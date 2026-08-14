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Ученые впервые сняли на видео, как дельфины используют раковины для ловли рыбы

Исследователи впервые получили видеозапись, на которой дельфины используют большие раковины для ловли рыбы. Наблюдения также позволяют предположить, что детеныши могут осваивать этот необычный способ охоты, наблюдая за своими матерями.

«Охота с раковиной» / © Dr Alexis Levengood via the University of the Sunshine Coast

Уникальные кадры сделали ученые из Университета Саншайн-Кост в Австралии. В новом исследовании, опубликованном в журнале Marine Mammal Science, специалисты описали два отдельных случая, когда афалины использовали раковины для добычи рыбы. Такое поведение, получившее название «охота с раковиной», наблюдали в морском парке Грейт-Сэнди в австралийском штате Квинсленд в период с июля по октябрь 2025 года.

© Dr Alexis Levengood via the University of the Sunshine Coast

Ученые наблюдали, как дельфины загоняли рыбу внутрь крупных пустых раковин, затем поднимали их над водой и вытряхивали добычу прямо себе в рот.

«Охота с раковиной» — это способ добычи пищи, при котором дельфин преследует рыбу и загоняет ее внутрь большой пустой раковины, затем выносит раковину на поверхность и встряхивает ее, чтобы рыба выскользнула прямо ему в рот.

Во время одного из наблюдений ученые заметили еще более интересную деталь: молодой дельфин повторял действия своей матери, используя раковину точно так же, как она. Это позволяет предположить, что дельфины могут осваивать столь необычную технику, наблюдая за взрослыми и копируя их поведение.

Полученные кадры могут служить первым свидетельством передачи навыка от матери к потомству через социальное обучение — процесса, при котором детеныши осваивают определенное поведение, наблюдая за действиями матери.