Приближающийся шум на фоне растянул восприятие времени

Эксперимент показал, что звук надвигающегося объекта заставляет людей переоценивать длительность событий на 15%. Тревожный фоновый шум ускоряет внутренние часы, даже если человек старается игнорировать его и слушает другие сигналы. Исследователи подкрепили этот вывод математической моделью, но пока проверили ее лишь на полусотне молодых людей в идеальной лабораторной тишине.

Восприятие времени субъективно: мозг не пишет реальность сплошным видеопотоком, а собирает ее из коротких фрагментов в своем уникальном ритме. Недавно ученые предложили измерить скорость этих скрытых ритмов у животных с помощью оптических иллюзий.

Например, разные виды по-своему оценивают окна внимания. Так, яркие полосы на теле жертвы растягивают время и сбивают хищника с толку именно из-за рассинхронизации обработки визуальных сигналов в мозге.

У людей внутренние биологические часы тоже гибки и ускоряются или замедляются под действием внешних факторов. Психологи уже замечали, что звук приближающегося объекта растягивает ощущение времени. Как и в случае с животными, биологи связывали этот эффект с эволюцией: надвигающаяся угроза повышает тревогу, заставляя мозг работать быстрее для принятия решения об уклонении.

В прошлых экспериментах на людях сам движущийся звук выступал главным объектом для оценки, что искажало результаты. В новой работе японские ученые решили отделить фоновый шум от основного сигнала. Они проверили, собьется ли восприятие времени, если человек сосредоточен на другом процессе. Результаты опубликовали в журнале Scientific Reports.

Психологи пригласили 48 студентов и распределили их на три группы. Участникам завязали глаза и надели наушники. Одного человека позже исключили из-за аномальных ошибок в ответах. Каждая группа слушала свой вариант фонового шума: приближающийся, удаляющийся или хаотичный. Исследователи сгенерировали эти звуки с помощью программы для перевода визуальных изображений в аудиоформат.

Параллельно на фоне этого шума студентам включали обычные однотонные звуки продолжительностью от одной до шести секунд. Участники должны были оценить длину только основного сигнала, полностью игнорируя фоновый гул. Как только тон затихал, студент нажимал и удерживал клавишу пробела столько времени, сколько длился звук по его внутренним ощущениям. Затем ученые применили статистический анализ и математическое моделирование для оценки ответов.

Эксперимент показал, что слушатели приближающегося шума переоценивали продолжительность звуков примерно на 15%. Студенты из группы с отдаляющимся шумом недооценивали время на 6%. Хаотичный шум дал промежуточные результаты без статистически значимых отклонений. Также ученые зафиксировали известный эффект Фирордта: абсолютно все участники переоценивали короткие секундные звуки и недооценивали длинные шестисекундные сигналы.

Авторы научной работы сделали вывод, что даже фоновый звук надвигающегося объекта способен запустить механизм ускорения ощущения времени. По математической модели исследователей, отдаляющийся предмет мозг воспринимает как безопасный, поэтому уровень внимания падает, а субъективное время сжимается.

В итоге наука получила экспериментальное подтверждение того, что чувство времени искажается под воздействием независимых фоновых факторов. Приближающийся звук заставляет внутренние часы идти быстрее. Описанный процесс слияния прошлого опыта и текущей концентрации в будущем поможет в разработке систем виртуальной реальности, где важно управлять вниманием через звуковой дизайн.

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Илья Гриднев 186 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.