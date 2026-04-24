Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
24 апреля, 07:40
Рейтинг: +852
Посты: 1953

Архитектор будущего самого высокого здания в мире назвал сроки появления двухкилометровых небоскребов

Башня Jeddah Tower в Саудовской Аравии уверенно движется к тому, чтобы стать первым в мире зданием, достигшим километровой высоты. Однако, как рассказал в интервью архитектор Jeddah Tower Гордон Гилл, уже сегодня вполне реалистично построить небоскреб вдвое выше.

Рендер  Jeddah Tower / © Jeddah Now
Совместно с Адрианом Смитом и Робертом Форестом Гилл основал чикагское бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture — компанию, специализирующуюся на высотных зданиях и являющуюся автором проекта Jeddah Tower.

Один из самых ожидаемых архитектурных объектов века, этот сверхвысокий небоскреб сейчас возводится неподалеку от портового города Джидда в Саудовской Аравии.

Вскоре он должен превзойти 828-метровую башню Бурдж-Халифа в Дубае — спроектированную партнером Гилла Смитом во время его работы в SOM — и стать самым высоким зданием в мире. На прошлой неделе Jeddah Tower достигла отметки в 100 этажей, однако строительство далеко не всегда шло гладко.

Проект стартовал в 2013 году, но затем работы неоднократно останавливались и возобновлялись по самым разным причинам — от финансовых трудностей до пандемии Covid-19 и технических проблем.

Одним из самых серьезных ударов стало отстранение от проекта подрядчика Binladin Group после ареста владельца компании в рамках антикоррупционной кампании 2017 года в Саудовской Аравии, в ходе которой был также задержан девелопер проекта, принц Аль-Валид бин Талал Аль Сауд. Тем не менее после официального возобновления строительства в начале 2025 года, по словам Гилла, Jeddah Tower теперь уверенно движется к завершению в 2028 году, не утратив своих амбициозных целей.

На этом фоне ее перспективы резко контрастируют с судьбой других громких саудовских проектов, таких как «Зеркальная линия» (The Line).

По мнению Гилла, ключевое отличие Jeddah Tower в том, что ее амбиция — подняться на километр в небо — действительно реалистична.

«Из всех проектов в Саудовской Аравии именно этот имел реальные шансы быть завершенным в срок. Его отличает ясность концепта и реальность реализации в рамках понятных условий — с точки зрения строительства, экономики и времени», — сказал Гилл.

Строительство километрового небоскреба Jeddah Tower / © Ian Norman Miller
Строительство километрового небоскреба Jeddah Tower / © Ian Norman Miller

Что касается небоскребов, Гилл убежден, что уже сегодня, с учетом существующих знаний и технологий, вполне возможно строить здания значительно выше одного километра.

«Мы рассматривали проекты высотой в два километра — с технической и технологической точки зрения это полностью осуществимо», — отметил он. Уже в 2024 году появились сообщения о том, что британское архитектурное бюро Foster + Partners работает над секретным проектом двухкилометрового небоскреба — также в Саудовской Аравии.

«Уже сейчас разрабатываются проекты, которые вполне могут превзойти Jeddah Tower, но, возможно, мы не увидим их еще 10–15 лет», — сказал Гилл.

Гилл называет Jeddah Tower одним из самых эффективных сверхвысоких зданий с точки зрения соотношения затрат и результата. Небоскреб будет иметь сужающуюся кверху форму без уступов, что принципиально снижает количество точек передачи нагрузки. С точки зрения поведения конструкции она чрезвычайно жесткая, но при этом, будучи трехлучевой структурой, как тренога, открывает широкие возможности для планировки — будь то жилье или офисы — без ущерба для видов из окон. С инженерной точки зрения это исключительно эффективное решение.

Таким образом, по словам Гилла, проект Jeddah Tower способствует развитию всей архитектурной и строительной отрасли. Технологии бетона, конструктивные решения, поведение здания на ветру, системы кислородоснабжения и инженерные системы, критерии безопасности, вертикальный транспорт — все это получает новый импульс с каждым таким проектом.

«Это своего рода исследовательская лаборатория. Она помогает лучше понять технические аспекты строительства. Уроки, которые мы извлекаем из работы над сверхвысокими зданиями, можно применять к самым разным типам и масштабам архитектуры», — отметил Гилл.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Сокровища Ассирии: главные памятники древней империи и их влияние на культуру
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
24 Апр
1500
Как ученые восстановили тираннозавра
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Римская религия: обманчивая простота знакомых слов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Как ученые готовятся к полету на Марс уже сегодня?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Одинаковая ДНК, разные судьбы
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Шпионские игры в поле: как ученые учат пшеницу не мерзнуть
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Современная селекция растений
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Тайны богини Кали. Свет и тени Индийской цивилизации
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Мутация — и точка! Как с помощью вирусов мы исправляем ДНК растений и зачем это нужно
Парк «Зарядье»
Москва

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

23 апреля, 12:08
Любовь С.

В мозге нашли вторую систему связи

Астроциты — клетки, которые долго считались лишь «помощниками» нейронов — оказались частью скрытой системы связи в мозге. Они, как показали результаты нового исследования, формируют собственные протяженные сети, соединяющие разные части головного мозга. Это открытие меняет представление о том, как мозг координирует свою работу, адаптируется к новым условиям и восстанавливается после повреждений.

Биология
# астроциты
# глиальные клетки
# компьютерное моделирование
# мозг
# мыши
# нейроны
22 апреля, 14:29
ФизТех

Физики показали, как геометрия наночастиц дисульфида молибдена управляет удвоением частоты света

Исследователи из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ совместно с коллегами из МИСиСа и Алферовского университета изучили, как форма наночастиц из дисульфида молибдена (MoS₂) влияет на эффективность генерации второй гармоники — процесса удвоения частоты света. Оказалось, что диски, цилиндры, конусы и сферы из этого материала по-разному усиливают оптический отклик.

ФизТех
# вторая гармоника
# дисульфид молибдена
# наночастицы
# фотоника
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
Последние новости:

  1. С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

    23 апреля, 18:34

  2. Биохимики подсмотрели у насекомых пластиковое покрытие, разрывающее вирусы

    23 апреля, 17:02

  3. Память будущего с дефектами: как «неидеальность» продлевает срок службы чипов

    23 апреля, 16:53

  4. Атлас опухолевых клеток подсказал, как сделать терапию нейробластомы эффективнее

    23 апреля, 16:26
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

