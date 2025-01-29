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Спутники показали, как крупнейший айсберг приближается к острову пингвинов в Антарктиде

Самый большой в мире айсберг A23a дрейфует к острову Южная Георгия на юге Атлантики. Эта огромная глыба льда, примерно в три раз больше Санкт-Петербурга, представляет серьезную угрозу для экосистемы острова, где обитают пингвины и тюлени.

Айсберг A23a дрейфует к острову Южная Георгия / © NOAA

Спутниковые снимки, в том числе последние данные, полученные аппаратом GOES East Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), позволяют следить за медленным движением айсберга по Южному океану. Спустя две-четыре недели он может достичь мелководья Южной Георгии.

© NOAA

A23a вызывает беспокойство с тех пор, как в 1986 году откололся от шельфового ледника Антарктиды. Айсберг оставался неподвижным более трех десятилетий, пока в 2020-м не пришел в движение, дрейфуя в сторону Южного океана.

В отличие от многих других айсбергов, которые разламываются на более мелкие куски, A23a не демонстрирует никаких признаков распада. Это усилило опасения по поводу его возможного столкновения с островом Южная Георгия.

Птенцы пингвинов на острове Южная Георгия / © David Merron / Getty Images

Потенциальное воздействие A23a на экосистему Южной Георгии грозит природной катастрофой, поскольку пингвины, тюлени и другие морские животные зависят от окружающих остров вод. Если A23a сядет на континентальный шельф или нарушит течения, он может заблокировать животным доступ к районам кормления.

Менее крупные айсберги уже садились на мель вблизи Южной Георгии и стали причиной роста смертности птенцов пингвинов и детенышей тюленей, так как источники пищи оказались отрезаны льдом.