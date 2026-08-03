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Инфографика: 25 самых высокооцененных фильмов в истории IMDb
Миллионы зрителей по всему миру оценивают фильмы на IMDb, формируя один из самых авторитетных и влиятельных рейтингов кинематографа в интернете.
В этот список вошли 25 фильмов с самым высоким средним рейтингом по версии постоянных пользователей IMDb. Картины оцениваются по десятибалльной шкале, а положение в рейтинге постоянно меняется по мере поступления новых голосов. Хотя список охватывает почти 80 лет истории мирового кино, почти половина из 25 лучших картин была снята именно в 1990-е годы. Это десятилетие подарило зрителям целую россыпь признанных шедевров самых разных жанров. Среди них — «Побег из Шоушенка» (9,3), который уже много лет удерживает первое место, «Список Шиндлера» (9,0), «Форрест Гамп» (8,8) и «Славные парни» (8,7).
В число самых высокооцененных фильмов того периода также входят «Молчание ягнят» (1991), «Спасти рядового Райана» (1998) и «Зеленая миля» (1999) — все они имеют рейтинг 8,6.
Несмотря на то что в рейтинге заметно преобладают более современные фильмы, классика прошлых десятилетий по-прежнему занимает в нем почетные места.
Самым старым фильмом в первой двадцатипятке остается рождественская драма Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь» (1946) с рейтингом 8,6. Такой же балл получила японская эпическая картина «Семь самураев», вышедшая менее чем десять лет спустя.
Самой высоко расположившейся лентой «золотой эпохи» Голливуда является «12 разгневанных мужчин». Судебная драма 1957 года, действие которой почти полностью разворачивается в комнате для совещаний присяжных, занимает шестое место с рейтингом 9,0.
С начала XXI века в первую двадцатипятку IMDb вошли лишь шесть фильмов. Половину из них составляют три части трилогии «Властелин колец», выпущенные в 2001–2003 годах. Их средний рейтинг составляет 8,9.
Оставшиеся три фильма снял британско-американский режиссёр Кристофер Нолан. Его «Темный рыцарь» (2008) с рейтингом 9,1 занимает третье место в общем зачете и собрал около 3,2 миллионов пользовательских оценок — столько же, сколько и лидер рейтинга «Побег из Шоушенка».
Позже Нолан вновь вошел в число лучших благодаря фантастическому триллеру «Начало» (2010, рейтинг 8,8) и научно-фантастической драме «Интерстеллар» (2014, рейтинг 8,7).
Именно «Интерстеллар» остается самым новым фильмом в топ-25 IMDb. После него режиссер лишь укрепил свой статус одного из главных кинематографистов современности, выпустив такие масштабные проекты, как «Оппенгеймер» (2023) и «Одиссея» (2026).
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