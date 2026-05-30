Использование ИИ-технологий обходится компания дороже, чем оплата труда сотрудников-людей

Многие компании активно внедряют искусственный интеллект, пытаясь повысить производительность и эффективность. Однако эксперты отмечают, что иногда использование технологий обходится дороже, чем оплата труда сотрудников.

Судя по всему, некоторые компании постепенно начинают сокращать использование нейросетей. Microsoft внедрила в работу Claude Code, открыв доступ своим разработчикам, менеджерам проектов, дизайнерам и другим сотрудникам. Технология быстро стала популярной. Однако спустя шесть месяцев, как сообщает The Verge, Microsoft начала отменять большинство прямых лицензий на Claude Code. Компания решила перевести инженеров на использование GitHub Copilot CLI.

Схожая ситуация наблюдалась и в Uber. Компания активно стимулировала внедрение искусственного интеллекта, но в апреле технический директор Правин Неппалли Нагa сообщил изданию The Information, что Uber израсходовал за четыре месяца бюджет на ИИ-инструменты, выделенный на 2026 год.

Как отмечает Fortune, стоимость внедрения искусственного интеллекта могла стать большим ограничением, чем предполагалось ранее. Это также может повлиять на более ранние прогнозы по замещению человеческого труда искусственным интеллектом.

«Для моей команды стоимость вычислений намного выше стоимости сотрудников», — сказал в интервью Axios один из вице-президентов Nvidia Брайан Катанзаро.

Некоторые компании, например Amazon, поощряют сотрудников максимально использовать ИИ-токены — основные единицы вычислений в таких системах. Специалисты ожидают, что по мере роста потребления, стоимость одного ИИ-токена будет резко снижаться. По прогнозам Goldman Sachs, ИИ-агенты могут увеличить к 2030 году потребление токенов в 24 раза. Это произойдет по мере внедрения ИИ-агентов в бизнес и потребительскую сферу. Показатели потребления могут достичь 120 квадриллионов токенов в месяц. Получается, если компании будут активнее использовать ИИ-агентов для повышения производительности, их совокупные расходы могут резко вырасти, даже если цена одного токена снизится.

Таким образом, стоимость отдельных токенов будет снижаться. Однако это не обязательно приведет к падению цен на корпоративные нейросети. ИИ-агенты требуют больших ресурсов, а рост потребления токенов может перекрыть падение цены. В результате общие расходы, вероятно, продолжат расти. Это может усложнить планы компаний по внедрению ИИ-агентов.