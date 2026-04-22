Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
22 апреля, 07:36
Рейтинг: +591
Посты: 889

Самый большой айсберг планеты не выдержал: спутниковый снимок показал его распад

Айсберг A23a, долгое время считавшийся самым большим в мире, практически прекратил свое существование, расколовшись на множество фрагментов. 

Крупнейший айсберг планеты распался на части / © Telegram-канал Арктического и антарктического института (ААНИИ)
По данным ученых, за десятилетия наблюдений — а специалисты следили за этим ледяным массивом около 40 лет — он утратил почти всю площадь: от прежних размеров осталось лишь около одного процента. Таким образом, гигантский айсберг фактически завершил свой жизненный цикл.

Еще в прошлом году A23a сохранял статус крупнейшего айсберга на планете, однако уже в сентябре утратил это звание. Если в январе его площадь оценивалась примерно в 1,3 тысячи квадратных километров, то сейчас она сократилась до менее чем 50 квадратных километров.

В настоящее время остатки айсберга продолжают дрейфовать по открытым водам и быстро разрушаются. Только за последние три месяца он прошел около тысячи километров, пересек границу Южного и Атлантического океанов и достиг района 49-й параллели южной широты.

История A23a началась в 1986 году, когда он откололся от края шельфового ледника Фильхнера. Тогда его площадь составляла около 4,17 тысячи квадратных километров — почти вдвое больше территории Санкт-Петербурга. Более трех десятилетий айсберг оставался на мели у южной части моря Уэдделла. Лишь в начале 2020-х он освободился и двинулся на север. В марте 2024 года его подхватило океанское течение в проливе Дрейка, но вскоре айсберг снова застрял — на этот раз у мелководного шельфа к югу от острова Южная Георгия в мае 2025 года. Затем айсберг вновь пришел в движение и обогнул остров с восточной стороны, постепенно теряя свои размеры и распадаясь.

21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Последние новости:

  1. Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

    21 апреля, 20:03

  2. Физика керна помогла найти газ в Арктике до начала бурения

    21 апреля, 16:12

  3. Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

    21 апреля, 12:56

  4. Попугай без части клюва овладел манерой рыцарского боя и стал главным в группе 

    21 апреля, 12:46
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

