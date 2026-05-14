Perseverance сделал селфи на фоне марсианского «Озера Шарм» / © NASA / JPL-Caltech / MSSS

С момента посадки на Марс пять лет назад Perseverance исследует минералы, постепенно продвигаясь на запад по сухим просторам Красной планеты. Недавно NASA опубликовало новое селфи марсохода — уже шестое с момента его прибытия на Марс в 2021 году.

Снимок, собранный из 61 отдельного изображения, показывает Perseverance, направивший свою мачту в сторону скалистого выступа на переднем плане после создания круглой зоны шлифовки поверхности. Во время этой процедуры марсоход стачивает верхний слой породы, чтобы научная команда могла изучить материал под поверхностью. Фотография была сделана 11 марта во время самого дальнего продвижения аппарата к западу от кратера с момента посадки на Марс. На заднем плане виден западный край кратера Езеро, уходящий вдаль.

Селфи сделано с помощью камеры WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and Engineering), установленной на конце роботизированной руки марсохода. Для создания итогового изображения система выполнила 62 точных движения примерно за один час.

По данным NASA, широкая панорама древнего марсианского ландшафта, видимая на снимке, известна как «Озеро Шарм». Ученые считают этот регион одной из самых важных с научной точки зрения областей, которые Perseverance исследовал на сегодняшний день.

«Мы сделали этот снимок, когда марсоход находился в «диком западе» за пределами края кратера Езеро — это самая западная точка, которой мы достигли с момента посадки чуть более пяти лет назад», — говорится в заявлении Кэти Стэк Морган, научного руководителя проекта Perseverance в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

Панорама области «Арбот» в районе «Озера Шарм» / © NASA / JPL-Caltech / MSSS

Помимо селфи, Perseverance также использовал систему камер Mastcam-Z для создания мозаики области «Арбот» в районе «Озера Шарм». Панорама была снята 5 апреля (1882-й сол миссии) и собрана из 46 изображений. Она представляет собой один из наиболее детализированных геологических видов за все время миссии, демонстрируя продуваемый ветрами ландшафт с разнообразными текстурами пород.

По словам NASA, этот снимок дает ученым более точное представление о гряде и древних горных породах региона, выброшенных в результате колоссального удара метеорита по равнине Исидис около 3,9 миллиарда лет назад.