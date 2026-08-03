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Маск обновил прогноз по срокам полета человека на Марс

Илон Маск вновь скорректировал свои прогнозы относительно того, когда человечество сможет высадиться на Марсе, а также когда к Красной планете отправится первый космический корабль.

Художественное изображение Марса в будущем / © SpaceX

Освоение Марса уже много лет остается одной из главных целей основателя SpaceX. По словам Маска, именно стремление сделать человечество многопланетным стало одним из ключевых мотивов его предпринимательской деятельности. Он не раз заявлял, что хотел бы закончить жизнь на Марсе.

Теперь предприниматель считает, что первые люди смогут ступить на поверхность Красной планеты примерно через пять–семь лет. При этом, по его словам, первый посадочный аппарат достигнет Марса на несколько лет раньше.

Поводом для нового заявления Маска стали слова администратора NASA Джареда Айзекмана, который отметил, что в настоящее время главным приоритетом SpaceX является не Марс, а Луна.

В этой связи Айзекман заявил, что, по его мнению, именно инвестиции в ядерную энергетику и ядерные двигательные установки могут стать «наименее рискованным путем» для отправки экспедиции из четырех человек на Марс в течение ближайших 10–15 лет. При этом он подчеркнул, что именно такой подход NASA способно реализовать благодаря государственному финансированию и развитию ядерных технологий.

Однако планы Маска традиционно выглядят значительно более амбициозными и оптимистичными. В то же время столь смелые прогнозы имеют и обратную сторону: это далеко не первый случай, когда предприниматель объявляет весьма сжатые сроки освоения Марса.

За последние годы глава SpaceX и Tesla не менее десятка раз называл различные даты возможной марсианской экспедиции. Еще в 2009 году он предполагал, что переломным станет 2020 год. Позднее, уже в 2020 году, Маск заявлял, что «крайне уверен» в возможности посадки на Марсе в 2026 году, а при наиболее благоприятном развитии событий называл даже 2024 год.

Иными словами, прогнозы неоднократно менялись, и сегодня никто не может с уверенностью сказать, когда именно человечество достигнет Красной планеты.

Очередная корректировка сроков вполне соответствует привычному стилю Маска. Хотя в последние годы основное внимание SpaceX сосредоточено на лунной программе, конечная цель компании остается неизменной — превратить человечество в многопланетную цивилизацию. И, по замыслу предпринимателя, первым шагом на этом пути должна стать именно колонизация Марса.