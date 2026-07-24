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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
24 июля, 11:40
Рейтинг: +267
Посты: 966

Карта: где в Европе к 2100 году сильнее всего пострадает сельское хозяйство от изменения климата

Европейские ученые разработали платформу, позволяющую прогнозировать, как изменится продуктивность сельскохозяйственных земель из-за изменения климата к 2100 году.

Сообщество
# Европа
# карта
# климат
# сельское хозяйство
Карта: где в Европе к 2100 году сильнее всего пострадает сельское хозяйство от изменения климата / © CADI
Карта: где в Европе к 2100 году сильнее всего пострадает сельское хозяйство от изменения климата / © CADI

Инструмент CADI (Climate-Induced Agricultural Decline Index) создали ученые из Института экономического анализа (IAE), входящего в состав Национального исследовательского совета Испании (CSIC). Авторы использовали исторические данные об урожайности и климатические данные европейской программы Copernicus. 

Инструмент прогнозирует, как изменение климата повлияет на продуктивность сельскохозяйственных земель в разных регионах мира. При этом другие факторы модель не учитывает. Платформа поможет определить регионы, которым в первую очередь потребуется помощь.

Верхняя карта показывает, как изменилась продуктивность сельскохозяйственных земель из-за изменения к 2001-2020 годам. Нижняя карта показывает, как изменится продуктивность сельскохозяйственных земель из-за изменения к 2081-2100 годам / © CADI
Верхняя карта показывает, как изменилась продуктивность сельскохозяйственных земель из-за изменения к 2001-2020 годам. Нижняя карта показывает, как изменится продуктивность сельскохозяйственных земель из-за изменения к 2081-2100 годам / © CADI

Согласно прогнозу, влияние климата на сельское хозяйство в Европе окажется неравномерным. Сильнее всего пострадает юг Европы. Например, в Испании наибольшее снижение прогнозируется в центрально-восточной части страны. 

На севере Европы условия для сельского хозяйства, наоборот, могут стать более благоприятными. Такая ситуация наблюдается в странах Скандинавии и Шотландии. Потенциально продуктивность сельскохозяйственных земель может повыситься и в некоторых регионах России.

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