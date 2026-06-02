Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
2 июня, 12:41
Глава NASA назвал сроки восстановления площадки Blue Origin после взрыва ракеты

Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что восстановление стартовой площадки, серьезно поврежденной в результате взрыва ракеты Blue Origin на прошлой неделе, займет «очень много времени».

Взрыв ракеты New Glenn на стартовом комплексе Космических сил США в Кейп-Канаверале, штат Флорида / © NASASpaceflight

В пятницу, 29 мая, компания Джеффа Безоса Blue Origin проводила статические огневые испытания своей тяжелой ракеты New Glenn на стартовом комплексе Космических сил США в Кейп-Канаверале, штат Флорида. Во время теста ракета внезапно взорвалась, превратившись в огромный огненный шар. Безос подтвердил, что никто из сотрудников компании не пострадал, и пообещал восстановить поврежденную инфраструктуру.

В пятницу Айзекман вместе с Джеффом Безосом и генеральным директором Blue Origin Дейвом Лимпом посетил поврежденный комплекс и встретился с сотрудниками компании.

Позже Айзекман в беседе с журналисткой CNBC Морган Бреннан заявил, что срок восстановления площадки к 2028 году вполне реалистичен.  

NASA связано с Blue Origin несколькими контрактами в рамках программы «Артемида»  — масштабного проекта по возвращению американских астронавтов на поверхность Луны к 2028 году. В частности, агентство рассчитывало уже в этом году отправить беспилотный лунный посадочный аппарат Blue Moon MK1 с помощью ракеты New Glenn.

По словам Айзекмана, доставка такого аппарата к Луне требует носителя, способного выводить значительные массы полезной нагрузки. В сложившейся ситуации NASA, вероятно, придется ориентироваться на возможности Falcon Heavy — сверхтяжелой ракеты компании SpaceX Илона Маска.

Ракета New Glenn создавалась Blue Origin как конкурент Falcon 9 компании SpaceX и ракете Vulcan, разработанной United Launch Alliance.

Особенно болезненным этот инцидент делает тот факт, что у Blue Origin пока имеется лишь одна действующая стартовая площадка для запусков New Glenn. Компания планирует построить еще один комплекс на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии, однако этот объект все еще находится на стадии разработки.

1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

Ученые нашли способ предотвратить передачу вируса при укусе клещей

Количество заболеваний, передаваемых клещами, ежегодно растет во всем мире. Эти паразиты переносят опасные вирусы и бактерии, поражающие людей и животных. Современные методы борьбы с клещевыми инфекциями основаны на предотвращении укусов или сокращении популяции клещей. Теперь ученые предложили способ заблокировать биологический механизм передачи вируса во время укуса.

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

