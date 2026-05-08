BMW представила обновленный 7 Series

Компания BMW представила обновленную версию седана 7 Series. Для покупателей доступны как гибридная, так и полностью электрическая версия автомобиля.

Обновленный BMW 7 Series / © BMW Group

Компания поработала над передней частью обновленного BMW 7 Series. У автомобиля изменили фирменную решетку радиатора и установили узкие фары с кристаллическими элементами. Боковой профиль стал более лаконичным, а сзади добавили новые тонкие фонари.

Изменения коснулись не только дизайна. BMW 7 Series получила новую технологическую платформу Neue Klasse. Среди прочего, она включает новую электронику и программное обеспечение, а также обновленную систему помощи водителю. В перспективе Neue Klasse станет основой для всех будущих моделей бренда.

BMW внесла некоторые изменения и внутри салона. Компания добавила в стандартное оснащение некоторых версий 14,6-дюймовый экран для пассажира.

BMW 7 Series выпускается с 1977 года, а в 2022 году появилась электрическая версия i7. Производство новых BMW 7 Series стартует в июле 2026 года.

