Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Роботы напечатали 100 домов: в США завершили самый масштабный проект 3D-строительства жилья в мире
В техасском районе Wolf Ranch завершили строительство 100 жилых домов, возведенных с помощью робота Vulcan, фирменной цементной смеси Lavacrete и оснащенных крышами с солнечными панелями.
Строительство целого жилого района из домов, напечатанных на 3D-принтере, в Техасе перестало быть лишь демонстрацией перспективной технологии. Проект Wolf Ranch включил в себя 100 жилых домов, возведенных при участии крупногабаритных строительных роботов, став одним из самых масштабных и передовых примеров автоматизации жилищного строительства в мире.
Проект реализован стартапом ICON, специализирующимся на строительной робототехнике, совместно с девелоперской компанией Lennar. Благодаря этому сотрудничеству технология трехмерной печати вышла на уровень массового жилищного строительства: стены домов формировались послойным нанесением специальной цементной смеси, а завершающие этапы работ выполняли строительные бригады.
При этом проект наглядно показал, что современные технологии не вытесняют традиционное строительство полностью. В Wolf Ranch автоматизированной была лишь наиболее трудоемкая часть процесса — возведение стен. Монтаж крыш, установка окон, прокладка электросетей, сантехнических коммуникаций и других инженерных систем по-прежнему выполнялись специалистами.
Главное достижение Wolf Ranch заключается именно в масштабе проекта. Вместо строительства одного экспериментального дома была создана полноценная жилая застройка из ста домов, возведенных с помощью роботизированной системы, управляемой программным обеспечением.
После завершения строительства этот район стал важным аргументом в дискуссии о нехватке доступного жилья и необходимости ускорения строительных процессов. Технология 3D-печати начала рассматриваться как реальный способ значительно сократить сроки возведения несущих конструкций без привлечения столь большого количества ручного труда, как при традиционной кирпичной кладке.
Проект также помог вывести технологию из категории экспериментальных разработок. Применив ее сразу для строительства целого квартала, компании ICON и Lennar продемонстрировали, что строительные роботы способны эффективно работать на объектах крупного масштаба, в то время как специалисты сосредотачиваются на монтаже инженерных систем, отделке и других этапах, требующих человеческого участия.
Одной из причин внедрения технологии 3D-печати стала нехватка квалифицированных рабочих кадров в строительной отрасли США. Однако в Wolf Ranch робот не заменил людей полностью — он лишь изменил характер их работы.
Каменщики и операторы получили новые обязанности: настройку программного обеспечения, контроль подачи строительной смеси, наблюдение за процессом печати конструкций. Логика строительной площадки изменилась: вместо постоянного ручного возведения стен все большую роль играют управление машинами, датчиками и цифровыми системами.
Используемая технология наносит строительный материал только в тех местах, которые предусмотрены архитектурным проектом. Конструкция создается слой за слоем, без необходимости использовать кирпичи, опалубку и многие традиционные операции кладки. Такой подход значительно уменьшает количество отходов непосредственно на строительной площадке и снижает объем строительного мусора при возведении стен. Высокая точность системы также сокращает объемы перевозок строительных материалов, что уменьшает выбросы, связанные с логистикой.
Для возведения стен использовался робот Vulcan — промышленная установка для 3D-печати шириной более 14 метров. Робот перемещается по направляющим и строго следует цифровой модели здания, послойно нанося строительную смесь.
Система позволяет создавать криволинейные стены и сложные архитектурные формы без тех затрат ручного труда, которые неизбежны при традиционном строительстве. Программное обеспечение точно рассчитывает необходимое количество смеси Lavacrete для каждого участка конструкции, что повышает точность выполнения работ.
Непрерывный процесс печати сокращает количество строительных операций и ускоряет формирование несущего каркаса здания. Робот выполняет наиболее тяжелую и однообразную часть работы, тогда как специалисты занимаются монтажом оборудования, подключением инженерных систем и отделкой.
Главное отличие домов, напечатанных на 3D-принтере, от традиционного строительства проявляется на этапе возведения несущих конструкций. В технологии ICON стены могут быть построены всего за несколько дней благодаря непрерывному нанесению материала и минимизации ручных операций. При классическом строительстве этот процесс обычно занимает значительно больше времени, поскольку включает укладку блоков, технологические перерывы на набор прочности, выравнивание и последующую отделку.
Архитекторы и специалисты по градостроительству также обращают внимание на эксплуатационные характеристики подобных сооружений. Дома, построенные методом 3D-печати, проектируются с расчетом на более высокую устойчивость к сильным ветрам и ураганам. Традиционные здания при экстремальных погодных условиях могут оказаться более уязвимыми — многое зависит от проекта, материалов и качества исполнения.
Завершение проекта Wolf Ranch стало важной вехой для строительной отрасли. Он доказал, что роботы способны участвовать не только в создании отдельных экспериментальных объектов, но и в строительстве целых жилых районов.
Инфекции, такие как коронавирус, наносят серьезный удар организму, из-за чего даже после выздоровления он продолжительное время остается уязвимым. Сегодня для оценки иммунитета врачи смотрят в первую очередь на уровень антител в крови, однако такой подход не отражает реального состояния здоровья человека. Это не позволяет врачам точно прогнозировать, как будет протекать болезнь и насколько быстро пациент выздоровеет. Ученые Пермского Политеха и ПГАТУ впервые выяснили, как именно восстановление иммунитета зависит от пола человека и кто наиболее подвержен осложнениям после коронавирусной инфекции. Результаты исследования помогут правильно учитывать гендерные особенности пациента при лечении и реабилитации, что повысит точность прогнозов и эффективность терапии.
Ученые синтезировали три новых комплекса металла европия и нашли способ управлять яркостью их свечения (люминесценции). Подобные светящиеся соединения востребованы в биологии и медицине для визуализации тканей и отслеживания распределения лекарств по организму, а также в технике при разработке энергоэффективных дисплеев и светодиодов.
Физики Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ совместно с коллегами из Алферовского университета и ИТМО показали, как управлять свечением углеродных точек, помещая их на полупроводниковые нанопровода.
Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.
Плавящийся асфальт в США, многие тысячи погибших в Западной Европе, своеобразное лето в России — все это списывают на вредоносный феномен рекордного Эль-Ниньо. И конечно же, на него спихивают и ожидаемый рост цен на кофе и основные сельхозтовары. Правда, есть в этой картине и белые пятна: в прошлые Эль-Ниньо мировые урожаи росли. Что скорее всего случится в 2026 году и отчего роль этого события может быть куда больше, чем мы думаем?
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Января, 2015
Космонавты в Сети
25 Января, 2026
Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?
12 Июня, 2021
Сопло Лаваля — машина, создающая сверхзвук
27 Декабря, 2016
Погружение в наномир: нанообъекты и их возможности
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии