Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат
Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.
Основной целью было исследовать массив климатических и культурных данных, скрытых в снегах горы. Ученые считают, что эти уникальные данные — под угрозой: из-за глобального потепления снежная шапка Арарата уменьшается с возрастающей скоростью. Это значит, что каждое лето часть информации оказывается безвозвратно потерянной для человечества.
В этом этапе исследования снежного покрова Арарата участвовали археологи и гляциологи (специалисты по природным льдам). Ученые измерили толщину льдов с помощью наземной радиоэхолокации, а также провели тесты с использованием активных сейсмических методов. Они воздействовали на снежный покров механически, и по созданным в объеме материала волнам определили состояние материала. Об этом сообщил Университет Мюнстера (Германия).
Гора Арарат расположена на Армянском нагорье. Это территория исторической Армении, вблизи границ Ирана. Географическое положение на стыке важных ранних человеческих цивилизаций делает ее важным источником исторических сведений. В то время как данные о развитии человечества в Средиземноморье сохранены в снежных покровах Альп и активно исследуются, информация о цивилизациях Среднего Востока все еще ждет своих археологов.
«Именно рядом с Араратом зародились земледелие и металлургия, образовались ранние центры добычи полезных ископаемых. Если нам повезет, то льды сохранили не только данные о климате, но и мельчайшие частицы металлов, появившиеся в древних плавильных печах. Мы будем искать и вещества, ассоциированные с подсечно-огневым земледелием. Гора Арарат хранит архив Анатолийского региона, Месопотамии и Кавказа», — рассказал о планах исследователей профессор Унсал Ялчин (Ünsal Yalçın) из Университета Ыспарта (Турция).
Во льдах также лежит информация, важная для гляциологов. Ледник хранит в себе сведения о состоянии атмосферы Земли на периоды формирования каждого его слоя, а также о странствующей пыли, поднятой в воздух извержениями вулканов. Исследователи надеются восстановить в деталях, как климатические периоды разворачивались в этом регионе. Особенно ученых интересуют Римский климатический оптимум (примерно 250 год до н. э. — 400 год н. э), в который процветали крупные империи, и минимум эпохи Великого переселения народов, начавшийся после предыдущего благоприятного для жизни периода.
«Для нас это совершенно новый источник археологических данных. До нынешнего момента нам приходилось работать только с тем, что лежит на поверхности. Лед же хранит непрерывную историю человеческой цивилизации, которая тысячелетиями накапливается слой за слоем», — сказал руководитель проекта профессор Ахим Лихтенбергер (Achim Lichtenberger) из Университета Мюнстера.
«Несмотря на холод мы получили все данные, которые нам нужны. Теперь мы можем спланировать, где бурить наиболее глубокие льды на следующих этапах исследования», — рассказал доктор Коэн Хофстеде (Coen Hofstede) из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Германия). Он отвечал за измерения на местности.
В следующей экспедиции исследовательская группа планирует собрать образцы льда из глубины снежных покровов. В случае удачи это будут первые такие доступные ученым образцы.
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