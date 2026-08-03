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Крупнейший в мире 4000-тонный тоннелепроходческий комплекс установил рекорд по непрерывной проходке железнодорожного тоннеля

Строительство тоннеля / © China Railway Tunnel Group (CRTG)

Этот инженерный проект кардинально изменит транспортную систему региона. После ввода объекта в эксплуатацию остров Чунмин — третий по величине остров Китая — впервые получит высокоскоростное железнодорожное сообщение с материком. Поезда будут проходить под Янцзы без снижения скорости, что позволит добираться от Чунмина (через Тайцан) до станции Шанхай-Баошань всего за 17 минут.

Ключевую роль в реализации проекта сыграл тоннелепроходческий комплекс «Линхан» («Навигатор») — крупнейшая в мире щитовая машина для строительства тоннелей высокоскоростных железных дорог.

Более того, этот гигантский комплекс установил мировой рекорд по самой протяженной непрерывной проходке под руслом реки среди машин своего класса, преодолев без остановки 11,325 километра под дном Янцзы.

Щитовой тоннелепроходческий комплекс (TBM) представляет собой огромную промышленную машину, которая одновременно разрабатывает грунт, удаляет породу, укрепляет окружающий массив и монтирует постоянную железобетонную обделку тоннеля. При движении высокоскоростных поездов возникает мощное вытеснение воздуха, поэтому подобные тоннели требуют исключительно большого поперечного сечения. Это необходимо, чтобы избежать резких перепадов давления, вызывающих дискомфорт у пассажиров, а также опасных ударных воздушных волн. Именно поэтому тоннелепроходческие комплексы для высокоскоростных магистралей относятся к числу крупнейших машин на планете.

Диаметр режущей головки «Линхана» составляет впечатляющие 15,4 метра, что делает его настоящим механическим гигантом. Тоннель проходит на глубине до 89 метров, где конструкция выдерживает давление воды до 0,9 мегапаскаль.

С помощью этой машины был сооружен двухпутный тоннель с одним общим стволом и внешним диаметром железобетонной обделки 14,8 метра. Работы велись непрерывно в сложных геологических условиях — через илистые и песчаные отложения русла Янцзы — без строительства промежуточных технологических шахт.

Оснащенный системой интеллектуального управления на основе цифрового двойника и современными средствами геологического прогнозирования, «Навигатор» установил новый мировой стандарт в области протяженной проходки тоннелей большого диаметра.