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Первый российский турбовинтовой двигатель мощностью 1450 лошадиных сил прошел этап макетирования
«Ростех» завершил разработку конструкторской документации и утвердил макет нового турбовинтового двигателя ВК-1600С, предназначенного для пассажирских самолетов малой размерности. Заявленная взлетная мощность силовой установки составляет 1450 лошадиных сил — это первый российский двигатель такого класса.
Следующим этапом станет изготовление двигателя-демонстратора и специализированного испытательного стенда. Они необходимы для проверки заложенных в конструкцию решений и последующей сертификации силовой установки.
ВК-1600С создают специалисты петербургского предприятия «ОДК-Климов» на базе вертолетного двигателя ВК-1600В. При разработке максимально используются уже освоенные технические решения, включая газогенератор. Благодаря этому степень унификации двух двигателей достигнет 60–65%, что должно сократить сроки и упростить производство новой версии.
При этом самолетная модификация получила ряд существенных изменений. В частности, была переработана свободная турбина, разработаны новые элементы редуктора и коробки приводов. За управление силовой установкой отвечает современная электронная система FADEC, которая должна обеспечивать стабильную работу двигателя на высотах от 300 до 4500 метров, при влажности до 100% и температуре окружающего воздуха от −50 до +55°C.
В «Ростехе» отметили, что ВК-1600С должен расширить линейку отечественных авиационных двигателей и закрыть одну из потребностей российской малой авиации. Помимо современных силовых установок ПД-8, ТВ7-117СТ-01 и ПД-14, в ОДК ведется разработка семейства двигателей на базе демонстратора технологий ПД-35.
Одной из сфер применения ВК-1600С станут пассажирские самолеты малой размерности, включая перспективные машины типа ТВС-2ДТС. Новый двигатель также рассматривается для модернизации самолетов Ан-2 и Ан-3, которые до сих пор эксплуатируются в значительном количестве.
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