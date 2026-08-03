  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 августа, 13:36
Андрей Серегин
76

Память сдвинула начало и конец событий навстречу друг другу

❋ 4.1

Как люди запоминают время событий и почему субъективное ощущение длительности так сильно расходится с реальностью — эти вопросы остаются одними из самых спорных в когнитивной науке. Ученые из Франции показали, что память сжимает произошедшие события, приближая их начало и конец друг к другу.

Психология
# воспоминание
# когнитивная психология
# мозг
# эксперимент
Кадр из фильма «Вечное сияние чистого разума» / © Focus Features

Эпизодическая память — способность человека запоминать события вместе с их временным и пространственным контекстом: что произошло, когда и где. Восприятие времени человека не является прямым отражением объективной длительности, а формируется через процессы кодирования, хранения и реконструкции информации.
 
Ранее ученые выяснили, что события воспринимаются не как непрерывный поток, а как последовательность эпизодов, разделенных определенными границами. Границы возникают при контекстуальных изменения — например, при переходе в новое место, смене деятельности или эмоционального фона. Они служат естественными маркерами, организующими опыт и разделяющими воспоминания.
 
Воспоминания хранятся в сжатом виде. При мысленном воспроизведении событий люди тратят меньше времени, чем длилось само событие. Количество границ и насыщенность информации влияют на то, насколько сильно «сжимается» время. Предположительно, этот процесс происходит за счет частичного сброса контекста или ускорения воспроизведения воспоминания.
 
Ученые из Франции объяснили, как влияет количество информации внутри вложенных событий на временное сжатие. Они набрали группу добровольцев, которые перемещались по комнатам в виртуальной реальности. На стене каждой комнаты находилась сетка размером три на три клетки, в которых в случайном порядке и в случайных местах появлялись изображения обычных предметов: чашки, стула, лампы и тому подобного. Участников инструктировали запоминать три вещи: само изображение, момент его появления в общей последовательности и точную клетку на сетке, где оно находилось. Результаты исследования опубликовал журнал Scientific Reports.
 
В первом условии участник проходил через шесть комнат, в каждой из которых появлялось по четыре картинки. Таким образом, за сессию предъявлялось 24 изображения. Во втором условии комнат было три, но в каждой показывали по восемь картинок — тоже 24 изображения за ту же продолжительность. Разница заключалась в том, сколько информации помещалось внутри одного события: четыре объекта или восемь.


 
После этого участников просили оценить, насколько быстро, по их ощущению, прошло время. Затем следовал тест на узнавание. Им показывали изображения и спрашивали, встречали ли они их ранее. Если участник правильно опознавал картинку как старую, он выполнял два дополнительных задания. Сначала он должен был отметить на временной шкале, в каком месте последовательности появилось это изображение, — шкала представляла собой линию от начала до конца всей сессии. Затем он указывал, в какой именно клетке сетки внутри комнаты располагался этот объект.
 
Так когнитивисты выяснили, что временная память сжимается на нескольких уровнях одновременно. Участники тестирования смещали оценки, указав начало последовательности — позже, конец — раньше. Причем скорость сжатия зависела от количества информации внутри события. При восьми изображениях сжатие сильнее, чем при четырех.
 
Анализ временных расстояний между парами изображений показал: при восьми изображениях пары в конце события отображались дальше друг от друга, чем пары в начале или по разные стороны границы. Это противоречит моделям, где границы просто «сближают» или «раздвигают» воспоминания. Скорость накопления контекстуальных изменений ускоряется по мере накопления информации внутри события.
 
Кроме того, ученые выяснили, что люди сканируют память с конца назад, а не с начала вперед, как предполагали ранее и как кажется более логичным. События, которые случились позже, участники вспоминали быстрее, чем ранние.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
Андрей Серегин
151 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Психология
# воспоминание
# когнитивная психология
# мозг
# эксперимент
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Тайны земноводных: лягушка-голиаф, ядовитый древолаз и загадочный аксолотль
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Экскурсия
04 Авг
Бесплатно
Все о звездных дождях
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
04 Авг
Бесплатно
Охота за Авророй: все о полярных сияниях
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
05 Авг
Бесплатно
Тайны японского языка
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Ночная стража
Московский зоопарк
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Колористика: цветные картинки в печати и на экранах
Политехнический музей
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Марковская республика
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Человек начинается с незнания: как науки (не)создают нас
Sistema Gallery
Москва
Лекция
07 Авг
1000
Бессмертие по промокоду
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 августа, 20:27
Evgenia Vavilova

Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.

Археология
# Арарат
# Армения
# горы
# климатические изменения
# лед
# ледники
# Месопотамия
# Турция
3 августа, 06:33
Мария Азарова

Фруктоза помогла раковым клеткам распространяться после химиотерапии

Даже успешная химиотерапия не всегда означает окончательную победу над опухолью: часть раковых клеток переживает лечение, перестает делиться и переходит в состояние клеточного старения. Новое исследование показало, что именно такие клетки могут создавать условия, облегчающие образование метастазов.

Медицина
# метастазы
# онкологические заболевание
# онкология
# раковые клетки
# фруктоза
# химиотерапия
2 августа, 17:56
Любовь С.

Конец стандартной Вселенной: почему космологи снова спорят о природе темной энергии

Самая успешная модель современной космологии оказалась в необычном положении. Уже больше двадцати лет она блестяще описывает почти все, что мы наблюдаем во Вселенной. Новые данные, однако, начинают намекать: один из главных ее компонентов — темная энергия — может эволюционировать со временем. Если это так, космологию ждет крупнейший пересмотр со времен открытия ускоренного расширения Вселенной.

Астрономия
# NASA
# вселенная
# космологическая теория
# космос
# Общая теория относительности
# расширение Вселенной
# стандартная космологическая модель
# темная энергия
Выбор редакции
1 августа, 20:27
Evgenia Vavilova

Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.

Археология
# Арарат
# Армения
# горы
# климатические изменения
# лед
# ледники
# Месопотамия
# Турция
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
28 июля, 13:10
Марк Чернов

Кофе защитил печень от ожирения, цирроза и рака: крупное исследование раскрыло механизмы его пользы

Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.

Медицина
# воспаление
# здоровье
# кофе
# печень
# питание
# рак печени
# цирроз
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Память сдвинула начало и конец событий навстречу друг другу

    3 августа, 13:36

  2. Как устроена современная добыча нефти: репортаж Naked Science

    3 августа, 13:03

  3. Общепринятое представление о неизменности личности в течение жизни оказалось ошибочным

    3 августа, 12:57

  4. Физики впервые поймали в ловушку ядро аргона, разогнанное до 30% скорости света

    3 августа, 12:36
Выбор редакции

Как устроена современная добыча нефти: репортаж Naked Science

3 августа, 13:03

Последние комментарии

Алексей Филиппов
4 минуты назад
Сергей, made in China, from Russia with love

Первый серийный МС-21-310 выполнил дебютный полет

Александр Березин
22 минуты назад
Evgen, статья прошла рецензирование, а то, что пишете вы описывает лишь то, что часть рецензентов попыталась предъявить к статье неадекватные

Сжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непросто

Александр Хасанов
25 минут назад
Aller, представляю, сидит секретарша в ЦРУ, проверяет входящую почту на info@cia.gov, и каждую неделю вскидывает голову и задает один вопрос коллегам:

Правда ли, что США публикуют материалы об НЛО, чтобы подготовить нас к первому контакту в 2027 году, как и предсказывал бывший работник ЦРУ Джон Рамирес?

Александр Березин
36 минут назад
Роман, "А почему на Naked Science в любой статье, касающейся расширения вселенной, упоминаются работы Николая Горькавого?" А почему в научпопе 1920-х в

Конец стандартной Вселенной: почему космологи снова спорят о природе темной энергии

Иван Колупаев
56 минут назад
Сергей, вы же понимаете что аудитория этих фильмов находится преимущественно в России. Остальной мир смотрит другие фильмы. У наших фильмов там

Инфографика: 25 самых высокооцененных фильмов в истории IMDb

Игорь Киреев
1 час назад
Статьи, достойные commentators

Самые глубокие станции метро в мире

Станислав По
1 час назад
Все посчитали загребущие ручонки

Инфографика: в каких странах больше всего возобновляемых запасов пресной воды на одного жителя

Андрей Степанов
1 час назад
полиграф, ты сперва такое количество населения как в Китае достань.

Крупнейший в мире 4000-тонный тоннелепроходческий комплекс установил рекорд по непрерывной проходке железнодорожного тоннеля

полиграф шариков
1 час назад
отправьте всё правительство и министерии в кетай, пусть учатся, как надобно работать, а не на чужие вещи свои наклейки клеить, пусть публичные

Крупнейший в мире 4000-тонный тоннелепроходческий комплекс установил рекорд по непрерывной проходке железнодорожного тоннеля

Иван Колупаев
1 час назад
Иван, а это смотря с чем сравнивать. Дайте навскидку пример "совершенного инженерного творения и совершенного кода". Современные ИИ жрут энергию

Где рак встречается реже всего? Топ-10 стран с лучшей статистикой

Сергей Титов
2 часа назад
Aleksei, как под землю ещё не проваливаются - втрое, против обычного))

Плотность дальневосточного леопарда в России выросла почти втрое за 10 лет

Вадим Кульков
2 часа назад
Среднестатистический европеец (казалось бы! Целый цивилизованный европеец!) посещает за жизнь 6-8 государств. Вопрос: кому все эти понты нужны? Раз в

Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год

Наиль Гилязов
2 часа назад
Понастроили незалежцам всего. Теперь видим благодарных потомков.

Самые глубокие станции метро в мире

Sergey Gorovoy
2 часа назад
Сергей, для этих фильмов есть скрепный кинопоиск).🤣

Инфографика: 25 самых высокооцененных фильмов в истории IMDb

Андрей Иванов
2 часа назад
Куда деваются люди, которых заменили роботы?!?!?! Где работают?...

Китай занял шесть мест в десятке мировых лидеров по гуманоидной робототехнике

Aleksei Savva
2 часа назад
Плотные леопарды нонче пошли...

Плотность дальневосточного леопарда в России выросла почти втрое за 10 лет

Сергей Механик
2 часа назад
Бессмысленная трата денег и колоссальные риски. Неопределённость. Многие прогнозы — это гипотезы, фантастика и утопия. Нельзя с уверенностью

Маск обновил прогноз по срокам полета человека на Марс

Сергей Механик
2 часа назад
Все комплектующие, надеюсь, российские?

Первый серийный МС-21-310 выполнил дебютный полет

Сергей Механик
3 часа назад
Ну не справедливо, на мой взгляд. А как же "Операция Ы", "Кавказская пленница", "Свадьба в Малиновке", "Джентльмены удачи", "Бриллиантовая рука" и т. п.

Инфографика: 25 самых высокооцененных фильмов в истории IMDb

Mikhail Lukashev
3 часа назад
Райко, "подрыв седалищ" (именно так, без мягкого знака и через букву "е") тут, похоже, у тебя. А "колит" - это воспалительное заболевание слизистой

Рейтинг самых процветающих стран мира

Самые обсуждаемые