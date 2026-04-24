Архитектор будущего самого высокого здания в мире назвал сроки появления двухкилометровых небоскребов
Башня Jeddah Tower в Саудовской Аравии уверенно движется к тому, чтобы стать первым в мире зданием, достигшим километровой высоты. Однако, как рассказал в интервью архитектор Jeddah Tower Гордон Гилл, уже сегодня вполне реалистично построить небоскреб вдвое выше.
Совместно с Адрианом Смитом и Робертом Форестом Гилл основал чикагское бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture — компанию, специализирующуюся на высотных зданиях и являющуюся автором проекта Jeddah Tower.
Один из самых ожидаемых архитектурных объектов века, этот сверхвысокий небоскреб сейчас возводится неподалеку от портового города Джидда в Саудовской Аравии.
Вскоре он должен превзойти 828-метровую башню Бурдж-Халифа в Дубае — спроектированную партнером Гилла Смитом во время его работы в SOM — и стать самым высоким зданием в мире. На прошлой неделе Jeddah Tower достигла отметки в 100 этажей, однако строительство далеко не всегда шло гладко.
Проект стартовал в 2013 году, но затем работы неоднократно останавливались и возобновлялись по самым разным причинам — от финансовых трудностей до пандемии Covid-19 и технических проблем.
Одним из самых серьезных ударов стало отстранение от проекта подрядчика Binladin Group после ареста владельца компании в рамках антикоррупционной кампании 2017 года в Саудовской Аравии, в ходе которой был также задержан девелопер проекта, принц Аль-Валид бин Талал Аль Сауд. Тем не менее после официального возобновления строительства в начале 2025 года, по словам Гилла, Jeddah Tower теперь уверенно движется к завершению в 2028 году, не утратив своих амбициозных целей.
На этом фоне ее перспективы резко контрастируют с судьбой других громких саудовских проектов, таких как «Зеркальная линия» (The Line).
По мнению Гилла, ключевое отличие Jeddah Tower в том, что ее амбиция — подняться на километр в небо — действительно реалистична.
«Из всех проектов в Саудовской Аравии именно этот имел реальные шансы быть завершенным в срок. Его отличает ясность концепта и реальность реализации в рамках понятных условий — с точки зрения строительства, экономики и времени», — сказал Гилл.
Что касается небоскребов, Гилл убежден, что уже сегодня, с учетом существующих знаний и технологий, вполне возможно строить здания значительно выше одного километра.
«Мы рассматривали проекты высотой в два километра — с технической и технологической точки зрения это полностью осуществимо», — отметил он. Уже в 2024 году появились сообщения о том, что британское архитектурное бюро Foster + Partners работает над секретным проектом двухкилометрового небоскреба — также в Саудовской Аравии.
«Уже сейчас разрабатываются проекты, которые вполне могут превзойти Jeddah Tower, но, возможно, мы не увидим их еще 10–15 лет», — сказал Гилл.
Гилл называет Jeddah Tower одним из самых эффективных сверхвысоких зданий с точки зрения соотношения затрат и результата. Небоскреб будет иметь сужающуюся кверху форму без уступов, что принципиально снижает количество точек передачи нагрузки. С точки зрения поведения конструкции она чрезвычайно жесткая, но при этом, будучи трехлучевой структурой, как тренога, открывает широкие возможности для планировки — будь то жилье или офисы — без ущерба для видов из окон. С инженерной точки зрения это исключительно эффективное решение.
Таким образом, по словам Гилла, проект Jeddah Tower способствует развитию всей архитектурной и строительной отрасли. Технологии бетона, конструктивные решения, поведение здания на ветру, системы кислородоснабжения и инженерные системы, критерии безопасности, вертикальный транспорт — все это получает новый импульс с каждым таким проектом.
«Это своего рода исследовательская лаборатория. Она помогает лучше понять технические аспекты строительства. Уроки, которые мы извлекаем из работы над сверхвысокими зданиями, можно применять к самым разным типам и масштабам архитектуры», — отметил Гилл.
