берегов Восточной Гренландии, а также редчайший момент охоты тигровой акулы на зеленую морскую черепаху у рифа Нингалу в Западной Австралии.

Снимок финалиста конкурса / © Dylan De Haas

Полную коллекцию победителей, а также электронную книгу с лучшими работами конкурса можно найти на официальном сайте International Aerial Photographer of the Year.