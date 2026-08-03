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Китай занял шесть мест в десятке мировых лидеров по гуманоидной робототехнике

Китай уверенно выходит в мировые лидеры в области разработки гуманоидных роботов. К такому выводу пришли аналитики компании LexisNexis, опубликовавшие исследование, основанное на анализе более 26 тысяч патентов, связанных с этой отраслью. Рейтинг определил страны и компании, задающие темпы инновационного развития, и первые пять позиций в нем заняли китайские разработчики.

Китайские гуманоидные роботы / © LexisNexis

В общей сложности шесть из десяти самых инновационных стартапов в сфере гуманоидной робототехники оказались китайскими. Первое место заняла шанхайская Fourier, за ней следует AgiBot. В первую пятерку также вошли расположенные в Шэньчжэне LimX Dynamics и Pudu Robotics, а также компания Unitree Robotics из Ханчжоу. Еще один китайский разработчик — Leju Robotics из Шэньчжэня — занял девятое место.

В отличие от рейтингов, основанных на популярности компаний или впечатляющих демонстрациях технологий, исследование оценивало инновационный потенциал по качеству и структуре патентных портфелей. Для этого использовался собственный Patent Asset Index, учитывающий размер патентного портфеля, технологическую значимость разработок и охват потенциальных рынков.

Авторы доклада отметили, что «Китай стал безусловным мировым лидером по масштабу инноваций в области гуманоидной робототехники».

По состоянию на конец 2025 года на китайских разработчиков приходилось 73% всех действующих мировых патентов, связанных с конструкцией гуманоидных роботов, а их совокупная «сила» патентных портфелей составляла 63% мирового показателя.

За последнее десятилетие инновационная активность Китая значительно ускорилась. Число патентов в области систем взаимодействия человека и робота удвоилось, количество разработок, связанных с конструкцией роботов, увеличилось примерно в 2,5 раза, а в сфере архитектуры управления и планирования — выросло почти в пять раз.

По мнению аналитиков, китайские изобретатели становятся все более заметной силой практически во всех ключевых направлениях развития гуманоидной робототехники.