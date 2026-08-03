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Первый серийный МС-21-310 выполнил дебютный полет

Первый пассажирский самолет МС-21-310, построенный с использованием серийных технологий производства, впервые поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода, входящего в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Первый серийный МС-21-310 выполнил дебютный полет / © ОАК / «Ростех»

Полет продолжался один час 23 минуты и стал важным этапом на пути к началу массового выпуска нового российского авиалайнера.

© ОАК / «Ростех»

Во время испытаний экипаж поднял самолет на высоту 6000 метров, разогнав его до приборной скорости 600 километров в час. Летчики проверили устойчивость и управляемость машины в различных режимах полета, а также оценили работу отечественных бортовых систем. Все поставленные задачи были успешно выполнены, а самолет подтвердил заявленные характеристики.

Первый полет серийного борта свидетельствует о готовности производственных мощностей к выпуску МС-21-310. В первую очередь речь идет о строительстве партии из 18 самолетов, после чего предприятие сможет приступить к реализации новых заказов, утвержденных Правительством России.

Одновременно продолжается программа сертификационных испытаний. На сегодняшний день выполнено уже более половины необходимых полетов. Переход на серийные технологии сборки позволит обеспечить стабильный темп производства и ускорить поставки новых лайнеров российским авиакомпаниям.