Самый большой айсберг планеты не выдержал: спутниковый снимок показал его распад

Крупнейший айсберг планеты распался на части / © Telegram-канал Арктического и антарктического института (ААНИИ)

По данным ученых, за десятилетия наблюдений — а специалисты следили за этим ледяным массивом около 40 лет — он утратил почти всю площадь: от прежних размеров осталось лишь около одного процента. Таким образом, гигантский айсберг фактически завершил свой жизненный цикл.

Еще в прошлом году A23a сохранял статус крупнейшего айсберга на планете, однако уже в сентябре утратил это звание. Если в январе его площадь оценивалась примерно в 1,3 тысячи квадратных километров, то сейчас она сократилась до менее чем 50 квадратных километров.

В настоящее время остатки айсберга продолжают дрейфовать по открытым водам и быстро разрушаются. Только за последние три месяца он прошел около тысячи километров, пересек границу Южного и Атлантического океанов и достиг района 49-й параллели южной широты.

История A23a началась в 1986 году, когда он откололся от края шельфового ледника Фильхнера. Тогда его площадь составляла около 4,17 тысячи квадратных километров — почти вдвое больше территории Санкт-Петербурга. Более трех десятилетий айсберг оставался на мели у южной части моря Уэдделла. Лишь в начале 2020-х он освободился и двинулся на север. В марте 2024 года его подхватило океанское течение в проливе Дрейка, но вскоре айсберг снова застрял — на этот раз у мелководного шельфа к югу от острова Южная Георгия в мае 2025 года. Затем айсберг вновь пришел в движение и обогнул остров с восточной стороны, постепенно теряя свои размеры и распадаясь.