Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Глава NASA назвал сроки восстановления площадки Blue Origin после взрыва ракеты

Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что восстановление стартовой площадки, серьезно поврежденной в результате взрыва ракеты Blue Origin на прошлой неделе, займет «очень много времени».

Взрыв ракеты New Glenn на стартовом комплексе Космических сил США в Кейп-Канаверале, штат Флорида / © NASASpaceflight

В пятницу, 29 мая, компания Джеффа Безоса Blue Origin проводила статические огневые испытания своей тяжелой ракеты New Glenn на стартовом комплексе Космических сил США в Кейп-Канаверале, штат Флорида. Во время теста ракета внезапно взорвалась, превратившись в огромный огненный шар. Безос подтвердил, что никто из сотрудников компании не пострадал, и пообещал восстановить поврежденную инфраструктуру.

В пятницу Айзекман вместе с Джеффом Безосом и генеральным директором Blue Origin Дейвом Лимпом посетил поврежденный комплекс и встретился с сотрудниками компании.

Позже Айзекман в беседе с журналисткой CNBC Морган Бреннан заявил, что срок восстановления площадки к 2028 году вполне реалистичен.

NASA связано с Blue Origin несколькими контрактами в рамках программы «Артемида» — масштабного проекта по возвращению американских астронавтов на поверхность Луны к 2028 году. В частности, агентство рассчитывало уже в этом году отправить беспилотный лунный посадочный аппарат Blue Moon MK1 с помощью ракеты New Glenn.

По словам Айзекмана, доставка такого аппарата к Луне требует носителя, способного выводить значительные массы полезной нагрузки. В сложившейся ситуации NASA, вероятно, придется ориентироваться на возможности Falcon Heavy — сверхтяжелой ракеты компании SpaceX Илона Маска.

Ракета New Glenn создавалась Blue Origin как конкурент Falcon 9 компании SpaceX и ракете Vulcan, разработанной United Launch Alliance.

Особенно болезненным этот инцидент делает тот факт, что у Blue Origin пока имеется лишь одна действующая стартовая площадка для запусков New Glenn. Компания планирует построить еще один комплекс на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии, однако этот объект все еще находится на стадии разработки.