Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
19 мая, 06:57
Рейтинг: +1189
Посты: 2693

От лунных исследований до спутниковой навигации: космическое сотрудничество Китая и России вышло на новый уровень

Космическое сотрудничество стало одной из ключевых опор партнерства между Китаем и Россией. Благодаря таким знаковым проектам, как Международная научная лунная станция (МНЛС) и интеграция навигационных систем BeiDou и ГЛОНАСС, две страны развивают целый ряд инициатив, направленных на мирное освоение и использование космического пространства.

 Проект Международной научной лунной станции / © CMG
Китай и Россия активно продвигают строительство МНЛС. В марте 2021 года правительства двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в создании станции, официально запустив двусторонний проект. Уже месяц спустя стороны опубликовали совместное заявление о намерении строить станцию вместе с другими международными партнерами.

Руководствуясь принципами «совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования результатов», Китайское национальное космическое управление (CNSA) и российская госкорпорация «Роскосмос» стремятся развивать широкое международное сотрудничество, способствующее прогрессу в области космических технологий и социально-экономическому развитию.

В июне 2021 года стороны представили дорожную карту МНЛС (версия 1.0), в которой был обозначен поэтапный подход — от проектирования и разработки полезной нагрузки до орбитальных испытаний и строительства базы.

Китай и Россия тесно взаимодействуют в рамках китайских лунных миссий «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8». Аппарат «Чанъэ-7», запуск которого намечен на конец этого года, уже доставлен на космодром Вэньчан. На его борту находится российский научный прибор для изучения пылевой и плазменной среды Луны.

Миссия «Чанъэ-8», запуск которой ожидается примерно в 2029 году, проведет эксперименты в районе южного полюса Луны, чтобы подготовить почву для будущего освоения лунных ресурсов и строительства МНЛС. Аппарат будет оснащен российскими приборами — датчиком лунной плазменно-пылевой среды, а также анализатором лунных ионов и высокоэнергетических нейтральных частиц.

В мае 2025 года CNSA и «Роскосмос» подписали меморандум о строительстве энергетической станции для МНЛС. Завершение проекта намечено на 2036 год. Как отметили в «Роскосмосе», станция станет «важным вкладом» в проект МНЛС и позволит проводить фундаментальные космические исследования, а также испытывать технологии для длительной беспилотной эксплуатации лунной базы с перспективой будущего присутствия человека на Луне.

Существенного прогресса достигло и китайско-российское сотрудничество в сфере спутниковой навигации. Еще в 2015 году две страны подписали соглашение о координации систем BeiDou и ГЛОНАСС, положив начало работе по обеспечению совместимости и взаимодействия двух глобальных навигационных систем.

Сотрудничество получило дальнейшее развитие после подписания в 2021 году российско-китайской дорожной карты по взаимодействию в сфере спутниковой навигации на 2021–2025 годы. В 2025 году была утверждена новая дорожная карта, предусматривающая совершенствование совместного мониторинга работы систем и продвижение интегрированных решений.

Были реализованы проекты в области трансграничных перевозок, совместной разработки навигационных терминалов и систем геолокационных сервисов, что позволило повысить точность позиционирования и устойчивость к помехам. Эти системы уже применяются в логистике, предупреждении и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в сфере охраны границ, обеспечивая надежные пространственно-временные сервисы по всему миру.

Помимо лунных исследований и спутниковой навигации, Китай и Россия углубляют взаимодействие в области мониторинга космического мусора, пилотируемой космонавтики, научных исследований и подготовки кадров.

У двух стран есть значительный потенциал для совместной работы по исследованию Венеры и других небесных тел, солнечно-земной физике, астрофизике дальнего космоса и созданию космических телескопов.

Институт космических исследований Российской академии наук уже участвует в проекте исследования Луны, а российские ученые активно сотрудничают с китайскими коллегами, проводя сравнительные исследования лунного грунта.

