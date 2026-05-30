Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
30 мая, 15:17
Рейтинг: +219
Посты: 801

Использование ИИ-технологий обходится компания дороже, чем оплата труда сотрудников-людей

Многие компании активно внедряют искусственный интеллект, пытаясь повысить производительность и эффективность. Однако эксперты отмечают, что иногда использование технологий обходится дороже, чем оплата труда сотрудников.

Кадр из фильма «Я, робот» / © Twentieth Century Fox
Судя по всему, некоторые компании постепенно начинают сокращать использование нейросетей. Microsoft внедрила в работу Claude Code, открыв доступ своим разработчикам, менеджерам проектов, дизайнерам и другим сотрудникам. Технология быстро стала популярной. Однако спустя шесть месяцев, как сообщает The Verge, Microsoft начала отменять большинство прямых лицензий на Claude Code. Компания решила перевести инженеров на использование GitHub Copilot CLI. 

Схожая ситуация наблюдалась и в Uber. Компания активно стимулировала внедрение искусственного интеллекта, но в апреле технический директор Правин Неппалли Нагa сообщил изданию The Information, что Uber израсходовал за четыре месяца бюджет на ИИ-инструменты, выделенный на 2026 год. 

Как отмечает Fortune, стоимость внедрения искусственного интеллекта могла стать большим ограничением, чем предполагалось ранее. Это также может повлиять на более ранние прогнозы по замещению человеческого труда искусственным интеллектом. 

«Для моей команды стоимость вычислений намного выше стоимости сотрудников», — сказал в интервью Axios один из вице-президентов Nvidia Брайан Катанзаро. 

Некоторые компании, например Amazon, поощряют сотрудников максимально использовать ИИ-токены — основные единицы вычислений в таких системах. Специалисты ожидают, что по мере роста потребления, стоимость одного ИИ-токена будет резко снижаться. По прогнозам Goldman Sachs, ИИ-агенты могут увеличить к 2030 году потребление токенов в 24 раза. Это произойдет по мере внедрения ИИ-агентов в бизнес и потребительскую сферу. Показатели потребления могут достичь 120 квадриллионов токенов в месяц. Получается, если компании будут активнее использовать ИИ-агентов для повышения производительности, их совокупные расходы могут резко вырасти, даже если цена одного токена снизится.

Таким образом, стоимость отдельных токенов будет снижаться. Однако это не обязательно приведет к падению цен на корпоративные нейросети. ИИ-агенты требуют больших ресурсов, а рост потребления токенов может перекрыть падение цены. В результате общие расходы, вероятно, продолжат расти. Это может усложнить планы компаний по внедрению ИИ-агентов.

29 мая, 17:17
Александр Березин

Поверхность лун Юпитера и Сатурна оказалась экстремально пористой

Изучив данные о скорости изменения температур ледяных спутников пятой и шестой планеты системы, астрономы обнаружили, что она слишком высока для по-настоящему ледяной поверхности. Оказалось, что эти тела покрыты материалом, по своим свойствам резко отличающимся от земного льда.

27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

29 мая, 12:22
Любовь С.

Физик допустил существование черных дыр без сингулярности

Черные дыры, возможно, не такие «сломанные» объекты, как считалось полвека. Автор нового исследования показал, что даже в рамках Общей теории относительности черная дыра может избежать сингулярности — точки, где законы физики перестают работать. Если он прав, новая теория гравитации для «спасения» физики внутри космических «монстров» не понадобится.

25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

27 мая, 11:44
Лена

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

