Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Охотник на рои: представлен автономный перехватчик CobraJet для уничтожения дронов
Американская компания SkyDefense представила CobraJet — автономный самолет-перехватчик, предназначенный для уничтожения вражеских беспилотников. Новая платформа вертикального взлета и посадки (VTOL) использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) для преследования беспилотных летательных аппаратов и поражения их встроенными средствами перехвата.
Система разработана для защиты объектов критической инфраструктуры от все более сложных и многочисленных угроз со стороны беспилотников. По заявлению SkyDefense, CobraJet способен в рамках одной боевой задачи перехватывать сразу несколько целей, включая высокоскоростные и активно маневрирующие аппараты.
SkyDefense разработала пять модификаций CobraJet, предлагая заказчикам выбор между полностью электрической и гибридной силовой установкой.
Электрические версии оснащаются канальными вентиляторами, работающими от твердотельных аккумуляторов, и способны развивать скорость до 360 километров в час. В гибридных вариантах дополнительно используется турбореактивный двигатель, что увеличивает максимальную скорость до 563 километров в час.
Конструкция аппарата выполнена по модульному принципу из углепластика, а основные элементы изготавливаются методом 3D-печати. Такой подход упрощает производство и позволяет модернизировать систему без необходимости полностью перерабатывать конструкцию. Возможность вертикального взлета и посадки, а также сопла с управляемым вектором тяги позволяют CobraJet эффективно преследовать маневрирующие цели без использования взлетно-посадочной полосы.
Самая крупная модификация — V10/VT10 — отличается увеличенной полезной нагрузкой. Она может выполнять функции своеобразного «материнского» беспилотника, выпуская дополнительные дроны-перехватчики из внутреннего отсека вооружения и с внешних узлов подвески, что значительно расширяет возможности комплекса при выполнении продолжительных операций.
Большую часть полета CobraJet выполняет самостоятельно благодаря системе автономного управления на базе искусственного интеллекта. Для навигации используются электрооптические и инфракрасные камеры.
По данным SkyDefense, аппарат способен эффективно действовать днем и ночью, в неблагоприятных погодных условиях, а также в обстановке активного радиоэлектронного противодействия. При этом оператор может взять управление на себя во время коротких миссий, используя систему дистанционного пилотирования с поддержкой ИИ.
Управление операцией осуществляется через переносной программный комплекс VRAM, который анализирует данные с поля боя, однако окончательное решение о применении оружия всегда остается за человеком. Платформа также интегрируется с существующими системами управления войсками и наземными средствами обнаружения.
В отличие от традиционных дорогостоящих зенитных ракет, CobraJet вооружен компактными управляемыми боеприпасами, специально разработанными для борьбы с беспилотниками.
В арсенал комплекса входят:
- пусковая установка PYTHON с 18-миллиметровыми боеприпасами COPPERHEAD;
- управляемые 40-миллиметровые снаряды CUDA;
- 45-миллиметровые управляемые ракеты VIPER.
При этом CobraJet рассматривается компанией лишь как один из элементов многоуровневой системы противовоздушной обороны. Если вражескому беспилотнику удастся прорваться через воздушный рубеж перехвата, его смогут уничтожить наземные подразделения с помощью управляемых боеприпасов или зенитных ракет. По мнению разработчиков, именно эшелонированная оборона становится наиболее эффективным ответом на стремительное развитие беспилотных технологий, поскольку современные дроны становятся все быстрее, совершеннее и все сложнее для поражения исключительно традиционными средствами ПВО.
Новая находка доказывает, что эволюция изобрела как минимум два независимых способа бороться с вирусами. Это открытие кардинально меняет представления о развитии иммунитета и расширяет горизонты для поиска новых лекарств.
Новое исследование показало, что представители скифской элиты, захороненные в курганах, которые широко разбросаны по степям Центральной Евразии, связаны родственными узами. Это доказывает, что у древних кочевников существовали династии, в которых власть передавалась по наследству.
Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.
Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.
Новая находка доказывает, что эволюция изобрела как минимум два независимых способа бороться с вирусами. Это открытие кардинально меняет представления о развитии иммунитета и расширяет горизонты для поиска новых лекарств.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Сентября, 2015
История знаменитых марок
1 Декабря, 2018
Что такое квантовая биология
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии