  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
13 мая, 22:57
Рейтинг: +209
Посты: 750

Концерт Metallica вызвал «землетрясение» в Афинах

Концерт группы Metallica в Афинах (Греция) привлек внимание не только десятков тысяч зрителей, но и ученых. С помощью сейсмографических устройств они смогли подтвердить явление, получившее название «концертное землетрясение».

Сообщество
# Греция
# землетрясение
# концерт
# мероприятие
# музыка
Концерт группы Metallica на Олимпийском стадионе в Афинах / © Still frame / BB81
Концерт группы Metallica на Олимпийском стадионе в Афинах / © Still frame / BB81

Во время крупных мероприятий живой музыки и раньше замечали «землетрясения». В этот раз исследователи из Института геодинамики решили подробнее изучить способность большой толпы создавать микровибрации в грунте. 

Концерт Metallica прошел на Олимпийском стадионе Афин (OAKA). Ученые установили на площадке переносной сейсмограф. Директор Института геодинамики Василис Карастатис рассказал, что в этот раз исследователи смогли зафиксировать микровибрации. 

Карастатис пояснил, что во время концертов не происходят естественные землетрясения. Когда большое количество людей движется синхронно с музыкой, образуются микровибрации, которые иногда могут ощущать жители близлежащих домов. При этом он подчеркнул, что это явление не представляет опасности.

Концерт группы Metallica на Олимпийском стадионе в Афинах / © Stelios F 713 / YouTube

Исследователь отметил, что изучение концертных вибраций может предоставить полезные данные не только для сейсмологии. Это также поможет ученым лучше понять, как большие скопления людей влияют на окружающую среду, особенно во время концертов на крупных площадках.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
14 Май
Бесплатно
Экскурсия в Институт медико-биологических проблем РАН
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Глиобластома: шаг за рамки стандарта
Нейрокампус
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Трихоплакс: жизнь без нейронов
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Кровь, хлеб и чудеса: как жил средневековый театр
ВДНХ
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
История науки: постклассическая наука
ФизТех
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Древняя Греция: мужское и женское. Психология через призму искусства
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Прогулка по зоопарку в г. Базель (Швейцария)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Завершение космического полета
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
15 Май
1500
Мореходы древности
Medio Modo
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 мая, 10:14
Татьяна Зайцева

Каменные круги в суданской пустыне рассказали о скотоводах «Зеленой Сахары»

Дистанционное зондирование из космоса выявило 280 гигантских каменных кругов, разбросанных по пустыне Атбай в Судане. Исследователи пришли к выводу, что это погребальные сооружения, оставленные исчезнувшей культурой скотоводов. Эти люди пасли здесь стада в четвертом-третьем тысячелетии до нашей эры, когда климат в пустыне был более влажным.

Археология
# африка
# захоронения
# история
# погребальные практики
# Сахара
12 мая, 12:47
Татьяна Зайцева

Чеснок оказался контрацептивом для мух и комаров

Авторы нового исследования выяснили, почему летающие насекомые так не любят чеснок: в нем содержится органическое вещество, подавляющее процесс спаривания и откладывания яиц. Причем мух и комаров отпугивает не запах, а вкус чеснока, поскольку это соединение особым образом воздействует на вкусовые рецепторы.

Биология
# комары
# мухи
# насекомые
# репродуктивное поведение
# чеснок
13 мая, 11:27
Любовь С.

Загадочные голубые вспышки связали со столкновениями черных дыр и звезд Вольфа — Райе

Одни из самых таинственных явлений во Вселенной — мощные голубые вспышки — появляются внезапно, сияют почти как целые галактики и исчезают за считаные дни. Теперь астрономы, похоже, впервые приблизились к разгадке их происхождения: такие события могут возникать при слиянии нейтронной звезды или черной дыры с массивной звездой Вольфа — Райе.

Астрономия
# вспышки звезд
# галактики
# звезды Вольфа-Райе
# нейтронные звезды
# сверхновые
# Черные дыры
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Как США и Китай превратили телескопы в новое поле геополитической битвы

    13 мая, 17:41

  2. Новый биоэлектрод ускорил заживление ран

    13 мая, 15:48

  3. Астробиологи предложили искать внеземную жизнь по химическому «рисунку» распределения молекул

    13 мая, 14:41

  4. Древнейшего ископаемого светлячка с большими глазами нашли в янтаре мелового периода  

    13 мая, 14:29
Выбор редакции

Как США и Китай превратили телескопы в новое поле геополитической битвы

13 мая, 17:41

Последние комментарии

Галымжан Шегебаев
10 минут назад
Бизнес и ничего личного

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Валерий Гусев
1 час назад
Мировой рынок космических услуг оценивается более чем в200 млрд.долл. Доля российского Роскосмоса 0.6% . Российский сегмент МКС юридически

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Moscvage Ruh
2 часа назад
Александр, ну,ты дятел свиномордый,твоя Раша сейчас сосет даже у Киргизии,а твой Роскосмос уже давно в космосе,придурок ты тупоголовый

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Sergey Gorovoy
2 часа назад
а что - у космоса, вообще, и у планеты Земля в частности есть некий "хозяин", который, погрозив пальчиком, может запретить хоть частникам, хоть

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Урфин Джюс
2 часа назад
Станислав, обидно, да?

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Урфин Джюс
2 часа назад
Александр, гордись сильнее! Пока не тянешь

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Беслан Цычоев
3 часа назад
Вторая четверть XXI века началась, а в постсовке до сих оргазмируют, что смогли впечатлить сша😂

В США оценили необычное орбитальное маневрирование российских аппаратов

Vesti Greeece
3 часа назад
Порт Пирей — один из крупнейших в Средиземноморье и Европе (обычно 4–5-е место по контейнерам в ЕС). Общая мощность трёх терминалов — 7,5–8,3 млн TEU в

Рейтинг крупнейших портов мира по контейнерообороту

Sergey Gorovoy
3 часа назад
shk1pper, просто коммент от такого, малахольного, как ты, уже "даже звучит максимально смешно". пей чаще бояру и стекломой - успокаивает, а в твоём случае

Рейтинг крупнейших армий мира в 2026 году

Иван Колупаев
3 часа назад
shk1pper, через четыре года всего этого самого не так уж и смешно. Воюют-то все равно люди пусть даже и техника у них западная. Ее впрочем тоже объявляли

Рейтинг крупнейших армий мира в 2026 году

Sergey Gorovoy
3 часа назад
отличный комплекс! но, блин, чего в таких ебенях-то? "подпирать", так называемый центр, как раз было бы самое то! так и будет один "грустить" среди

Парижский небоскреб, меняющий форму в зависимости от точки обзора, достиг проектной высоты

Михаил Гаранин
3 часа назад
Это разные спутники, разный вес, размер, начинка! Маску респект за то что он сдвинул с мертвой точки космос и показал что и частные компании могут!

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Lumen
3 часа назад
Станислав, понятие "засрать" крайне относительно времени, в котором мы живём. Гарантирую, через 10 лет количество аппаратов и мусора на орбите

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Ramil Muradov
3 часа назад
Армения? Вы шутите? Индийские цыганы ранние государство мире? 😁😁😁

Рейтинг: старейшие государства мира

Никита Коротин
4 часа назад
shk1pper, да-да, держи в курсе, а то мы не знали, что не можем победить даже слабоумных и отсталых. Ресентимент и безответственность...

Рейтинг крупнейших армий мира в 2026 году

Sergey
5 часов назад
Итоги двадцать пятого года США 193 пуска , spacex 163 пуска. Китай 93 пуска Россия 17 столько же сколько и в двадцать четвёртом году. Короче полный батут.

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Сергей Живков
5 часов назад
Зачем вообще частным компаниям было разрешать засерать космос

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Fidan
6 часов назад
Те, страны где алкоголь не пью совсем, могут этим гордиться! Это реально повод для гордости и повод для того что бы задуматься всем.

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Любовь С.
6 часов назад
Гена, это не противоречие, а одна из загадок таких вспышек. Авторы как раз обсуждают сценарии, при которых молодая массивная звезда может оказаться

Загадочные голубые вспышки связали со столкновениями черных дыр и звезд Вольфа — Райе

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно