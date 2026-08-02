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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
2 августа, 08:01
Рейтинг: +989
Посты: 2083

Самые глубокие станции метро в мире

Большинство станций метро расположено всего на несколько этажей ниже уровня улицы. Однако существуют станции, уходящие настолько глубоко под землю, что путь до платформы занимает до восьми минут, а у пассажиров закладывает уши, словно при посадке самолета. 

Сообщество
# метро
# мир
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# транспорт
Длинный эскалаторный спуск на станции «Арсенальная» Киевского метрополитена / © Shutterstock 
Длинный эскалаторный спуск на станции «Арсенальная» Киевского метрополитена / © Shutterstock 

Причины такой глубины кроются в географии и истории: высокие речные берега, гористый рельеф городов, а также строительство метро в эпоху холодной войны, когда станции проектировали как убежища, способные выдержать бомбардировку, заставляли инженеров прокладывать тоннели значительно глубже обычного.

В результате появились станции, больше напоминающие подземные дворцы или соборы, украшенные мозаиками и обслуживаемые одними из самых длинных эскалаторов в мире. Ниже — десятка самых глубоких станций метро на планете, начиная с десятого места и заканчивая абсолютным рекордсменом, расположенным более чем в ста метрах под землей.

10. «Площадь Ленина» — 67 метров

Станция «Площадь Ленина» на Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена открывает рейтинг с глубиной 67 метров. Она была введена в эксплуатацию в июне 1958 года, а ее наземный вестибюль встроен в здание Финляндского вокзала — именно сюда в 1917 году после эмиграции прибыл Владимир Ленин. Это событие увековечено мозаичным панно в центральном зале станции.

Архитектор А. К. Андреев спроектировал станцию глубокого заложения пилонного типа, оформив ее в сдержанной красно-белой гамме, что стало отходом от пышной сталинской архитектуры. После модернизации освещения в 2006 году интерьер стал значительно светлее.

Washington Park / © Wikimedia Commons
Washington Park / © Wikimedia Commons

9. Washington Park — 79 метров

Станция Washington Park в американском Портленде расположена на глубине 79 метров и считается самой глубокой станцией общественного транспорта Северной Америки. Это единственная полностью подземная станция системы скоростного трамвая MAX Light Rail.

Она открылась в сентябре 1998 года вместе с западным расширением линии. Тоннель был проложен глубоко под холмами West Hills между центром города и Орегонским зоопарком. Благодаря окружающим породам температура на платформе практически круглый год держится на уровне около +10°C. Стены станции украшают образцы горных пород, рассказывающие 16-миллионную геологическую историю региона. На поверхность пассажиров доставляют скоростные лифты — эскалаторов здесь нет.

8. «Парк Победы» — 84 метра

Московская станция «Парк Победы» — самая глубокая в московском метро. Кроме того, именно здесь находятся самые длинные эскалаторы Европы.

Каждый из них имеет длину 126 метров и состоит из 740 ступеней. Поездка занимает около трех минут, а нижняя площадка настолько удалена от верхней, что ее невозможно увидеть.

Строительство станции началось еще в 1986 году, однако открылась она лишь в 2003-м. Здесь пересекаются Арбатско-Покровская и Солнцевская линии. Архитекторы Наталия Шурыгина и Николай Шумаков оформили зеркально симметричные платформы в красных и серых тонах. При строительстве применили оригинальную технологию бетонозаполненных стальных блоков, позволившую сократить расходы.

7. «Адмиралтейская» — 86 метров

Самая глубокая станция Петербургского метро строилась несколько десятилетий.

Необходимость открыть станцию рядом с Эрмитажем и Адмиралтейством была очевидна, однако историческая застройка центра города серьезно осложнила строительство выхода на поверхность. В итоге «Адмиралтейская» открылась лишь в декабре 2011 года, хотя тоннели вокруг нее были готовы значительно раньше.

На глубину 86 метров пассажиров доставляет один из самых длинных эскалаторов в мире — сначала до промежуточного уровня, затем по второму эскалатору еще ниже. Многие годы поезда проходили через уже построенную, но закрытую станцию без остановки, поэтому жители города называли ее «станцией-призраком».

6. «Университет» — 87 метров

Станция «Университет» на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена открылась в ноябре 1960 года рядом с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

Ее пилонный трехсводчатый зал с колоннами из красного мрамора и беломраморными бюстами выдающихся деятелей выполнен в лучших традициях сталинского ампира. После начала Специальной военной операции в 2022 году бюсты российских исторических фигур были закрыты. Сегодня станция, являющаяся памятником архитектуры, выполняет еще одну функцию — служит бомбоубежищем, как и многие другие глубокие станции киевского метро.

5. Hongtudi — 94,47 метра

До открытия Hongyancun именно Hongtudi считалась самой глубокой станцией Китая.

Она расположена в районе Цзянбэй города Чунцин и соединяет линии 6 и 10 городской системы Chongqing Rail Transit. Станция становилась все глубже по мере строительства: платформы линии 6, открытые в 2012 году, находились более чем на 60-метровой глубине, а запуск линии 10 в 2017 году увеличил максимальную глубину до 94,47 метра.

Для перемещения между многочисленными уровнями используется более 90 эскалаторов, что сделало станцию настоящей интернет-достопримечательностью.

4. «Золотые ворота» — 96,5 метра

Киевская станция «Золотые ворота», названная в честь расположенных над ней Золотых ворот, открылась 31 декабря 1989 года и регулярно входит в списки самых красивых станций метро Европы.

Архитекторы Борис и Вадим Жежерины совместно с Николаем Жариковым отказались от первоначального утилитарного проекта и создали интерьер, напоминающий храм времен Киевской Руси. Станцию украшают 80 мозаик с изображениями князей и святых.

На глубине 96,5 метра она соединяется пересадкой со станцией «Театральная»..

3. «Арсенальная» — 105,5 метра

На протяжении многих десятилетий «Арсенальная» считалась самой глубокой станцией метро в мире. Сегодня с глубиной 105,5 метра она остается самой глубокой отдельной станцией за пределами Китая.

Открытая в 1960 году рядом с заводом «Арсенал», станция отличается необычайно скромным оформлением. Во время строительства инженеры столкнулись со сложными геологическими условиями и грунтовыми водами, из-за чего пришлось отказаться от центрального зала. В результате станция получила схему, напоминающую лондонское метро, где пилоны выполняют исключительно декоративную функцию.

Платформа Пхеньянского метро / © Shutterstock
Платформа Пхеньянского метро / © Shutterstock

2. Метрополитен Пхеньяна — около 110 метров

Пхеньянский метрополитен занимает особое место в рейтинге. Здесь учитывается не глубина конкретной станции, а средняя глубина всей системы.

По официальным данным КНДР, тоннели проходят более чем на 110-метровой глубине. Независимо подтвердить эти цифры сложно, однако известно, что метро изначально проектировалось как система убежищ: наземных участков нет, а станции оборудованы герметичными противовзрывными дверями.

Метро строилось с 1969 по 1972 год при Ким Ир Сене. Температура здесь круглый год держится около +18°C, а подъем на поверхность по эскалатору занимает примерно три с половиной минуты. Самые известные станции, например Puhung, поражают мраморными интерьерами, роскошными люстрами и масштабными революционными фресками.

1. Hongyancun — 116 метров

Самая глубокая станция метро на Земле находится под одним из холмов района Юйчжун китайского города Чунцин.

Hongyancun расположена на глубине 116 метров — примерно как сорокаэтажное здание, перевернутое вниз.

Станция открылась в январе 2022 года на линии 9, а в конце 2023-го ее дополнила линия 5. Именно она отобрала мировой рекорд у киевской «Арсенальной». Ее характеристики впечатляют. Разница высот между двумя главными входами достигает 141 метра. Спуск по эскалаторам от верхнего входа занимает около восьми минут, а скоростной лифт движется настолько быстро, что у пассажиров закладывает уши, словно во время снижения самолета.

В 2025 году Hongyancun получила международную премию Project of the Year в области тоннелестроения. Сегодня в Чунцине даже проводят вертикальный марафон по лестнице станции, насчитывающей 860 ступеней. Впрочем, большинство пассажиров предпочитает пользоваться лифтом.

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