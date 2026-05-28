Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

На Тайване открыли рекордный вантовый мост — самый длинный среди однобашенных

На этой неделе на Тайване перерезали красную ленту на грандиозном инфраструктурном проекте, который собственная строительная команда когда-то считала «невозможным»: мост Даньцзян длиной 914 метров.

Мост Даньцзян / © Zaha Hadid Architects

Сооружение, спроектированное архитектурным бюро Zaha Hadid Architects (ZHA), представляет собой вантовую конструкцию с одной башней и асимметричными тросами — самую длинную в мире среди себе подобных. Утверждается, что его форма минимизирует визуальное воздействие и не загораживает вид на закат над рекой Тамсуй с популярных видовых площадок. Кроме того, мост спроектирован так, чтобы выдерживать мощные землетрясения.

Мост Даньцзян / © Zaha Hadid Architects

Мост пересекает устье реки Тамсуй на севере Тайваня и соединяет столицу Тайбэй с городом Бали. В ZHA отметили, что он сократит время в пути между ними на 25 минут при пересечении реки.

Мост Даньцзян / © Zaha Hadid Architects

Единственная мачта возвышается на 200 метров при длине пролета 450 метров. Использование в проекте одной мачты минимизирует воздействие на русло реки и водную экосистему эстуария.

Основная проезжая часть имеет ширину примерно 71 метр и включает пешеходные и велосипедные дорожки, полосу для автомобильного транспорта (уже открытую) и линию легкого метро, которая начнет работать позже.

Мост Даньцзян способен выдерживать землетрясения магнитудой 7 и выше — критически важная особенность, учитывая расположение Тайваня на активных тектонических плитах. Он оснащен сложной системой сейсмической поддержки, которая управляет силами, воздействующими на него в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Вертикальные сейсмические нагрузки передаются непосредственно на фундамент через опоры пилонов и вантовые тросы, в то время как продольные и поперечные горизонтальные силы поглощаются и рассеиваются с помощью специализированных гидравлических демпферов, маятниковых опор трения и синтетических резиновых прокладок.

Строительство началось в 2019 году и должно было завершиться к 2024 году, но проект столкнулся с многочисленными трудностями, включая сложные погодные условия и нехватку рабочей силы, что отодвинуло открытие на два года.