Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Самые глубокие станции метро в мире
Большинство станций метро расположено всего на несколько этажей ниже уровня улицы. Однако существуют станции, уходящие настолько глубоко под землю, что путь до платформы занимает до восьми минут, а у пассажиров закладывает уши, словно при посадке самолета.
Причины такой глубины кроются в географии и истории: высокие речные берега, гористый рельеф городов, а также строительство метро в эпоху холодной войны, когда станции проектировали как убежища, способные выдержать бомбардировку, заставляли инженеров прокладывать тоннели значительно глубже обычного.
В результате появились станции, больше напоминающие подземные дворцы или соборы, украшенные мозаиками и обслуживаемые одними из самых длинных эскалаторов в мире. Ниже — десятка самых глубоких станций метро на планете, начиная с десятого места и заканчивая абсолютным рекордсменом, расположенным более чем в ста метрах под землей.
10. «Площадь Ленина» — 67 метров
Станция «Площадь Ленина» на Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена открывает рейтинг с глубиной 67 метров. Она была введена в эксплуатацию в июне 1958 года, а ее наземный вестибюль встроен в здание Финляндского вокзала — именно сюда в 1917 году после эмиграции прибыл Владимир Ленин. Это событие увековечено мозаичным панно в центральном зале станции.
Архитектор А. К. Андреев спроектировал станцию глубокого заложения пилонного типа, оформив ее в сдержанной красно-белой гамме, что стало отходом от пышной сталинской архитектуры. После модернизации освещения в 2006 году интерьер стал значительно светлее.
9. Washington Park — 79 метров
Станция Washington Park в американском Портленде расположена на глубине 79 метров и считается самой глубокой станцией общественного транспорта Северной Америки. Это единственная полностью подземная станция системы скоростного трамвая MAX Light Rail.
Она открылась в сентябре 1998 года вместе с западным расширением линии. Тоннель был проложен глубоко под холмами West Hills между центром города и Орегонским зоопарком. Благодаря окружающим породам температура на платформе практически круглый год держится на уровне около +10°C. Стены станции украшают образцы горных пород, рассказывающие 16-миллионную геологическую историю региона. На поверхность пассажиров доставляют скоростные лифты — эскалаторов здесь нет.
8. «Парк Победы» — 84 метра
Московская станция «Парк Победы» — самая глубокая в московском метро. Кроме того, именно здесь находятся самые длинные эскалаторы Европы.
Каждый из них имеет длину 126 метров и состоит из 740 ступеней. Поездка занимает около трех минут, а нижняя площадка настолько удалена от верхней, что ее невозможно увидеть.
Строительство станции началось еще в 1986 году, однако открылась она лишь в 2003-м. Здесь пересекаются Арбатско-Покровская и Солнцевская линии. Архитекторы Наталия Шурыгина и Николай Шумаков оформили зеркально симметричные платформы в красных и серых тонах. При строительстве применили оригинальную технологию бетонозаполненных стальных блоков, позволившую сократить расходы.
7. «Адмиралтейская» — 86 метров
Самая глубокая станция Петербургского метро строилась несколько десятилетий.
Необходимость открыть станцию рядом с Эрмитажем и Адмиралтейством была очевидна, однако историческая застройка центра города серьезно осложнила строительство выхода на поверхность. В итоге «Адмиралтейская» открылась лишь в декабре 2011 года, хотя тоннели вокруг нее были готовы значительно раньше.
На глубину 86 метров пассажиров доставляет один из самых длинных эскалаторов в мире — сначала до промежуточного уровня, затем по второму эскалатору еще ниже. Многие годы поезда проходили через уже построенную, но закрытую станцию без остановки, поэтому жители города называли ее «станцией-призраком».
6. «Университет» — 87 метров
Станция «Университет» на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена открылась в ноябре 1960 года рядом с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.
Ее пилонный трехсводчатый зал с колоннами из красного мрамора и беломраморными бюстами выдающихся деятелей выполнен в лучших традициях сталинского ампира. После начала Специальной военной операции в 2022 году бюсты российских исторических фигур были закрыты. Сегодня станция, являющаяся памятником архитектуры, выполняет еще одну функцию — служит бомбоубежищем, как и многие другие глубокие станции киевского метро.
5. Hongtudi — 94,47 метра
До открытия Hongyancun именно Hongtudi считалась самой глубокой станцией Китая.
Она расположена в районе Цзянбэй города Чунцин и соединяет линии 6 и 10 городской системы Chongqing Rail Transit. Станция становилась все глубже по мере строительства: платформы линии 6, открытые в 2012 году, находились более чем на 60-метровой глубине, а запуск линии 10 в 2017 году увеличил максимальную глубину до 94,47 метра.
Для перемещения между многочисленными уровнями используется более 90 эскалаторов, что сделало станцию настоящей интернет-достопримечательностью.
4. «Золотые ворота» — 96,5 метра
Киевская станция «Золотые ворота», названная в честь расположенных над ней Золотых ворот, открылась 31 декабря 1989 года и регулярно входит в списки самых красивых станций метро Европы.
Архитекторы Борис и Вадим Жежерины совместно с Николаем Жариковым отказались от первоначального утилитарного проекта и создали интерьер, напоминающий храм времен Киевской Руси. Станцию украшают 80 мозаик с изображениями князей и святых.
На глубине 96,5 метра она соединяется пересадкой со станцией «Театральная»..
3. «Арсенальная» — 105,5 метра
На протяжении многих десятилетий «Арсенальная» считалась самой глубокой станцией метро в мире. Сегодня с глубиной 105,5 метра она остается самой глубокой отдельной станцией за пределами Китая.
Открытая в 1960 году рядом с заводом «Арсенал», станция отличается необычайно скромным оформлением. Во время строительства инженеры столкнулись со сложными геологическими условиями и грунтовыми водами, из-за чего пришлось отказаться от центрального зала. В результате станция получила схему, напоминающую лондонское метро, где пилоны выполняют исключительно декоративную функцию.
2. Метрополитен Пхеньяна — около 110 метров
Пхеньянский метрополитен занимает особое место в рейтинге. Здесь учитывается не глубина конкретной станции, а средняя глубина всей системы.
По официальным данным КНДР, тоннели проходят более чем на 110-метровой глубине. Независимо подтвердить эти цифры сложно, однако известно, что метро изначально проектировалось как система убежищ: наземных участков нет, а станции оборудованы герметичными противовзрывными дверями.
Метро строилось с 1969 по 1972 год при Ким Ир Сене. Температура здесь круглый год держится около +18°C, а подъем на поверхность по эскалатору занимает примерно три с половиной минуты. Самые известные станции, например Puhung, поражают мраморными интерьерами, роскошными люстрами и масштабными революционными фресками.
1. Hongyancun — 116 метров
Самая глубокая станция метро на Земле находится под одним из холмов района Юйчжун китайского города Чунцин.
Hongyancun расположена на глубине 116 метров — примерно как сорокаэтажное здание, перевернутое вниз.
Станция открылась в январе 2022 года на линии 9, а в конце 2023-го ее дополнила линия 5. Именно она отобрала мировой рекорд у киевской «Арсенальной». Ее характеристики впечатляют. Разница высот между двумя главными входами достигает 141 метра. Спуск по эскалаторам от верхнего входа занимает около восьми минут, а скоростной лифт движется настолько быстро, что у пассажиров закладывает уши, словно во время снижения самолета.
В 2025 году Hongyancun получила международную премию Project of the Year в области тоннелестроения. Сегодня в Чунцине даже проводят вертикальный марафон по лестнице станции, насчитывающей 860 ступеней. Впрочем, большинство пассажиров предпочитает пользоваться лифтом.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.
В мире фемтосекундных лазеров и гравитационных волн нельзя обойтись без того, что есть дома у каждого из нас, — скотча, клея, стеклянной и пластиковой посуды. Теперь в арсенал специалистов по микроэлектронике добавилась пищевая пленка.
Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.
Ученые из Сколтеха (группа ВЭБ.РФ) и их коллеги из Университета ИТМО и НИУ ВШЭ впервые продемонстрировали прямую электрическую накачку поляритонного лазера на основе галогенидного перовскитного микрокристалла, полученного из раствора. Результаты исследования представляют собой решение давней проблемы физики полупроводников и оптоэлектроники, которая десятилетиями оставалась препятствием на пути к решению технологической задачи: создать недорогие неэпитаксиальные лазерные диоды, работающие под непрерывным электрическим током. Такие устройства найдут применение в оптических сенсорах и спектроскопии, высокоскоростных вычислениях и энергоэффективных нейроморфных компьютерах.
Правительство испанского автономного сообщества Арагон поддержало строительство гигафабрики по производству аккумуляторов в Фигеруэласе — совместный проект Stellantis и CATL. Решение завершило процесс согласования, открыв путь к реализации проекта TORO.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Мая, 2014
10 самых известных ученых России
4 Августа, 2018
Невидимая темная материя
3 Сентября, 2014
Жизнь и смерть звезд
26 Ноября, 2016
Космические проекты: смерть до рождения
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии