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Первый серийный МС-21-310 выполнил дебютный полет
Первый пассажирский самолет МС-21-310, построенный с использованием серийных технологий производства, впервые поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода, входящего в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Полет продолжался один час 23 минуты и стал важным этапом на пути к началу массового выпуска нового российского авиалайнера.
Во время испытаний экипаж поднял самолет на высоту 6000 метров, разогнав его до приборной скорости 600 километров в час. Летчики проверили устойчивость и управляемость машины в различных режимах полета, а также оценили работу отечественных бортовых систем. Все поставленные задачи были успешно выполнены, а самолет подтвердил заявленные характеристики.
Первый полет серийного борта свидетельствует о готовности производственных мощностей к выпуску МС-21-310. В первую очередь речь идет о строительстве партии из 18 самолетов, после чего предприятие сможет приступить к реализации новых заказов, утвержденных Правительством России.
Одновременно продолжается программа сертификационных испытаний. На сегодняшний день выполнено уже более половины необходимых полетов. Переход на серийные технологии сборки позволит обеспечить стабильный темп производства и ускорить поставки новых лайнеров российским авиакомпаниям.
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