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Инспектор NASA: корабль Boeing Starliner может отстать от графика почти на десятилетие
Генеральный инспектор NASA опубликовал аудит программы коммерческих пилотируемых полетов агентства. Согласно выводам отчета, все более вероятно, что корабль Starliner компании Boeing не будет сертифицирована для регулярных миссий к Международной космической станции до следующего года.
Это всего за три года до официального вывода МКС из эксплуатации в 2030 году, хотя в Конгрессе США обсуждается возможность продления ее работы до 2032 года. Более того, если Starliner действительно будет допущен к регулярным миссиям лишь в следующем году, это означает отставание почти на десять лет от первоначального плана 2017 года.
Генеральный инспектор сформулировал шесть рекомендаций, и представители NASA согласились со всеми из них. Среди ключевых требований — разработка графика следующего испытательного полета Starliner и будущих пилотируемых миссий, а также обновление расписания с учетом времени, необходимого для полного устранения и документирования проблем, выявленных во время первого пилотируемого испытательного полета в 2024 году.
По словам NASA, эти задачи планируется завершить к 31 декабря. При этом дата запуска следующей миссии Starliner — теперь обозначенной как грузовой полет Starliner-1 — пока не определена: в официальном расписании агентства она указана как «находится на пересмотре». Однако вероятность запуска до 2027 года уменьшается, поскольку устранение технических проблем может занять весь оставшийся год.
В приложении к отчету NASA отмечает, что многие задачи планируется завершить до конца года, однако конкретный график миссии Starliner-1 пока не утвержден.
Напомним, что во время пилотируемого испытательного полета в 2024 году было зафиксировано около 100 аномалий и технических замечаний. Тогда астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс должны были провести на МКС всего восемь дней, но остались на орбите почти девять месяцев, поскольку NASA признало капсулу недостаточно надежной для возвращения экипажа на Землю. В итоге они вернулись на корабле SpaceX Crew Dragon.
По данным Консультативной группы по безопасности NASA, большинство проблем уже закрыто, однако ключевые неисправности — включая утечки гелия и перегрев управляющих двигателей — все еще расследуются. Также остаются риски, связанные с парашютной системой.
Генеральный инспектор отметил, что причиной проблем стали «излишняя уверенность NASA и Boeing в использовании устаревших систем, нереалистичный график и недостаточный объём данных симуляций».
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