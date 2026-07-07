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Охотник на рои: представлен автономный перехватчик CobraJet для уничтожения дронов

Американская компания SkyDefense представила CobraJet — автономный самолет-перехватчик, предназначенный для уничтожения вражеских беспилотников. Новая платформа вертикального взлета и посадки (VTOL) использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) для преследования беспилотных летательных аппаратов и поражения их встроенными средствами перехвата.

Автономный самолет-перехватчик CobraJet / © Skydefense

Система разработана для защиты объектов критической инфраструктуры от все более сложных и многочисленных угроз со стороны беспилотников. По заявлению SkyDefense, CobraJet способен в рамках одной боевой задачи перехватывать сразу несколько целей, включая высокоскоростные и активно маневрирующие аппараты.

SkyDefense разработала пять модификаций CobraJet, предлагая заказчикам выбор между полностью электрической и гибридной силовой установкой.

Электрические версии оснащаются канальными вентиляторами, работающими от твердотельных аккумуляторов, и способны развивать скорость до 360 километров в час. В гибридных вариантах дополнительно используется турбореактивный двигатель, что увеличивает максимальную скорость до 563 километров в час.

Конструкция аппарата выполнена по модульному принципу из углепластика, а основные элементы изготавливаются методом 3D-печати. Такой подход упрощает производство и позволяет модернизировать систему без необходимости полностью перерабатывать конструкцию. Возможность вертикального взлета и посадки, а также сопла с управляемым вектором тяги позволяют CobraJet эффективно преследовать маневрирующие цели без использования взлетно-посадочной полосы.

Самая крупная модификация — V10/VT10 — отличается увеличенной полезной нагрузкой. Она может выполнять функции своеобразного «материнского» беспилотника, выпуская дополнительные дроны-перехватчики из внутреннего отсека вооружения и с внешних узлов подвески, что значительно расширяет возможности комплекса при выполнении продолжительных операций.

Большую часть полета CobraJet выполняет самостоятельно благодаря системе автономного управления на базе искусственного интеллекта. Для навигации используются электрооптические и инфракрасные камеры.

По данным SkyDefense, аппарат способен эффективно действовать днем и ночью, в неблагоприятных погодных условиях, а также в обстановке активного радиоэлектронного противодействия. При этом оператор может взять управление на себя во время коротких миссий, используя систему дистанционного пилотирования с поддержкой ИИ.

Управление операцией осуществляется через переносной программный комплекс VRAM, который анализирует данные с поля боя, однако окончательное решение о применении оружия всегда остается за человеком. Платформа также интегрируется с существующими системами управления войсками и наземными средствами обнаружения.

В отличие от традиционных дорогостоящих зенитных ракет, CobraJet вооружен компактными управляемыми боеприпасами, специально разработанными для борьбы с беспилотниками.

В арсенал комплекса входят:

пусковая установка PYTHON с 18-миллиметровыми боеприпасами COPPERHEAD;

управляемые 40-миллиметровые снаряды CUDA;

45-миллиметровые управляемые ракеты VIPER.

При этом CobraJet рассматривается компанией лишь как один из элементов многоуровневой системы противовоздушной обороны. Если вражескому беспилотнику удастся прорваться через воздушный рубеж перехвата, его смогут уничтожить наземные подразделения с помощью управляемых боеприпасов или зенитных ракет. По мнению разработчиков, именно эшелонированная оборона становится наиболее эффективным ответом на стремительное развитие беспилотных технологий, поскольку современные дроны становятся все быстрее, совершеннее и все сложнее для поражения исключительно традиционными средствами ПВО.