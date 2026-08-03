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Инфографика: в каких странах больше всего пресной воды на одного жителя

Крупнейшие запасы пресной воды в мире сосредоточены далеко не всегда в тех странах, которые первыми приходят на ум. Если учитывать не общий объем водных ресурсов, а численность населения, мировая картина меняется весьма существенно.

Инфографика: в каких странах больше всего пресной воды на одного жителя / © Visual Capitalist

На основе данных Всемирного банка, опубликованных платформой Our World in Data, составлен рейтинг стран по объему возобновляемых запасов пресной воды, приходящихся на одного человека. Он показывает, где водные ресурсы наиболее богаты относительно численности населения.

Первое место с огромным отрывом занимает Исландия. На каждого ее жителя ежегодно приходится около 15,7 миллионов кубических футов (примерно 445 тысяч кубометров) возобновляемых запасов пресной воды.

Такой результат объясняется сочетанием нескольких факторов: многочисленных ледников, обильных осадков и сравнительно небольшого населения — около 400 тысяч человек. Благодаря этому Исландия является одной из самых обеспеченных пресной водой стран мира в расчете на душу населения.

Следом идут Гайана и Суринам. Обе страны получают большое количество тропических осадков, обладают разветвлённой сетью полноводных рек и при этом имеют относительно небольшое население.

Хотя Канада располагает одними из крупнейших запасов пресной воды на планете, значительная их часть находится вдали от основных районов проживания населения и сельскохозяйственных территорий. Это хорошо иллюстрирует важное различие между общими запасами пресной воды и ее обеспеченностью в расчете на одного человека.

Такие крупные государства, как Канада, Россия и Бразилия, обладают огромными объемами возобновляемых водных ресурсов. Однако в пересчете на душу населения они занимают более низкие позиции, поскольку эти ресурсы распределяются между значительно большим количеством жителей.

Кроме того, важную роль играет география. Даже страны с внушительными общими запасами воды могут испытывать локальный дефицит, если основные водные ресурсы расположены далеко от регионов с высокой плотностью населения или интенсивным сельским хозяйством.