Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».
DARPA впервые отправит в космос роботизированный аппарат для ремонта спутников
Как обслуживать космические аппараты, находящиеся на расстоянии 35 тысяч километров от Земли? Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) намерено найти ответ на этот вопрос, запустив уже этим летом первую миссию в рамках программы роботизированного обслуживания спутников в космосе.
После многих лет задержек DARPA наконец готовится испытать технологии дозаправки спутников, чтобы продлить срок их службы.
Демонстрационный аппарат программы Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites (RSGS) — «Роботизированное обслуживание геосинхронных спутников» — должен отправиться в космос уже этим летом. И, как следует из самого названия проекта, ключевую роль в работе аппарата будут играть роботы.
Сердцем миссии станет «высокоманевренный роботизированный сервисный комплекс», который, по данным DARPA, сможет выполнять целый ряд критически важных операций для спутников, нуждающихся в технической поддержке: проводить модернизацию прямо на орбите, инспекции, устранять неисправности и даже перемещать спутники на новые позиции.
Новый генеральный подрядчик проекта — компания SpaceLogistics, дочерняя структура Northrop Grumman, — также столкнулся с трудностями при интеграции полезной нагрузки DARPA в собственный космический аппарат. Тем не менее агентство подчеркивает, что программа RSGS наконец готова к полету. Если запуск состоится по графику, аппарат начнет работу в 2027 году после десятимесячного перелета к геосинхронной орбите с использованием электрической двигательной установки.
Конечная цель программы — создание сервисного космического аппарата, который сможет годами работать на орбите и многократно обслуживать другие спутники. Причем речь идет не только о дозаправке.
«Даже полностью исправные спутники нередко преждевременно выводятся из эксплуатации лишь потому, что их оборудование устарело — а ведь речь идет об активах стоимостью в сотни миллионов долларов», — говорится в заявлении DARPA.
Именно поэтому концепт проекта включает не только заправку, но и установку новых модулей и полезных нагрузок, профилактическое обслуживание, коррекцию орбиты, устранение механических неисправностей и проведение инспекций для выявления любых аномалий.
Средний срок службы геостационарного спутника составляет около 15 лет. Это значительно больше, чем у спутников Starlink компании SpaceX на низкой околоземной орбите, которые обычно работают около пяти лет. Однако высокая скорость обновления группировки Starlink и других низкоорбитальных систем позволяет регулярно заменять аппараты, не допуская морального устаревания технологий, причем сравнительно быстро и недорого. Для геостационарных аппаратов такой подход невозможен.
DARPA и ее партнерам предстоит доказать, что обслуживание геостационарных спутников, запуск каждого из которых обходится в сотни миллионов долларов, может быть быстрым и экономически оправданным. При этом они выходят на стремительно растущий рынок космического сервиса, где уже работают такие компании, как Astroscale и Thales Alenia Space. Тем не менее в DARPA считают, что программа RSGS способна не просто дополнить существующую систему эксплуатации спутников, а полностью изменить саму философию космических операций.
