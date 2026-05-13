Концерт Metallica вызвал «землетрясение» в Афинах

Концерт группы Metallica в Афинах (Греция) привлек внимание не только десятков тысяч зрителей, но и ученых. С помощью сейсмографических устройств они смогли подтвердить явление, получившее название «концертное землетрясение».

Концерт группы Metallica на Олимпийском стадионе в Афинах / © Still frame / BB81

Во время крупных мероприятий живой музыки и раньше замечали «землетрясения». В этот раз исследователи из Института геодинамики решили подробнее изучить способность большой толпы создавать микровибрации в грунте.

Концерт Metallica прошел на Олимпийском стадионе Афин (OAKA). Ученые установили на площадке переносной сейсмограф. Директор Института геодинамики Василис Карастатис рассказал, что в этот раз исследователи смогли зафиксировать микровибрации.

Карастатис пояснил, что во время концертов не происходят естественные землетрясения. Когда большое количество людей движется синхронно с музыкой, образуются микровибрации, которые иногда могут ощущать жители близлежащих домов. При этом он подчеркнул, что это явление не представляет опасности.

Исследователь отметил, что изучение концертных вибраций может предоставить полезные данные не только для сейсмологии. Это также поможет ученым лучше понять, как большие скопления людей влияют на окружающую среду, особенно во время концертов на крупных площадках.