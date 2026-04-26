Инфографика: какая доля европейцев имеет собственное жилье
Далеко не все европейцы могут себе позволить собственную квартиру и жилье. На карте наглядно показано, какая доля домохозяйств в странах Европы владеет собственным жильем.
Доля собственников жилья в Европе сильно различается в зависимости от страны. В среднем жители Центральной и Восточной Европы владеют собственной недвижимостью примерно на 30% чаще, чем жители Западной Европы. Это обусловлено не только уровнем доходов, но и историческими, а также культурными факторами.
Лидером по доле собственников жилья оказалась Румыния. Там 93,2% домохозяйств проживают в собственных квартирах и домах. Также в топ-3 попали Словакия (93,1) и Хорватия (91,4).
Одна из причин владения жильем в некоторых странах Восточной Европы — массовая приватизация в 1990-е годы. При этом механизмы распределения недвижимости различались в зависимости от государства.
В странах Западной Европы уровень владения собственной недвижимостью оказался в среднем значительно ниже. Например, во Франции собственные дома и квартиры есть у 61,2% домохозяйств, в Великобритании — у 61,7%.
Самый низкий уровень владения собственным жильем зафиксировали в Швейцарии — 42%. Швейцарские города регулярно оказываются в рейтинге самых дорогих в мире. Менее половины домохозяйств проживает в собственном жилье и в Германии.
Однако цена на недвижимость — не единственный фактор, влияющий на показатель владения жильем. Например, молодежь из Южной Европы в среднем позже покидает дома родителей. В некоторых странах ситуация обусловлена динамичным рынком труда. Молодые специалисты и семьи часто переезжают в крупные города в поисках работы и арендуют там жилье.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
