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Где рак встречается реже всего? Топ-10 стран с лучшей статистикой
Рак остается одной из ведущих причин смертности во всем мире. Однако в некоторых странах уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями значительно ниже, чем в среднем по планете.
Согласно данным World Population Review, выше представлен список десяти стран с самой низкой возраст-стандартизованной заболеваемостью раком (ASR) на каждые 100 тысяч жителей. Этот показатель позволяет сравнивать распространенность рака между странами с разной возрастной структурой населения. Низкий показатель не всегда означает более эффективную систему здравоохранения — на статистику также могут влиять продолжительность жизни населения, доступность диагностики, качество регистрации случаев заболевания и другие демографические факторы.
Сьерра-Леоне демонстрирует самый низкий в мире показатель возраст-стандартизованной заболеваемости раком — 35,9 случая на 100 тысяч человек.
Ангола занимает второе место в мировом рейтинге — 76,8 случая на 100 тысяч человек.
Гамбия — 79,2 случая на 100 тысяч человек.
Республика Конго — 80,7 случая на 100 тысяч человек.
Непал — 81,6 случая на 100 тысяч человек. Это единственная страна Южной Азии, вошедшая в первую десятку рейтинга.
Катар — 82,4 случая на 100 тысяч человек. Государство занимает шестое место среди стран с наименьшей распространенностью онкологических заболеваний.
Йемен, Руанда, Нигер и Восточный Тимор замыкают список стран с самым низким уровнем заболеваемости раком.
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