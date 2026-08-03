Общепринятое представление о неизменности личности в течение жизни оказалось ошибочным
Психологи показали, что базовые черты человеческой личности меняются на протяжении жизни не меньше, чем уровень дохода или состояние здоровья. Проанализировав данные более 160 тысяч человек, ученые пришли к выводу, что общепринятое представление о «неизменном характере» ошибочно.
В психологии долгое время преобладало мнение, что характер человека формируется в детстве и юности, а во взрослой жизни остается практически неизменным. Эта концепция закрепилась и в повседневных представлениях о наличии у человека фиксированной внутренней сути.
Последующие лонгитюдные исследования поставили тезис о неизменности характера под сомнение. Однако открытыми оставались два вопроса: насколько выражена динамика черт личности по сравнению с другими жизненными показателями и как сами люди оценивают эту изменчивость.
Для оценки применили модель «Большой пятерки». Современная академическая наука использует ее как главный и наиболее эмпирически обоснованный стандарт измерения личности. Концепция описывает человека через пять характеристик: экстраверсию (общительность и социальную активность), доброжелательность (эмпатию и склонность к сотрудничеству), добросовестность (организованность и ответственность), нейротизм (склонность к тревоге и эмоциональным перепадам), а также открытость новому опыту (любознательность и восприимчивость к нестандартным идеям). Исследователи решили сопоставить объективную стабильность этих параметров с субъективными оценками.
Авторы научной работы, опубликованной в журнале Communications Psychology, применили двухэтапный подход. Сначала исследователи опросили 887 взрослых жителей США. Участникам предложили оценить степень изменения 25 различных характеристик в период от 15 до 90 лет. В список вошли черты «Большой пятерки», уровень дохода, физическое здоровье, самооценка и частота социальных контактов. В результате респонденты оценили черты личности как одни из самых стабильных жизненных показателей.
На втором этапе исследователи обратились к восьми крупным лонгитюдным базам данных США, Германии, Австралии и Нидерландов с выборкой в 166 971 человек. Чтобы отделить реальные изменения от статистической погрешности, ученые применили иерархические модели, учитывающие возраст, исторический период и когорту рождения участников. Математическая модель позволила измерить два параметра: чистый сдвиг черт личности в промежутке от 15 до 90 лет и суммарные кумулятивные колебания.
Анализ показал, что объективная реальность существенно отличается от субъективных представлений. Ученые зафиксировали снижение уровней экстраверсии, нейротизма и открытости новому опыту к старости. Добросовестность оказалась единственной чертой, которая демонстрировала чистый рост на протяжении всей жизни. Показатель доброжелательности не показал статистически значимых чистых изменений.
Из 32 измеренных переменных экстраверсия и открытость новому опыту вошли в десятку качеств с самым сильным возрастным спадом. Добросовестность заняла пятое место по общему объему кумулятивных изменений, оказавшись одним из самых динамичных аспектов жизни. Объем изменений этой черты оказался сопоставим с изменениями физического здоровья и дохода.
Респонденты могли точнее предсказывать динамику других аспектов жизни: например, сдвиги в собственном здоровье недооценивали лишь в 29-43% случаев. Однако при оценке черт характера участники опроса недооценили масштаб суммарных жизненных изменений в 100% случаев. Важно учитывать, что анализировали усредненные показатели по большим группам, которые не отражают индивидуальные траектории развития, но все же эти результаты пошли полностью вразрез массовым представлениям.
В итоге психологи показали, что в их модели характер человека не фиксируется после наступления совершеннолетия. Личность остается пластичной и меняется в масштабах, сопоставимых с динамикой внешних обстоятельств и состоянием организма. Хотя сдвиги происходят постепенно и могут оставаться незаметными для человека, новые данные доказывают, что процесс формирования личности не останавливается до самой старости.
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