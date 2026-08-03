  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 августа, 07:12
Рейтинг: +1228
Посты: 2793

Маск обновил прогноз по срокам полета человека на Марс

Илон Маск вновь скорректировал свои прогнозы относительно того, когда человечество сможет высадиться на Марсе, а также когда к Красной планете отправится первый космический корабль.

Сообщество
# SpaceX
# Илон Маск
# космос
# Марс
# ракеты
Художественное изображение Марса в будущем / © SpaceX
Художественное изображение Марса в будущем / © SpaceX

Освоение Марса уже много лет остается одной из главных целей основателя SpaceX. По словам Маска, именно стремление сделать человечество многопланетным стало одним из ключевых мотивов его предпринимательской деятельности. Он не раз заявлял, что хотел бы закончить жизнь на Марсе.

Теперь предприниматель считает, что первые люди смогут ступить на поверхность Красной планеты примерно через пять–семь лет. При этом, по его словам, первый посадочный аппарат достигнет Марса на несколько лет раньше.

Поводом для нового заявления Маска стали слова администратора NASA Джареда Айзекмана, который отметил, что в настоящее время главным приоритетом SpaceX является не Марс, а Луна.

В этой связи Айзекман заявил, что, по его мнению, именно инвестиции в ядерную энергетику и ядерные двигательные установки могут стать «наименее рискованным путем» для отправки экспедиции из четырех человек на Марс в течение ближайших 10–15 лет. При этом он подчеркнул, что именно такой подход NASA способно реализовать благодаря государственному финансированию и развитию ядерных технологий.

Однако планы Маска традиционно выглядят значительно более амбициозными и оптимистичными. В то же время столь смелые прогнозы имеют и обратную сторону: это далеко не первый случай, когда предприниматель объявляет весьма сжатые сроки освоения Марса.

За последние годы глава SpaceX и Tesla не менее десятка раз называл различные даты возможной марсианской экспедиции. Еще в 2009 году он предполагал, что переломным станет 2020 год. Позднее, уже в 2020 году, Маск заявлял, что «крайне уверен» в возможности посадки на Марсе в 2026 году, а при наиболее благоприятном развитии событий называл даже 2024 год.

Иными словами, прогнозы неоднократно менялись, и сегодня никто не может с уверенностью сказать, когда именно человечество достигнет Красной планеты.

Очередная корректировка сроков вполне соответствует привычному стилю Маска. Хотя в последние годы основное внимание SpaceX сосредоточено на лунной программе, конечная цель компании остается неизменной — превратить человечество в многопланетную цивилизацию. И, по замыслу предпринимателя, первым шагом на этом пути должна стать именно колонизация Марса.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Тайны земноводных: лягушка-голиаф, ядовитый древолаз и загадочный аксолотль
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Экскурсия
04 Авг
Бесплатно
Все о звездных дождях
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
04 Авг
Бесплатно
Охота за Авророй: все о полярных сияниях
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
05 Авг
Бесплатно
Тайны японского языка
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Ночная стража
Московский зоопарк
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Колористика: цветные картинки в печати и на экранах
Политехнический музей
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Марковская республика
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Человек начинается с незнания: как науки (не)создают нас
Sistema Gallery
Москва
Лекция
07 Авг
1000
Бессмертие по промокоду
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
1 августа, 20:27
Evgenia Vavilova

Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.

Археология
# Арарат
# Армения
# горы
# климатические изменения
# лед
# ледники
# Месопотамия
# Турция
2 августа, 17:56
Любовь С.

Конец стандартной Вселенной: почему космологи снова спорят о природе темной энергии

Самая успешная модель современной космологии оказалась в необычном положении. Уже больше двадцати лет она блестяще описывает почти все, что мы наблюдаем во Вселенной. Новые данные, однако, начинают намекать: один из главных ее компонентов — темная энергия — может эволюционировать со временем. Если это так, космологию ждет крупнейший пересмотр со времен открытия ускоренного расширения Вселенной.

Астрономия
# NASA
# вселенная
# космологическая теория
# космос
# Общая теория относительности
# расширение Вселенной
# стандартная космологическая модель
# темная энергия
Выбор редакции
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
1 августа, 20:27
Evgenia Vavilova

Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.

Археология
# Арарат
# Армения
# горы
# климатические изменения
# лед
# ледники
# Месопотамия
# Турция
28 июля, 13:10
Марк Чернов

Кофе защитил печень от ожирения, цирроза и рака: крупное исследование раскрыло механизмы его пользы

Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.

Медицина
# воспаление
# здоровье
# кофе
# печень
# питание
# рак печени
# цирроз
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Фруктоза помогла раковым клеткам распространяться после химиотерапии

    3 августа, 06:33

  2. Конец стандартной Вселенной: почему космологи снова спорят о природе темной энергии

    2 августа, 17:56

  3. Древние охотники чаще добывали самок шерстистых мамонтов, чем самцов

    2 августа, 12:18

  4. Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

    1 августа, 20:27
Выбор редакции

Конец стандартной Вселенной: почему космологи снова спорят о природе темной энергии

2 августа, 17:56

Последние комментарии

Андрей Орловский
3 часа назад
Bayern, тебя разводит какая-то мразь на ненависть, а ты ведешься, мда

Самые глубокие станции метро в мире

Юра Иванов
3 часа назад
Anton, Молдавия вторая по бедности страна в Европе после Украины, из ,,процветающих ,, судя по этому рейтингу Узбекистана и Киргизии люди едут работать

Рейтинг самых процветающих стран мира

Юра Иванов
4 часа назад
Рома, что то Украины я в этом рейтинге вообще не нашел

Рейтинг самых процветающих стран мира

Авксентий Точка
5 часов назад
Александр, возможно решили не добавлять, потому что там любое живое существо хочет тебя этой жизни лишить

Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году

Anton Spatar
5 часов назад
Я не буду в целом критиковать этот нелепый список по странам, в которых сам не бывал, хоть и бывали/жили друзья и рассказывали многое. Но скажу за

Рейтинг самых процветающих стран мира

Имя Фамилия
6 часов назад
Иван, Вымостили молчелу дорогу в ад. Понимаете же это? Чем больше подаем попрошайкам - тем больше они будут попрошайничать и меньше работать.

Рейтинг самых процветающих стран мира

Bayern Munchen
7 часов назад
Jerry, он написал по факту, не надо тут показывать свою обиду на казахов, которые тебе eбало сломают😂 везде пытаетесь проявить свой нацизм даже в

Самые глубокие станции метро в мире

Иван Иванов
7 часов назад
Иван, "высокой детской смертности" не это уже последние 2-3 тысячи лет. А я говорил про времена охотников собирателей, а не земледельцев, которые

Где рак встречается реже всего? Топ-10 стран с лучшей статистикой

Иван Колупаев
7 часов назад
Рома, ой ладно у нас можно подумать денег не стреляют. Недавно молчелу с виду вполне прилично одетому полтинник дал потому что у него "не хватает на

Рейтинг самых процветающих стран мира

Иван Колупаев
8 часов назад
Иван, "эволюционно" люди жили долго если их не убивали. Средний возраст получается таким низким из-за высокой детской смертности. Если человек не

Где рак встречается реже всего? Топ-10 стран с лучшей статистикой

Рома Жарков
9 часов назад
densto, видимо, рейтинг украинцы делали

Рейтинг самых процветающих стран мира

Рома Жарков
9 часов назад
В, ага, страна где куча попрошаек и каких-то мутных псевдопарковщиков. Мы с женой были в шоке когда в музее к нам подошла уборщица и стала просить

Рейтинг самых процветающих стран мира

Jerry Bruckheimer
9 часов назад
Kairat, ну а как же тут без вэлыких казахов то)) как же вы уже заебали всех и везде, никчёмная нация, но везде пытаетесь присунуться и напоминать о своей

Самые глубокие станции метро в мире

Любовь С.
10 часов назад
Mikhail, спасибо! Аналогия с ньютоновской механикой хорошая, вопрос в том, действительно ли нынешние расхождения показывают предел применимости ΛCDM

Конец стандартной Вселенной: почему космологи снова спорят о природе темной энергии

Тонкое Сна
10 часов назад
Прибалты на 20-30 местах 🤣🤣🤣 эти составители рейтингов вообще что-нибудь про эти страны знают, кроме того, что их надо поставить повыше, потому что

Рейтинг самых процветающих стран мира

Vladimir Lukianov
10 часов назад
«Хотя современная космология довольно хорошо описывает состав Вселенной, физическая природа ее основных компонентов остается неизвестной. Проще

Конец стандартной Вселенной: почему космологи снова спорят о природе темной энергии

Mikhail Lukashev
11 часов назад
А в чем, собственно, глобальное отличие проблемы от той истории, когда в знаменатель расчета массы (энергии) был введен √(1 − v²/c²)? В статье, в

Конец стандартной Вселенной: почему космологи снова спорят о природе темной энергии

Любовь С.
11 часов назад
N, спасибо за комментарий. Здесь речь идет о пространственной однородности – предположении, что значение постоянной Хаббла одинаково во всех

Конец стандартной Вселенной: почему космологи снова спорят о природе темной энергии

В Д
11 часов назад
Армения 43я))))) все, что нужно знать о подобных рейтингах

Рейтинг самых процветающих стран мира

N q
12 часов назад
"..однородной Вселенной, в которой постоянная Хаббла действительно постоянная — а не переменная." Смысл понятен, но предложение неудачное, т.к.

Конец стандартной Вселенной: почему космологи снова спорят о природе темной энергии

Самые обсуждаемые