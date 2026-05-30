Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
30 мая, 12:43
Рейтинг: +219
Посты: 799

Сексуальное влечение у мужчин достигло пика в 40 лет

Ученые обнаружили, что мужчины в среднем сообщают о более высоком уровне сексуального влечения, чем женщины. При этом с возрастом желание заниматься сексом постепенно снижалось, особенно у женщин. У мужчин пик влечения приходился в среднем на 40 лет.

Кадр из фильма «Не беспокойся, дорогая» / © Warner Bros. Pictures
Группа эстонских исследователей решила выяснить, существуют ли различия в сексуальном влечении у разных демографических групп. Среди прочего их интересовало, как желание заниматься сексом связано с возрастом, полом, семейным статусом, недавним рождением ребенка и профессией. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports

Авторы проанализировали данные Эстонского биобанка. Там хранятся генетические, медицинские и поведенческие сведения добровольных участников. В выборку ученых вошли данные 67 334 человек, 70% из которых составляли женщины.

Ученые получили интересующую их информацию, которая касалась пола и возраста респондентов, их профессий и семейного положения. Оценить уровень сексуального желания участники могли, выбрав одно из двух утверждений: «У меня сильное сексуальное желание» и «Я не слишком часто думаю о сексе». 

Как показал анализ результатов, 74% участников жили с партнером, 5% стали родителями в течение последнего года, а 95% идентифицировали себя как гетеросексуалы. При этом мужчины значительно чаще сообщали о высоком уровне сексуального желания, чем женщины. 

У женщин сексуальное влечение постепенно снижалось уже начиная с ранней взрослой жизни. При этом у мужчин пик сексуального влечения приходился примерно на 40 лет. Ученые отмечают, что это слабо соответствует траектории изменения уровня тестостерона. Авторы предположили, что на это могут влиять социальные и связанные с отношениями факторы.

Также авторы обнаружили, что люди, у которых в течение последнего года родился ребенок, чаще сообщали о более высоком уровне интереса к сексу. Как предположили ученые, это может объясняться тем, что молодые родители обычно моложе остальных участников. Также исследователи заметили, что у мужчин большее количество детей чаще связано с более высоким уровнем сексуального влечения. У женщин ситуация оказалась обратной.

Семейное положение также повлияло на интерес к сексу. Люди, удовлетворенные своими отношениями, чаще сообщали о более высоком сексуальном влечении. При этом наиболее сильно это было выражено у женщин.

Профессия также частично повлияла на уровень интереса к сексу. Мужчины, работавшие в сфере продаж, в среднем сообщали о более высоком уровне сексуального влечения, чем мужчины-руководители высшего звена. У женщин наблюдалась обратная картина. У сотрудниц сферы продаж уровень сексуального желания в среднем оказался более низким, чем у женщин-руководительниц. Схожая тенденция наблюдалась среди квалифицированных рабочих и ремесленников, однако этот эффект исчезал после учета удовлетворенности отношениями.

Исследование имело некоторые ограничения. Оно включало только жителей Эстонии. Кроме того, оценка сексуального желания основывалась всего на двух вопросах. Кроме того, использование самоотчетов может частично искажать данные. Например, на ответы участников могли повлиять социальные ожидания.

