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Нереализованный небоскреб Гауди: бельгийский художник показал, каким он мог бы стать

Бельгийский художник и специалист по цифровому искусству Тьерри Лешантер представил серию впечатляющих визуализаций нереализованного небоскреба, который более века назад задумал знаменитый каталонский архитектор Антонио Гауди.

Проект Hotel Attraction / © Thierry Lechanteur

Проект стал частью серии материалов, посвященных столетию со дня смерти мастера, и вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Работы Лешантера позволяют представить, как мог бы выглядеть Нью-Йорк, если бы один из самых смелых проектов Гауди был воплощен в жизнь.

Проект Hotel Attraction / © Thierry Lechanteur

Проект под названием Hotel Attraction был разработан Гауди в 1908 году по заказу двух неизвестных американских предпринимателей.

Архитектор предложил грандиозный комплекс из девяти башен высотой до 360 метров, который должен был разместиться где-то в Нижнем Манхэттене. Если бы проект был реализован, он стал бы одним из самых высоких сооружений своего времени, опередив эпоху на десятилетия.

Однако строительство так и не началось. Сегодня представление о нем можно получить лишь по сохранившимся чертежам, макетам и современным цифровым реконструкциям.

Проект Hotel Attraction / © Thierry Lechanteur

По словам Лешантера, его целью было не точное воспроизведение исторических документов, а попытка продолжить творческую мысль самого Гауди.

«Моя работа переосмысливает архитектурное наследие через визуальные фантазии. К столетию смерти Гауди я хотел не реконструировать его рисунки, а развить его мечту — создать свободную интерпретацию башни, которую он представлял для Нью-Йорка».

Проект Hotel Attraction / © Thierry Lechanteur

По мнению Лешантера, среди современных стеклянных и стальных небоскребов башня высотой 360 метров, состоящая из плавных органических форм и ярких цветов, выглядела бы почти революционно даже сегодня.

Согласно сохранившимся описаниям, комплекс представлял собой группу башен, напоминающих горный массив. В центре располагалась главная цилиндрическая башня с огромной звездообразной короной на вершине. Ее окружали восемь более низких объемов.

Архитектура сочетала характерные для Гауди элементы: плавные природные линии, отсутствие строгой геометрии, выразительную пластичность форм и богатое декоративное оформление. Фасады планировалось покрыть мозаикой, а вершины украсить стеклянными куполами. Помимо гостиницы, комплекс должен был включать театр, художественную галерею, рестораны и смотровую площадку под названием Space Tower («Космическая башня»).

Долгое время о проекте практически ничего не было известно. Широкой публике он стал известен лишь в 1956 году благодаря публикации соратника Гауди Жоан Матамала-и-Флотатс под названием When the New World Called Gaudí («Когда Новый Свет позвал Гауди»).

Новый всплеск интереса произошел в 2003 году, когда группа историков искусства предложила использовать концепт Hotel Attraction в конкурсе проектов по реконструкции территории разрушенного Всемирного торгового центра.

Почему проект так и не был реализован, доподлинно неизвестно. Среди наиболее распространенных версий: идея показалась слишком фантастической для своего времени; Гауди прекратил работу после тяжелой болезни в 1909 году и архитектора не устроило желание заказчиков сделать комплекс исключительно элитным заведением для богатых клиентов.

Хотя Hotel Attraction так и остался на бумаге, современные технологии позволили впервые увидеть, каким мог бы стать Нью-Йорк, если бы один из самых смелых замыслов Гауди оказался воплощен в камне, стекле и металле. Это не просто архитектурная реконструкция — это взгляд в альтернативную историю города, который мог выглядеть совершенно иначе.