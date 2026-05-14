Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
14 мая, 22:12
Рейтинг: +209
Посты: 754

Вредоносные JPEG-файлы стали инструментом установки трояна

Хакеры используют новую схему кибератаки, нацеленную на Windows-системы. Они обходят защитные механизмы с помощью поддельного JPEG-файла.

# вирус
# информационная безопасность
# технологии
# троян
# хакеры
Кадр из фильма «Кто я» / © Wiedemann & Berg / Vertigo Média
Кибератаку назвали Operation SilentCanvas. Жертвы запускают вредоносный PowerShell-скрипт, замаскированный под безобидную JPEG-фотографию. В итоге злоумышленники получают полный контроль над зараженным компьютером, который сложно обнаружить. 

В фишинговом письме пользователи получают файл sysupdate.jpeg. Письмо может быть замаскировано под поддельное уведомление об обновлении ПО или обманную ссылку для обмена файлами.

Хотя файл имеет расширение .jpeg, в нем нет каких-либо данных изображения. Внутри находится PowerShell-скрипт. Он создает промежуточную среду и загружает дополнительные вредоносные компоненты с серверов злоумышленников.

Исследователи из Cyfirma проанализировали механизм атаки. После запуска первого файла вредоносный скрипт скачивает троянизированную версию ConnectWise ScreenConnect. Это легальный инструмент удаленного доступа, который часто используется в корпоративных сетях. Эта версия дает злоумышленникам скрытый доступ ко всему устройству. При этом внешне вирус выглядит как доверенное программное обеспечение.

Вредоносная технология позволяет злоумышленникам получить контроль над зараженным компьютером. Хакеры могут следить за экраном и микрофоном, записывать видео и передавать файлы через зашифрованный канал. Одновременно эта схема умеет обходить антивирусы.

Обнаружить вредоносную систему можно по косвенным признакам. Например, пользователя должно насторожить, если в системе появилась программа удаленного доступа, которую он не устанавливал. Еще один подозрительный признак — неожиданный запуск системных процессов csc.exe, cvtres.exe и ComputerDefaults.exe. Рядовому пользователю заметить такие нюансы будет не так просто.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
14 мая, 09:34
Максим Абдулаев

Виноградный жмых помог вырастить здоровых кур без антибиотиков

Отходы виноделия служат полноценной заменой антибиотикам в птицеводстве. Всего полпроцента виноградного жмыха в рационе бройлеров с хроническим воспалением кишечника восстановили рост птиц, подавили патогенные бактерии и улучшили качество мяса. В отличие от традиционных стимуляторов роста, жмых не провоцирует появление супербактерий, предлагая индустрии дешевую и экологичную альтернативу.

Биология
# антибиотики
# виноград
# птицефабрики
# супербактерии
14 мая, 16:06
Илья Гриднев

Неандертальцы лечили зубы каменными сверлами 60 000 лет назад

Российские антропологи изучили коренной моляр неандертальца из алтайской пещеры, в котором было крупное углубление, выглядящее искусственным. Анализ показал, что около 60 тысяч лет назад в зубе высверлили пораженные ткани заостренным камнем. Находка отодвинула первое известное применение инвазивных стоматологических процедур на 45 тысяч лет в прошлое.

Антропология
# каменные орудия
# лечение зубов
# неандертальцы
# палеолит
14 мая, 15:13
ФизТех

3D-моделирование открыло новые механизмы торможения миграции планет

Астрофизики из МФТИ, Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и США выяснили, что магнитосфера молодой звезды может полностью изменить направление ее дрейфа. Трехмерные магнитогидродинамические расчеты впервые учли весь комплекс взаимодействий между планетой, диском и звездным магнитным полем в единой самосогласованной симуляции.

ФизТех
# астрономия
# астрофизика
# звезды
# космос
# магнитосфера
# моделирование
# планета
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
