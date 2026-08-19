Ученые выяснили причину повторных захоронений в одной из древнеегипетских гробниц
Археологи изучили одну из погребальных камер древнеегипетской гробницы и проследили, как менялась организация захоронений от XXV династии до птолемеевского периода. Исследователи пришли к выводу, что кажущийся беспорядок в гробнице на самом деле подчинялся определенной логике.
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В начале XX века в секторе Южный Ассасиф исследователи нашли усыпальницу TT-209, местоположение которой со временем оказалось утраченным. Лишь в 2012 году ее переоткрыла миссия испанских археологов, и памятник сразу стал объектом пристального внимания ученых, поскольку внутри сохранилось много человеческих мумий. Гробницу использовали повторно для захоронений на протяжении нескольких столетий.
Повторное использование древних гробниц в Египте само по себе не было редкостью. TT-209 интересна тем, что в ней хорошо сохранился археологический материал, позволяющий проследить, как на протяжении долгого времени менялось использование одного погребального комплекса и связанные с ним погребальные практики.
Гробницу, вероятно, построили во второй половине VIII века до нашей эры, в эпоху, когда Египтом правила династия нубийского происхождения (XXV династия). Изначально она предназначалась для высокопоставленного чиновника Нисемро, носившего титул «Хранитель печати». Однако затем в усыпальницу стали «подселять» других людей. Как позже установили, это «подселение» длилось вплоть до птолемеевского периода.
Испанские археологи из Университета Ла-Лагуны Джаред Карбальо Перес (Jared Carballo Perez) и Мигель Анхель Молинеро Поло (Miguel Angel Molinero Polo) изучили третью камеру гробницы TT-209 и нашли в ней 16 человеческих мумий, мумию собаки, а также разрушенное захоронение с останками как минимум четырех человек. Последующий анализ показал, что через несколько столетий после смерти первоначального «владельца» гробницу вскрыли и там продолжили хоронить людей.
Исследователи применили археотанатологический подход. Проще говоря, они рассматривали не просто сами тела и погребальный инвентарь, а попытались восстановить историю формирования комплекса. По пространственному положению тела, взаимному расположению останков, гробам и другим объектам старались понять процессы, которые происходили с телом после смерти: как его положили, оставалось ли оно на первоначальном месте, перемещали ли останки позднее и как новые захоронения взаимодействовали с более ранними.
Можно сказать, что авторы исследования изучали не столько «кто лежал в гробнице», сколько «как гробница постепенно стала такой, какой ее увидели археологи».
Специалисты выяснили, что сначала умершие занимали отдельные места в гробах. Позже новые погребения стали буквально встраивать в уже существующие: мумии клали между другими мумиями, поверх них или в оставшиеся свободные промежутки. В птолемеевский период камера превратилась в плотную вертикально организованную систему захоронений.
На первый взгляд подобная картина может показаться признаком беспорядка. Новые тела занимали свободные места, перекрывали старые захоронения. Но археологи пришли к другому выводу. Положение мумий отражало не хаос, а постепенную адаптацию к уже изменившемуся пространству гробницы.
Каждое новое погребение перестраивало организацию и смысл помещения, но не стирало следы прошлого. Изменилась сама логика организации пространства: при каждом новом погребении учитывали то, что осталось от предыдущих. Ученые назвали это своеобразной «погребальной памятью».
Гробница не теряла ритуальный смысл. Люди продолжали использовать ее как место погребения, однако положение тел и принадлежности, найденные рядом с ними, указали на то, как с течением времени менялись погребальные обычаи, организация пространства, а вместе с тем само представление об обращении с умершими.
Выводы Перес и Поло позволят по-новому взглянуть на сохранившиеся «многоэтажные» погребальные комплексы Древнего Египта. Если тела лежат поверх друг друга, предметы перемещены, а точную последовательность захоронений установить трудно, это еще не значит, что перед археологами хаотичное скопление останков. За внешним беспорядком может скрываться определенная логика.
Правда, авторы исследования предупредили, что нынешнее положение мумий в TT-209 не обязательно точно соответствует тому, как их разместили изначально. За сотни лет камера пережила затопления и пожары, а также повторные проникновения людей, которые могли нарушить первоначальную картину.
Поэтому в некоторых случаях невозможно точно установить последовательность событий и понять, почему тело оказалось именно в конкретном месте. Тем не менее даже сильно нарушенный погребальный комплекс позволяет восстановить общую логику его формирования.
Отдельно стоит упомянуть о мумии собаки. Ее поместили в ногах мумий мужчины и женщины. Точное значение такого захоронения установить невозможно, но, вероятно, животное могло выполнять символическую роль проводника умерших в загробный мир.
Выводы исследователей опубликованы в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.
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