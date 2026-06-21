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Нереализованный небоскреб Гауди: бельгийский художник показал, каким он мог бы стать
Бельгийский художник и специалист по цифровому искусству Тьерри Лешантер представил серию впечатляющих визуализаций нереализованного небоскреба, который более века назад задумал знаменитый каталонский архитектор Антонио Гауди.
Проект стал частью серии материалов, посвященных столетию со дня смерти мастера, и вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Работы Лешантера позволяют представить, как мог бы выглядеть Нью-Йорк, если бы один из самых смелых проектов Гауди был воплощен в жизнь.
Проект под названием Hotel Attraction был разработан Гауди в 1908 году по заказу двух неизвестных американских предпринимателей.
Архитектор предложил грандиозный комплекс из девяти башен высотой до 360 метров, который должен был разместиться где-то в Нижнем Манхэттене. Если бы проект был реализован, он стал бы одним из самых высоких сооружений своего времени, опередив эпоху на десятилетия.
Однако строительство так и не началось. Сегодня представление о нем можно получить лишь по сохранившимся чертежам, макетам и современным цифровым реконструкциям.
По словам Лешантера, его целью было не точное воспроизведение исторических документов, а попытка продолжить творческую мысль самого Гауди.
«Моя работа переосмысливает архитектурное наследие через визуальные фантазии. К столетию смерти Гауди я хотел не реконструировать его рисунки, а развить его мечту — создать свободную интерпретацию башни, которую он представлял для Нью-Йорка».
По мнению Лешантера, среди современных стеклянных и стальных небоскребов башня высотой 360 метров, состоящая из плавных органических форм и ярких цветов, выглядела бы почти революционно даже сегодня.
Согласно сохранившимся описаниям, комплекс представлял собой группу башен, напоминающих горный массив. В центре располагалась главная цилиндрическая башня с огромной звездообразной короной на вершине. Ее окружали восемь более низких объемов.
Архитектура сочетала характерные для Гауди элементы: плавные природные линии, отсутствие строгой геометрии, выразительную пластичность форм и богатое декоративное оформление. Фасады планировалось покрыть мозаикой, а вершины украсить стеклянными куполами. Помимо гостиницы, комплекс должен был включать театр, художественную галерею, рестораны и смотровую площадку под названием Space Tower («Космическая башня»).
Долгое время о проекте практически ничего не было известно. Широкой публике он стал известен лишь в 1956 году благодаря публикации соратника Гауди Жоан Матамала-и-Флотатс под названием When the New World Called Gaudí («Когда Новый Свет позвал Гауди»).
Новый всплеск интереса произошел в 2003 году, когда группа историков искусства предложила использовать концепт Hotel Attraction в конкурсе проектов по реконструкции территории разрушенного Всемирного торгового центра.
Почему проект так и не был реализован, доподлинно неизвестно. Среди наиболее распространенных версий: идея показалась слишком фантастической для своего времени; Гауди прекратил работу после тяжелой болезни в 1909 году и архитектора не устроило желание заказчиков сделать комплекс исключительно элитным заведением для богатых клиентов.
Хотя Hotel Attraction так и остался на бумаге, современные технологии позволили впервые увидеть, каким мог бы стать Нью-Йорк, если бы один из самых смелых замыслов Гауди оказался воплощен в камне, стекле и металле. Это не просто архитектурная реконструкция — это взгляд в альтернативную историю города, который мог выглядеть совершенно иначе.
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