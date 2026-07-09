  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
9 июля, 07:15
Рейтинг: +953
Посты: 2053

Роботы напечатали 100 домов: в США завершили самый масштабный проект 3D-строительства жилья в мире

В техасском районе Wolf Ranch завершили строительство 100 жилых домов, возведенных с помощью робота Vulcan, фирменной цементной смеси Lavacrete и оснащенных крышами с солнечными панелями.

Сообщество
# 3D-печать
# Роботы
# строительство
# США
# технологии
Робот Vulcan — промышленная установка для 3D-печати — возводит стены дома / © ICON
Робот Vulcan — промышленная установка для 3D-печати — возводит стены дома / © ICON

Строительство целого жилого района из домов, напечатанных на 3D-принтере, в Техасе перестало быть лишь демонстрацией перспективной технологии. Проект Wolf Ranch включил в себя 100 жилых домов, возведенных при участии крупногабаритных строительных роботов, став одним из самых масштабных и передовых примеров автоматизации жилищного строительства в мире.

Проект реализован стартапом ICON, специализирующимся на строительной робототехнике, совместно с девелоперской компанией Lennar. Благодаря этому сотрудничеству технология трехмерной печати вышла на уровень массового жилищного строительства: стены домов формировались послойным нанесением специальной цементной смеси, а завершающие этапы работ выполняли строительные бригады.

При этом проект наглядно показал, что современные технологии не вытесняют традиционное строительство полностью. В Wolf Ranch автоматизированной была лишь наиболее трудоемкая часть процесса — возведение стен. Монтаж крыш, установка окон, прокладка электросетей, сантехнических коммуникаций и других инженерных систем по-прежнему выполнялись специалистами.

Жилой район из домов, напечатанных на 3D-принтере / © ICON
Жилой район из домов, напечатанных на 3D-принтере / © ICON

Главное достижение Wolf Ranch заключается именно в масштабе проекта. Вместо строительства одного экспериментального дома была создана полноценная жилая застройка из ста домов, возведенных с помощью роботизированной системы, управляемой программным обеспечением.

После завершения строительства этот район стал важным аргументом в дискуссии о нехватке доступного жилья и необходимости ускорения строительных процессов. Технология 3D-печати начала рассматриваться как реальный способ значительно сократить сроки возведения несущих конструкций без привлечения столь большого количества ручного труда, как при традиционной кирпичной кладке.

Проект также помог вывести технологию из категории экспериментальных разработок. Применив ее сразу для строительства целого квартала, компании ICON и Lennar продемонстрировали, что строительные роботы способны эффективно работать на объектах крупного масштаба, в то время как специалисты сосредотачиваются на монтаже инженерных систем, отделке и других этапах, требующих человеческого участия.

Одной из причин внедрения технологии 3D-печати стала нехватка квалифицированных рабочих кадров в строительной отрасли США. Однако в Wolf Ranch робот не заменил людей полностью — он лишь изменил характер их работы.

Каменщики и операторы получили новые обязанности: настройку программного обеспечения, контроль подачи строительной смеси, наблюдение за процессом печати конструкций. Логика строительной площадки изменилась: вместо постоянного ручного возведения стен все большую роль играют управление машинами, датчиками и цифровыми системами.

Используемая технология наносит строительный материал только в тех местах, которые предусмотрены архитектурным проектом. Конструкция создается слой за слоем, без необходимости использовать кирпичи, опалубку и многие традиционные операции кладки. Такой подход значительно уменьшает количество отходов непосредственно на строительной площадке и снижает объем строительного мусора при возведении стен. Высокая точность системы также сокращает объемы перевозок строительных материалов, что уменьшает выбросы, связанные с логистикой.

Для возведения стен использовался робот Vulcan — промышленная установка для 3D-печати шириной более 14 метров. Робот перемещается по направляющим и строго следует цифровой модели здания, послойно нанося строительную смесь.

Система позволяет создавать криволинейные стены и сложные архитектурные формы без тех затрат ручного труда, которые неизбежны при традиционном строительстве. Программное обеспечение точно рассчитывает необходимое количество смеси Lavacrete для каждого участка конструкции, что повышает точность выполнения работ.

Непрерывный процесс печати сокращает количество строительных операций и ускоряет формирование несущего каркаса здания. Робот выполняет наиболее тяжелую и однообразную часть работы, тогда как специалисты занимаются монтажом оборудования, подключением инженерных систем и отделкой.

Дом, напечатанный на 3D-принтере / © ICON
Дом, напечатанный на 3D-принтере / © ICON

Главное отличие домов, напечатанных на 3D-принтере, от традиционного строительства проявляется на этапе возведения несущих конструкций. В технологии ICON стены могут быть построены всего за несколько дней благодаря непрерывному нанесению материала и минимизации ручных операций. При классическом строительстве этот процесс обычно занимает значительно больше времени, поскольку включает укладку блоков, технологические перерывы на набор прочности, выравнивание и последующую отделку.

Архитекторы и специалисты по градостроительству также обращают внимание на эксплуатационные характеристики подобных сооружений. Дома, построенные методом 3D-печати, проектируются с расчетом на более высокую устойчивость к сильным ветрам и ураганам. Традиционные здания при экстремальных погодных условиях могут оказаться более уязвимыми — многое зависит от проекта, материалов и качества исполнения.

Завершение проекта Wolf Ranch стало важной вехой для строительной отрасли. Он доказал, что роботы способны участвовать не только в создании отдельных экспериментальных объектов, но и в строительстве целых жилых районов.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Июл
700
Возвращение мамонта: клонирование, генное чудо или фейк?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Июл
Бесплатно
Эра персонализированной медицины или зачем каждому из нас нужен генетический тест?
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
09 Июл
Бесплатно
Мамонты: от гигантов до карликов – вымирание, смертельные инфекции и греческие мифы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
09 Июл
Бесплатно
Миф об Аркадии и образ Канады как «французского рая»
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
09 Июл
Бесплатно
State of AI: как ускоряется прогресс и куда все это катится
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
09 Июл
Бесплатно
Онтология в реальных задачах людей и ИИ-агентов
Европейский университет
Онлайн
Лекция
09 Июл
1000
Насекомые — пришельцы нашей Земли
Medio Modo
Москва
Лекция
10 Июл
700
Изобретение Америки: идеи, революция и рождение новой республики
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Июл
600
Бензин не кончится!
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
7 июля, 08:30
ПНИПУ

Скорость восстановления иммунитета после коронавируса связали с полом пациента

Инфекции, такие как коронавирус, наносят серьезный удар организму, из-за чего даже после выздоровления он продолжительное время остается уязвимым. Сегодня для оценки иммунитета врачи смотрят в первую очередь на уровень антител в крови, однако такой подход не отражает реального состояния здоровья человека. Это не позволяет врачам точно прогнозировать, как будет протекать болезнь и насколько быстро пациент выздоровеет. Ученые Пермского Политеха и ПГАТУ впервые выяснили, как именно восстановление иммунитета зависит от пола человека и кто наиболее подвержен осложнениям после коронавирусной инфекции. Результаты исследования помогут правильно учитывать гендерные особенности пациента при лечении и реабилитации, что повысит точность прогнозов и эффективность терапии.

ПНИПУ
# COVID-19
# иммунитет
# коронавирус
# мужчины и женщины
6 июля, 11:29
РНФ

В России научились управлять яркостью свечения молекулярных комплексов

Ученые синтезировали три новых комплекса металла европия и нашли способ управлять яркостью их свечения (люминесценции). Подобные светящиеся соединения востребованы в биологии и медицине для визуализации тканей и отслеживания распределения лекарств по организму, а также в технике при разработке энергоэффективных дисплеев и светодиодов.

РНФ
# лиганды
# люминисценция
# материалы
# химия
7 июля, 16:04
ФизТех

Физики настроили свет углеродных точек с помощью нанопроволок

Физики Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ совместно с коллегами из Алферовского университета и ИТМО показали, как управлять свечением углеродных точек, помещая их на полупроводниковые нанопровода.

ФизТех
# нанопроволока
# нанотехнологии
# углеродные точки
# физика
4 июля, 09:30
Любовь С.

Древнейшие звезды Млечного Пути помогли уточнить возраст Вселенной

Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.

Астрономия
# вселенная
# звезды
# постоянная Хаббла
# спектроскопия
# стандартная космологическая модель
6 июля, 14:44
Илья Гриднев

Физики впервые отследили электрон на квантово-механическом пространственно-временном пределе

Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.

Физика
# аттосекунды
# квантовая механика
# квантовое туннелирование
# микроскопия
# электроны
8 июля, 13:25
Александр Березин

Климатический «щелчок»: может ли Эль-Ниньо изменить привычный нам мир

Плавящийся асфальт в США, многие тысячи погибших в Западной Европе, своеобразное лето в России — все это списывают на вредоносный феномен рекордного Эль-Ниньо. И конечно же, на него спихивают и ожидаемый рост цен на кофе и основные сельхозтовары. Правда, есть в этой картине и белые пятна: в прошлые Эль-Ниньо мировые урожаи росли. Что скорее всего случится в 2026 году и отчего роль этого события может быть куда больше, чем мы думаем?

Климат
# глобальное потепление
# климат
# климатология
# торнадо
# ураганы
# Эль-Ниньо
Выбор редакции
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые определили вероятный маршрут перехода армии Ганнибала через Альпы

    9 июля, 06:48

  2. В ранней Вселенной нашли галактику, успевшую обзавестись перемычкой

    8 июля, 17:21

  3. Приближающийся шум на фоне растянул восприятие времени

    8 июля, 15:47

  4. Археологи нашли один из древнейших следов насилия в палеолите

    8 июля, 15:20
Выбор редакции

Климатический «щелчок»: может ли Эль-Ниньо изменить привычный нам мир

8 июля, 13:25

Последние комментарии

Neman river
2 часа назад
Autotrade222, Точнее сказать, Сибирь - пока еще не Китай. Кстати, как там обстановка с бензином в ваших мухосрансках?

Инфографика: сколько букв в европейских алфавитах

Виктор Притоманофф
2 часа назад
Буэнос-Айрес тоже смоет? У меня там живёт мама

Климатический «щелчок»: может ли Эль-Ниньо изменить привычный нам мир

Андрей Степанов
2 часа назад
Гена, может какой-то временный был всплеск. Просто украинцы почему то думают что перебои с топливом вызовут у нашего правительства желание быстро

Инфографика: ВВП каких крупнейших экономик мира вырастет сильнее всего 

Максимилиан Гельман
3 часа назад
Роман, самому не смешно? Не в 3 раза завышают, а всего лишь в 2!) и свои же числа за месяц переведите в час. И сопоставьте с ценами в соответствующих

Сколько часов нужно работать жителям Европы, чтобы купить GTA VI

Gavril Milokumov
3 часа назад
Как всегда очень хорошая работа Александр. Да климат сильно сменился даже у нас на Урале - дожди чуть ли не каждый день. За всю половину лета и весны

Климатический «щелчок»: может ли Эль-Ниньо изменить привычный нам мир

Autotrade222
6 часов назад
Дэн, ты в курсе, что прародина индо-европейских языков находится в Южной Сибири. А Сибирь это тебе не Европа.

Инфографика: сколько букв в европейских алфавитах

IE_ XS
8 часов назад
Николай, откуда вы это взяли? Что у вас там увеличилось? Взрослый человек, а статистике верит..... А вырубки увидеть просто: волоки видно на любых

«Великая зеленая стена» обогнала природу: деревья, посаженные человеком, выросли быстрее, чем в обычных лесах

IE_ XS
8 часов назад
Евгений, совсем дурак?

«Великая зеленая стена» обогнала природу: деревья, посаженные человеком, выросли быстрее, чем в обычных лесах

Гена Пастухов
8 часов назад
Андрей, что неделю назад, что сегодня - очереди исчезли только на закрытых заправках, на остальных увеличились.

Инфографика: ВВП каких крупнейших экономик мира вырастет сильнее всего 

Илья Балашов
8 часов назад
В РФ давно так продают несуществующие растения. Особенно популярна тема колоновидных вишен, черешен, груш и т.п. хотя существуют только

Мошенники продают семена несуществующих цветов, созданных с помощью ИИ

Гена Пастухов
9 часов назад
Владимир, что помешает его туда прорыть?

Новый блок самого длинного погружного тоннеля в мире опустили на дно Балтийского моря

Андрей Григорьев
10 часов назад
Не каждый атом, а атомы каждого изотопа по своему отражают свет.

Происхождение спутников Урана из обломков его столкновения с другой планетой сочли невозможным

Sam Dowson
10 часов назад
У нас, живущих в домах на левом обрывистом берегу Енисея, щелчок должен произойти если не в этом, то в следующем году точно. 1,5 а то и 2 нормы месячных

Климатический «щелчок»: может ли Эль-Ниньо изменить привычный нам мир

Иван Иванов
11 часов назад
Альберт, "Точнее, в своём личном опыте, который "сын ошибок трудных"." Ну так можно и острую лучевую болезнь словить, пытая оспорить стандартную

Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

Андрей Сурин
12 часов назад
Ctrl+Enter всё не работает... >>> с вероятностью жирным выделен только предлог "с", хотя логичнее добавить к нему слово "вероятность".

Климатический «щелчок»: может ли Эль-Ниньо изменить привычный нам мир

Иван Иванов
12 часов назад
Дэн, Вы просто не представляете как сложно или скорее невозможно было, такие выводы сделать даже кучей биологов и физиков вместе в те же времена

Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

Иван Иванов
12 часов назад
Дэн, Советую почитать про то, как разные механики организмов появлялись несколько раз, появлялись и исчезали, а потом опять. Даже вот например цвет

Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

Валерий Муравицкий
13 часов назад
Сергей, в Ютюбе есть видео про строительство Бурдж Халифы, посмотрите

Как строят самое высокое здание в мире: главный инженер раскрыл самую сложную задачу проекта

Дэн М
13 часов назад
Иван, антинаучностью пахнет притягивание за уши биологии планеты земля к масштабам космоса. Ещё раз для особо одарённых - эволюция на земле,

Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

Дэн М
13 часов назад
Альберт, я понимаю, что русским языком пользуюсь все реже, но где возражение? Или это из серии СССР родина слонов? Ни Циолковский, ни Ферми не могли и

Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

Самые обсуждаемые