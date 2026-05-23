Ученые предупредили о массовом вымирании пчел в России

В России массово исчезают пчелы. За десять лет число их семей сократилось почти на один миллион.

Биолог Алексей Муньков из института «Казанской академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» Казанского ГАУ сообщил «Газете.Ru», что с 2015 по 2024 год количество пчелиных семей уменьшилось с 3,4 до 2,5 миллиона.

Пчелиной семьей ученые называют сообщество пчел, живущих в одном улье. Численность семьи меняется в зависимости от сезона. Зимой в улье может проживать от 10 до 14 тысяч особей, а летом от 80 до 100 тысяч.

Ситуация оказалась наиболее острой в Черноземье, Поволжье и Краснодарском крае. Эти регионы считаются центрами интенсивного земледелия.

Одна из основных причин вымирания пчел — пестициды, которыми обрабатывают семена подсолнечника и рапса. Также на массовую гибель пчел повлияли паразиты, вирусы, разрушение естественной среды обитания и изменение климата.