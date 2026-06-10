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Вторая по величине река мира против пустыни: почему 40 лет не могут построить канал для спасения озера Чад

Инженеры предлагают прорезать Африку гигантским каналом, чтобы перенаправить воды второй по величине реки мира в умирающее озеро на окраине пустыни Сахара, которое уже потеряло около 90% своего объема.

Рендер проекта Трансаква / © Bonifica

Проект, получивший название Трансаква, был впервые разработан в Италии в 1980-х годах. Стоимость строительства оценивается примерно в 50 миллиардов долларов (более 3,6 триллионов рублей), и инициативу поддерживают восемь стран, а также Китай.

Озеро Чад, находящееся на стыке Чада, Камеруна, Нигерии и Нигера, в 1963 году занимало примерно 25000 квадратных километров, но в последующие десятилетия сократилось примерно до 2000 квадратных километров, а по некоторым оценкам — до 1350 квадратных километров. Потеря составляет около 90% площади и обусловлена изменением климата, уменьшением осадков и ростом водопотребления.

Озеро Чад / © Getty Images

Оставшаяся часть озера распалась на два водоема, соединенных полосой растительности. Для местного населения отступление воды означало утрату образа жизни. Около 40 миллионов человек живут вокруг озера Чад, большинство из них зависят от рыболовства и натурального сельского хозяйства. Реки Шари и Логоне обеспечивают около 95% притока воды в озеро. Когда берега высохли, началась вынужденная миграция, а возникший вакуум использовали различные террористические группировки.

Водный кризис не породил мятеж, но стал его усилителем в регионе Сахеля, где только в октябре 2025 года примерно четыре миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов, голода и климатических изменений.

Именно этот коллапс и предполагается обратить вспять с помощью гигантского канала.

Канал должен был бы начинаться от притоков на правом берегу реки Конго, которая часто считается второй по водности рекой мира после Амазонки.

Идея, однако, не нова: еще в 1929 году рассматривалась возможность пополнения озера Чад водами Конго. Но именно итальянская компания Bonifica в 1980-х годах разработала проект под названием Трансаква.

Речь идет примерно о 2400 километрах канала, питаемого плотинами и перенаправляющего часть стока Конго (несколько процентов общего объема) на север, через Центральноафриканскую Республику, к реке Шари и озеру Чад. В 2010-х проект получил новый импульс: китайская государственная компания PowerChina подписала меморандум с Комиссией бассейна озера Чад в 2016 году, а в 2018 году комиссия поддержала Трансаква и заключила соглашение с Италией. Инициативу поддерживают восемь стран, а ключевую роль в ее продвижении играл Нигер, при президенте Мухаммаду Бухари.

Для сторонников проекта гигантский канал — это не просто водная инфраструктура. Его рассматривают как «позвоночник развития», пересекающий весь континент: десятки тысяч квадратных километров орошаемых земель, масштабная гидроэнергетика и судоходный путь, который соединит не имеющие выхода к морю страны Центральной Африки с Атлантикой.

Согласно замыслу авторов, каждая плотина и каждый участок канала должны выполнять сразу несколько функций одновременно.

Речь идет не только об экономике, но и о безопасности. Сторонники утверждают, что рабочие места и возвращение воды помогут стабилизировать бассейн озера Чад, лишив почву, на которой действуют вооруженные группировки.

Не случайно энтузиасты сравнивают масштаб Трансаква с такими проектами, как Суэцкий и Панамский каналы.

Однако важно помнить, что все эти расчеты остаются прогнозами проекта, который так и не вышел за пределы чертежной доски.

Несмотря на политическую поддержку, Трансаква сталкивается с препятствиями, сохраняющимися десятилетиями. Наиболее чувствительный вопрос — позиция Демократической Республики Конго, которая никогда не поддерживала проект. Именно на ее территории и в Центральноафриканской Республике должна пройти значительная часть строительства. Конго заявляет, что его не привлекали к принятию решений, при этом около трех четвертей населения страны не имеют доступа к питьевой воде. В такой ситуации идея перенаправления воды из бассейна Конго в соседний регион вызывает серьезные политические и этические споры. К экономическим и геополитическим трудностям добавляются экологические предупреждения и более дешевые альтернативы.

Часть французского научного сообщества считает, что даже частичный отвод воды из бассейна Конго может нанести необратимый ущерб одной из самых биоразнообразных экосистем планеты.

Столкнувшись с высокой стоимостью проекта, инженеры рассматривали упрощенные варианты: например, использование притока Убанги с насосными станциями или гравитационный забор воды из реки Котто на возвышенности в Центральноафриканской Республике. Их стоимость оценивается лишь в долю от первоначального проекта.

Однако ни один из этих вариантов так и не был реализован: как только вода пересекает границы, инженерный проект превращается в вопрос суверенитета и управления.

Проект гигантского канала для спасения озера Чад отражает масштаб проблемы региона Сахель. С одной стороны — реальный кризис воды, голода и безопасности, затрагивающий миллионы людей, и инженерное решение, способное изменить карту целого региона. С другой — колоссальная стоимость, недовольство соседних стран, экологические риски и десятилетия переговоров без начала строительства.

Трансаква одновременно стала одной из самых амбициозных идей, когда-либо предложенных для Африки, и одной из самых сложных для реализации.