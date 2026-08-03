Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Маск обновил прогноз по срокам полета человека на Марс
Илон Маск вновь скорректировал свои прогнозы относительно того, когда человечество сможет высадиться на Марсе, а также когда к Красной планете отправится первый космический корабль.
Освоение Марса уже много лет остается одной из главных целей основателя SpaceX. По словам Маска, именно стремление сделать человечество многопланетным стало одним из ключевых мотивов его предпринимательской деятельности. Он не раз заявлял, что хотел бы закончить жизнь на Марсе.
Теперь предприниматель считает, что первые люди смогут ступить на поверхность Красной планеты примерно через пять–семь лет. При этом, по его словам, первый посадочный аппарат достигнет Марса на несколько лет раньше.
Поводом для нового заявления Маска стали слова администратора NASA Джареда Айзекмана, который отметил, что в настоящее время главным приоритетом SpaceX является не Марс, а Луна.
В этой связи Айзекман заявил, что, по его мнению, именно инвестиции в ядерную энергетику и ядерные двигательные установки могут стать «наименее рискованным путем» для отправки экспедиции из четырех человек на Марс в течение ближайших 10–15 лет. При этом он подчеркнул, что именно такой подход NASA способно реализовать благодаря государственному финансированию и развитию ядерных технологий.
Однако планы Маска традиционно выглядят значительно более амбициозными и оптимистичными. В то же время столь смелые прогнозы имеют и обратную сторону: это далеко не первый случай, когда предприниматель объявляет весьма сжатые сроки освоения Марса.
За последние годы глава SpaceX и Tesla не менее десятка раз называл различные даты возможной марсианской экспедиции. Еще в 2009 году он предполагал, что переломным станет 2020 год. Позднее, уже в 2020 году, Маск заявлял, что «крайне уверен» в возможности посадки на Марсе в 2026 году, а при наиболее благоприятном развитии событий называл даже 2024 год.
Иными словами, прогнозы неоднократно менялись, и сегодня никто не может с уверенностью сказать, когда именно человечество достигнет Красной планеты.
Очередная корректировка сроков вполне соответствует привычному стилю Маска. Хотя в последние годы основное внимание SpaceX сосредоточено на лунной программе, конечная цель компании остается неизменной — превратить человечество в многопланетную цивилизацию. И, по замыслу предпринимателя, первым шагом на этом пути должна стать именно колонизация Марса.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.
Самая успешная модель современной космологии оказалась в необычном положении. Уже больше двадцати лет она блестяще описывает почти все, что мы наблюдаем во Вселенной. Новые данные, однако, начинают намекать: один из главных ее компонентов — темная энергия — может эволюционировать со временем. Если это так, космологию ждет крупнейший пересмотр со времен открытия ускоренного расширения Вселенной.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.
Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Июня, 2014
Мать дьявола: Клара Гитлер
12 Сентября, 2015
Топ самых совершенных роботов
4 Ноября, 2017
Как строят А380
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии