Инфографика: какая доля европейцев имеет собственное жилье

Далеко не все европейцы могут себе позволить собственную квартиру и жилье. На карте наглядно показано, какая доля домохозяйств в странах Европы владеет собственным жильем.

© Europe Magazine

Доля собственников жилья в Европе сильно различается в зависимости от страны. В среднем жители Центральной и Восточной Европы владеют собственной недвижимостью примерно на 30% чаще, чем жители Западной Европы. Это обусловлено не только уровнем доходов, но и историческими, а также культурными факторами.

Лидером по доле собственников жилья оказалась Румыния. Там 93,2% домохозяйств проживают в собственных квартирах и домах. Также в топ-3 попали Словакия (93,1) и Хорватия (91,4).

Одна из причин владения жильем в некоторых странах Восточной Европы — массовая приватизация в 1990-е годы. При этом механизмы распределения недвижимости различались в зависимости от государства.

В странах Западной Европы уровень владения собственной недвижимостью оказался в среднем значительно ниже. Например, во Франции собственные дома и квартиры есть у 61,2% домохозяйств, в Великобритании — у 61,7%.

Самый низкий уровень владения собственным жильем зафиксировали в Швейцарии — 42%. Швейцарские города регулярно оказываются в рейтинге самых дорогих в мире. Менее половины домохозяйств проживает в собственном жилье и в Германии.

Однако цена на недвижимость — не единственный фактор, влияющий на показатель владения жильем. Например, молодежь из Южной Европы в среднем позже покидает дома родителей. В некоторых странах ситуация обусловлена динамичным рынком труда. Молодые специалисты и семьи часто переезжают в крупные города в поисках работы и арендуют там жилье.