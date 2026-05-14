Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Вредоносные JPEG-файлы стали инструментом установки трояна
Хакеры используют новую схему кибератаки, нацеленную на Windows-системы. Они обходят защитные механизмы с помощью поддельного JPEG-файла.
Кибератаку назвали Operation SilentCanvas. Жертвы запускают вредоносный PowerShell-скрипт, замаскированный под безобидную JPEG-фотографию. В итоге злоумышленники получают полный контроль над зараженным компьютером, который сложно обнаружить.
В фишинговом письме пользователи получают файл sysupdate.jpeg. Письмо может быть замаскировано под поддельное уведомление об обновлении ПО или обманную ссылку для обмена файлами.
Хотя файл имеет расширение .jpeg, в нем нет каких-либо данных изображения. Внутри находится PowerShell-скрипт. Он создает промежуточную среду и загружает дополнительные вредоносные компоненты с серверов злоумышленников.
Исследователи из Cyfirma проанализировали механизм атаки. После запуска первого файла вредоносный скрипт скачивает троянизированную версию ConnectWise ScreenConnect. Это легальный инструмент удаленного доступа, который часто используется в корпоративных сетях. Эта версия дает злоумышленникам скрытый доступ ко всему устройству. При этом внешне вирус выглядит как доверенное программное обеспечение.
Вредоносная технология позволяет злоумышленникам получить контроль над зараженным компьютером. Хакеры могут следить за экраном и микрофоном, записывать видео и передавать файлы через зашифрованный канал. Одновременно эта схема умеет обходить антивирусы.
Обнаружить вредоносную систему можно по косвенным признакам. Например, пользователя должно насторожить, если в системе появилась программа удаленного доступа, которую он не устанавливал. Еще один подозрительный признак — неожиданный запуск системных процессов csc.exe, cvtres.exe и ComputerDefaults.exe. Рядовому пользователю заметить такие нюансы будет не так просто.
