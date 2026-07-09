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С высоты птичьего полета: названы победители международного конкурса аэрофотографии
Организаторы второго международного конкурса International Aerial Photographer of the Year объявили победителей. Главный приз — звание «Аэрофотограф года» — завоевал фотограф из Бангладеш Азим Хан Ронни.
В этом году на конкурс поступило 1 587 работ со всего мира.
Победитель в главной номинации определялся по серии, включавшей не менее четырех снимков. Среди победивших работ Ронни — фотография гребной команды, скользящей по кристально чистым водам Цюрихского озера в Швейцарии. Еще один отличный кадр запечатлел небольшую красно-синюю лодку с двумя людьми, окруженную сотнями белых чаек, кружащих над темной водной гладью и образующих вокруг судна завораживающий вихревой узор.
«Каждый год на несколько месяцев тысячи сибирских чаек мигрируют в различные регионы Индии. Одним из таких мест становится набережная Ямуна-Гхат в Дели. Птицы прилетают сюда в ноябре и остаются до середины марта, а самая активная жизнь здесь кипит всё утро», — рассказал автор снимка.
Среди финалистов — табун лошадей, несущийся сквозь клубы пыли в турецкой Каппадокии. На закате животные, которых местные жители выращивают, а затем выпускают свободно пастись, напоминают огненную реку под угасающим небом Анатолии.
Еще один снимок был сделан у северо-восточного побережья Сардинии. Во время внезапного дождя на закате фотографу удалось запечатлеть редкое атмосферное явление — огромную радужную «глорию», окружившую остров.
В подборку также вошел необычный взгляд на мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, сфотографированный на рассвете сквозь металлические конструкции самого моста.
Один из фотографов также представил живописную панораму Исландии с радугой над вулканическими ландшафтами и извилистой дорогой, уходящей к океану.
В числе отмеченных работ — снимок вулканического конуса Коно-де-Арита в аргентинской Пуне-де-Атакама. На закате идеально правильная форма вулкана отбрасывает длинную геометрически четкую тень на бескрайнее солончаковое плато.
Среди природных сюжетов — белый медведь, балансирующий на небольшой тающей льдине у берегов Восточной Гренландии, а также редчайший момент охоты тигровой акулы на зеленую морскую черепаху у рифа Нингалу в Западной Австралии.
Полную коллекцию победителей, а также электронную книгу с лучшими работами конкурса можно найти на официальном сайте International Aerial Photographer of the Year.
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