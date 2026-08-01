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1 августа, 20:27
Evgenia Vavilova
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Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

❋ 4.0

Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.

Археология
# Арарат
# Армения
# горы
# климатические изменения
# лед
# ледники
# Месопотамия
# Турция
Большой Арарат / © Dav Sargsyan, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Большой Арарат / © Dav Sargsyan, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Основной целью было исследовать массив климатических и культурных данных, скрытых в снегах горы. Ученые считают, что эти уникальные данные — под угрозой: из-за глобального потепления снежная шапка Арарата уменьшается с возрастающей скоростью. Это значит, что каждое лето часть информации оказывается безвозвратно потерянной для человечества.

В этом этапе исследования снежного покрова Арарата участвовали археологи и гляциологи (специалисты по природным льдам). Ученые измерили толщину льдов с помощью наземной радиоэхолокации, а также провели тесты с использованием активных сейсмических методов. Они воздействовали на снежный покров механически, и по созданным в объеме материала волнам определили состояние материала. Об этом сообщил Университет Мюнстера (Германия).

Гора Арарат расположена на Армянском нагорье. Это территория исторической Армении, вблизи границ Ирана. Географическое положение на стыке важных ранних человеческих цивилизаций делает ее важным источником исторических сведений. В то время как данные о развитии человечества в Средиземноморье сохранены в снежных покровах Альп и активно исследуются, информация о цивилизациях Среднего Востока все еще ждет своих археологов.

«Именно рядом с Араратом зародились земледелие и металлургия, образовались ранние центры добычи полезных ископаемых. Если нам повезет, то льды сохранили не только данные о климате, но и мельчайшие частицы металлов, появившиеся в древних плавильных печах. Мы будем искать и вещества, ассоциированные с подсечно-огневым земледелием. Гора Арарат хранит архив Анатолийского региона, Месопотамии и Кавказа», — рассказал о планах исследователей профессор Унсал Ялчин (Ünsal Yalçın) из Университета Ыспарта (Турция).

Во льдах также лежит информация, важная для гляциологов. Ледник хранит в себе сведения о состоянии атмосферы Земли на периоды формирования каждого его слоя, а также о странствующей пыли, поднятой в воздух извержениями вулканов. Исследователи надеются восстановить в деталях, как климатические периоды разворачивались в этом регионе. Особенно ученых интересуют Римский климатический оптимум (примерно 250 год до н. э. — 400 год н. э), в который процветали крупные империи, и минимум эпохи Великого переселения народов, начавшийся после предыдущего благоприятного для жизни периода.

«Для нас это совершенно новый источник археологических данных. До нынешнего момента нам приходилось работать только с тем, что лежит на поверхности. Лед же хранит непрерывную историю человеческой цивилизации, которая тысячелетиями накапливается слой за слоем», — сказал руководитель проекта профессор Ахим Лихтенбергер (Achim Lichtenberger) из Университета Мюнстера.

Базовый лагерь и ученые на горе Арарат / © Alfred-Wegener-Institut / Coen Hofstede

«Несмотря на холод мы получили все данные, которые нам нужны. Теперь мы можем спланировать, где бурить наиболее глубокие льды на следующих этапах исследования», — рассказал доктор Коэн Хофстеде (Coen Hofstede) из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Германия). Он отвечал за измерения на местности.

В следующей экспедиции исследовательская группа планирует собрать образцы льда из глубины снежных покровов. В случае удачи это будут первые такие доступные ученым образцы.

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Evgenia Vavilova
Evgenia Vavilova
201 статей
Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.
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Археология
# Арарат
# Армения
# горы
# климатические изменения
# лед
# ледники
# Месопотамия
# Турция
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Комментарии

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5 Комментариев
Sam Dowson
Sam Dowson
56 минут назад
"Гора Арарат расположена на Армянском нагорье. Это территория исторической Армении, вблизи границ Ирана." - это как? По какому-то негласному кодексу надо отвечать или писать, что Арарат Армянский? Так чей же Арарат? И почему тогда по нему турки лазят и оскверняют его своими чужеземными телами?
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Последние комментарии

Autotrade222
2 минуты назад
Alexander, армяне тоже в свое время переселились на эти земли. По факту это земли урартцев. После набега скифов государство Урарту обезлюдела и армяне

Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Иван Колупаев
11 минут назад
Sam, ну ладно разжигать-то армяно-турецкую дружбу 😏 Для турок это Doğu Anadolu Bölgesi - Восточно-Анатолийский регион. Чего доброго и гору с герба уберут.

Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Alexander Orsi
33 минуты назад
Sam, а почему "лазят" - вопрос к Советскому Союзу, отдавшему гору.

Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Alexander Orsi
41 минута назад
Sam, в те времена не то что Турции не было, но даже предки турок - сельджуки не успели на её территорию переселиться.

Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

А К
43 минуты назад
Вымерзнут они нахрен, там где мне хорошо, от одиночества анусы друг другу порвут .... и сдохнут.

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Sam Dowson
56 минут назад
"Гора Арарат расположена на Армянском нагорье. Это территория исторической Армении, вблизи границ Ирана." - это как? По какому-то негласному кодексу

Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Иван Колупаев
2 часа назад
Сергей, на голой науке была статья о корреляции низкой заболеваемости раком и высокой рождаемости. И тут Сьерра-Леоне тоже в лидерах - 4,1 ребенка на

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Юрій Яцик
3 часа назад
Если религийный человек,то пусть подвергнет Chat GPT и его создателей анахеме, и всех делов.

Пользователь обвинил ChatGPT в опасном медицинском совете, который едва не привел к его смерти

Денис Максимов
4 часа назад
А, лучше перебздеть, чем недобздеть 😁 , деревянный максинтош с китайской начинкой например, пока игил не пришол вместе с канализацией

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Имя Фамилия
5 часов назад
Mikhail, Это "возраст-стандартизированные" данные. Предположу, что там сравнивается не "всего умерло", а именно "возраст к возрасту". То есть ранняя

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Александр Журавлев
5 часов назад
А Австралия где? Думается мне, что уровень жизни там, возможно, не хуже, чем в США и Канаде.

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Сергей Ладожский
5 часов назад
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Sam Dowson
6 часов назад
Иван, про это не нужны статьи. Достаточно пары схематичных строчек со стрелочками что откуда и куда берется. Ну и о чем говорить, что даже фильмы о

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Mikhail Khramov
7 часов назад
В списке - самые бедные страны мира. Ну, во-первых, нет уверенности, что там есть хорошая статистика смертей. Ну умер и умер, а отчего? Да кто ж его

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А К
7 часов назад
Денис, та нииии: очень хорошо видеть и старину, и местечки, содержащиеся в красивом состоянии. Свою юнеску заводить надо ))) и бдить!

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Сергей Механик
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Иван Колупаев
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Ну да Сьерра-Леоне лидер еще и в рейтинге бедности и продолжительность жизни там низкая. И качесво жизни ппц. Вероятно мрут раньше и от других

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ulogin_vkontakte_36459212
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