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3 августа, 12:08
Редакция Naked Science
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Плотность дальневосточного леопарда в России выросла почти втрое за 10 лет

❋ 4.5

Дальневосточные леопарды — одни из редчайших представителей больших кошек. Они находятся на грани исчезновения, но за 10 лет плотность популяции этих животных в российском национальном парке «Земля леопарда» выросла почти втрое.

Биология
# дальневосточный леопард
# дикие кошки
# животные
# Земля леопарда
Исследователи идентифицировали конкретных леопардов по фотографиям с фотоловушек и отслеживали их по мере взросления / © «Земля леопарда»

Еще в XIX веке ареал дальневосточного леопарда включал южные районы Уссурийского края (современная территория Приморского и Хабаровского краев), северо-восток Китая и Корейский полуостров. Однако к концу XX века область их распространения сократилась до относительно небольшой территории на юго-западе Приморского края в России и приграничных участках на севере Китая. Современный ареал обитания не имеет четких границ и меняется в зависимости от сезона.

Еще в 2013 году Министерство природы России поставило цель — сохранить жизнеспособность популяции дальневосточного леопарда и восстановить исторический ареал. Но чтобы сохранить животных, находящихся под угрозой исчезновения, важно понимать демографические процессы, которые определяют восстановление популяции.

Такой анализ провели сотрудники национального парка «Земля леопарда» вместе с коллегами из разных стран, используя данные фотоловушек за 2014-2023 годы. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Взрослый леопард с детенышем / © «Земля леопарда»

Авторы пришли к выводу, что за 10 лет плотность леопардов выросла почти втрое — с 0,89 до 2,64 особи на 100 квадратных километров. За год популяция росла в среднем на 12 процентов. Главную роль в этом сыграла высокая выживаемость взрослых леопардов благодаря усилению охраны. Исследователи оценили их наблюдаемую выживаемость в 79-91 процента.

Рождение котят, по оценкам ученых, на рост популяции повлияло не так сильно — лишь на 4,7 процента. В среднем в выводке было 1,5 детеныша. За годы исследования этот показатель снижался. Одновременно с ростом численности леопардов уменьшались их индивидуальные участки. Исследователи не исключили, что популяция леопардов приближается к пределу численности, который способен поддерживать национальный парк.

По мнению ученых, для дальнейшего восстановления подвида нужно расширять ареал животных и развивать международное сотрудничество. Такое взаимодействие уже идет. В 2024 году Россия и Китай подписали соглашение о создании трансграничного резервата для дальневосточного леопарда и амурского тигра. Этот резерват, объединивший охраняемые территории, назвали «Земля больших кошек». На этой территории в общей сложности обитают 223 леопарда. В России зарегистрировали 135 представителей подвида, на территории Китая — 115. Из них 27 кошек пересекают границу.

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Биология
# дальневосточный леопард
# дикие кошки
# животные
# Земля леопарда
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