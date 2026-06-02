  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 июня, 09:32
Максим Абдулаев
76

Неандертальская ДНК сделала человека уязвимее к хроническим вирусам

❋ 3.7

Гены, унаследованные нами от неандертальцев и денисовцев, увеличили вирусную нагрузку в крови современных людей при заражении ДНК-вирусами. Генетики выяснили, что древний иммунитет плохо справляется со скрытыми, долговременными инфекциями, такими как вирус Эпштейна — Барр.

Биология
# антропогенез
# иммунитет
# неандертальцы
Реконструкция внешности неандертальца / © Neanderthal-Museum, Mettmann

Около 2% генома современных людей неафриканского происхождения составляют фрагменты ДНК, полученные в результате древних скрещиваний с неандертальцами (а у жителей Азии и Океании — еще и с денисовцами). Предыдущие исследования показали, что это архаичное наследие играло огромную роль в формировании нашего иммунитета, особенно в защите от РНК-вирусов (например, возбудителей гриппа или коронавирусной инфекции). Однако ДНК-вирусы, к которым относится вирус Эпштейна — Барр (ВЭБ) или вирусы герпеса, ведут себя иначе: они остаются в организме на всю жизнь, создавая хроническую нагрузку на иммунную систему. Влияние неандертальских генов на способность сдерживать эту угрозу до сих пор не изучалось.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Genome Biology and Evolution, сопоставили два массива данных из британского генетического банка UK Biobank. Они взяли расшифрованные геномы сотен тысяч современных людей с маркерами неандертальской и денисовской ДНК и сравнили их с клиническими анализами крови на концентрацию пяти распространенных ДНК-вирусов. Дополнительно биологи использовали базы данных по ископаемым геномам, чтобы проследить эволюцию этих участков ДНК на протяжении последних тысячелетий.

Анализ выявил 18 устойчивых связей между архаичными генами и уровнем вирусной нагрузки. Двенадцать из них касались именно вируса Эпштейна — Барр. Большинство обнаруженных неандертальских фрагментов находилось в главном комплексе гистосовместимости (MHC) — важнейшем участке генома, управляющем распознаванием инфекций.

Выяснилось, что практически во всех случаях наличие древнего гена коррелировало с повышенным уровнем вирусных частиц в крови. Два самых ярких неандертальских фрагмента были локализованы на 17-й хромосоме. Анализ показал, что они нарушают работу человеческих генов (в частности, гена GSDMB), которые в норме отвечают за пироптоз — способность зараженной клетки совершить «самоубийство», чтобы не дать вирусу размножиться. Без этого механизма ДНК-вирусы легче персистируют в организме.

Авторы статьи предполагают, что иммунитет неандертальцев был эволюционно приспособлен к борьбе с быстрыми, острыми и сезонными РНК-инфекциями, но оказался слаб перед латентными ДНК-вирусами.

Для одного из таких генов ученые зафиксировали масштабную эволюционную «зачистку». Одиннадцать тысяч лет назад неандертальский фрагмент на 17-й хромосоме присутствовал у 43% жителей Европы. Однако с переходом человечества к оседлому сельскому хозяйству и изменением эпидемиологического ландшафта естественный отбор начал избавляться от вредного гена. За последние десять тысячелетий его частота в популяции европейцев рухнула почти в два раза — сегодня он встречается лишь у 22% людей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
161 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Биология
# антропогенез
# иммунитет
# неандертальцы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Июн
Бесплатно
Мозг-компьютер: материализация мысли
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
02 Июн
Бесплатно
Искусство Франции XVII века
ВДНХ
Москва
Лекция
03 Июн
Бесплатно
Минералогическое путешествие к Белому морю
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июн
Бесплатно
Компьютерные игры: технический и культурный феномен
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Июн
500
Кто должен писать этику для ИИ?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Барьеры межпланетных перелетов
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Верные помощники зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Почему мороженое кажется вкуснее: нейробиология удовольствия и иллюзии вкуса
ВДНХ
Москва
Беседа
05 Июн
Бесплатно
Как дожить до ста
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

Астрономия
# планеты
# Солнечная система
# спутники Урана
# спутники Юпитера
# уран
# Юпитер
1 июня, 10:35
Лена

Ученые нашли способ предотвратить передачу вируса при укусе клещей

Количество заболеваний, передаваемых клещами, ежегодно растет во всем мире. Эти паразиты переносят опасные вирусы и бактерии, поражающие людей и животных. Современные методы борьбы с клещевыми инфекциями основаны на предотвращении укусов или сокращении популяции клещей. Теперь ученые предложили способ заблокировать биологический механизм передачи вируса во время укуса.

Биология
# белки
# вакцинация
# вирус
# инфекции
# клещи
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
27 мая, 09:59
НИУ ВШЭ

В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

НИУ ВШЭ
# медицина
# нейрохирургия
# операция
# эпилепсия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые выяснили, какие звуки русского языка люди считают «острыми» и «круглыми»

    2 июня, 10:36

  2. Сверхмассивные черные дыры назвали крупнейшим производителем планет во Вселенной

    2 июня, 09:52

  3. Неандертальская ДНК сделала человека уязвимее к хроническим вирусам

    2 июня, 09:32

  4. Тихоходки высушили себя, чтобы пережить высокие температуры

    2 июня, 09:00
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

my escalinda
25 минут назад
Очень интересное исследование, классный пример того, как язык напрямую отражает историю и социальные процессы. Особенно впечатляет, что ученым

Голоса «детей» викторианской эпохи показали, как индустриализация изменила акценты английского языка

Kate Kova
1 час назад
Где ссылка на источник?

Тихоходки высушили себя, чтобы пережить высокие температуры

Артём Шарыгин
1 час назад
Роботы и умные фабрики — интересно, а где люди в будущем будут брать деньги на продукцию, изготовляемую безлюдными фабриками? В будущем вакансий

NVIDIA представила уникальную комплексную платформу для гуманоидных роботов, роботакси и «умных» фабрик

Я Всё
2 часа назад
ром, а ты еще что за матрац обоссаный? Кацапы - это члены твоей семьи или кто? Объясни.

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Станислав По
2 часа назад
таоатата, вот и пусть эта агрессивная бензоколонка - США помалкивает и не учит никого жить.

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Carlson Roy
3 часа назад
Интересно задуматься о том, как будущие водные пути могут повлиять на геополитическую динамику! Заставляет задуматься https://snowrider-game.io , а что если

Пролив будущего: власть над ним определит судьбу мира через 250 миллионов лет

ром сок
4 часа назад
Денис, почему нет, скинут коммуняк и все у них будет норм вот сырьевая бензоколонка имеет ещё меньше шансов ....с чокнутым политбюро дегенератов

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

ром сок
4 часа назад
Я, думать не твое , кацапы дохнут ещё шустрее хихлов ...хотя вонючки типа тебя ещё есть

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

ром сок
4 часа назад
Андрей, ставлю на чёрное , рабсияния падёт раньше ...

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

ром сок
4 часа назад
Baca, так и рабсиянии накинул те же 5 лет ...сомнения что она выдержит и давление и самоубийственную бойню что развязала

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

ром сок
4 часа назад
Инна, и зачем нам больше народа ,какой смысл....?если то что есть московский режим не способен ни сохранить ни обеспечить....

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

ром сок
4 часа назад
Black, да это очень плохо а вот рассказывать как народонаселение увеличить одновременно уничтожая его на бойне как в у нас в раше это просто

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

ром сок
4 часа назад
Анатолий, бывшие укры лижущие сапог иудо расеянского империализма забавны

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

таоатата аььаьаь
7 часов назад
Станислав, Удивишься насколько компании в РФ связаны с оборонкой? Или, наконец-то, начнешь использовать мозги и поймёшь что это и так понятно, что

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Junibox
10 часов назад
Alexander, У них есть и хорошие производства ,а есть подвальные . Так вот хорошие могут по качеству не уступать , а на левак есть и плохое . У меня был

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Junibox
10 часов назад
Ayan, Казахстанская сталь уходит в Китай за дарма , как возможно и из многих республик . Казахстанские вторчерметы точно принимают и везут в Китай. В

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

таоатата аььаьаь
11 часов назад
Van, Пивасика иди хлопни и успокойся, а то мозги от алкоголя, как я вижу, сгнили.

Во всем мире любить стали меньше

Евгений
11 часов назад
Серж, этрусски -эллины?🤣Больше такого не говорите. И Греки не могли этого говорить. Возможно вы перепутали с римлянами.Они много что переняли у

Система письма в Европе и соседних странах 

Имя Фамилия
11 часов назад
Буддийские традиции? Ну то есть логика такая: Буддизм - буддийский, туризм - турийский, оккультизм - оккультийский, маразм - марайский. Так, да? Или

Ученые обнаружили запрещенные погребальные обряды китайского Средневековья

Сяоми Редми
12 часов назад
ФЫВАПРОЛДЖ !

Инфографика: раскладка клавиатуры в европейских странах

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно