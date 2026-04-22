Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
22 апреля, 07:50
Рейтинг: +46
Посты: 200

«Хаббл» отметил 36-летие новым портретом Тройной туманности

К своей 36-й годовщине космический телескоп «Хаббл» вновь обратился к области, которую впервые запечатлел еще в 1997 году: небольшому участку области звездообразования на расстоянии около 5000 световых лет в созвездии Стрельца, известной как Тройная туманность. 

Тройная туманность в объективе телескопа «Хаббл» / © NASA
Тройная туманность в объективе телескопа «Хаббл» / © NASA

Новый снимок демонстрирует изменения, происходящие на удивительно коротких космических масштабах времени, и внушает чувство изумления перед непрерывно меняющейся Вселенной. Цвета этого мерцающего региона, запечатленного в видимом свете, напоминают подводный мир, где в толще океана медленно колышутся мельчайшие частицы осадка.

Несколько массивных звезд, находящихся за пределами кадра, формируют эту область уже не менее 300 тысяч лет. Их мощное ультрафиолетовое излучение продолжает раздувать гигантский пузырь — его небольшая часть и показана на изображении — сжимая и смещая газ и пыль, тем самым порождая новые волны звездообразования. Это не первый взгляд «Хаббл» на эту область: телескоп наблюдал Тройную туманность еще в 1997 году, и теперь, спустя 29 лет, почти весь накопленный срок службы позволил ему зафиксировать изменения, происходящие на «человеческих» временных масштабах. Зачем возвращаться к одному и тому же участку? Помимо наблюдения эволюции, телескоп теперь оснащен усовершенствованной камерой с более широким полем зрения и повышенной чувствительностью, установленной во время четвертой сервисной миссии.

На изображении Тройной туманности (также известной как Messier 20 или M20) «Хаббл» сосредоточился на «голове» и извивающемся «теле» облака газа и пыли ржаво-коричневого оттенка, напоминающего морского слизня — словно он скользит сквозь космос.

Левый «рог» этого космического существа является частью объекта Хербига — Аро 399 — струи плазмы, которую молодой протозвездный объект, скрытый в «голове» слизня, выбрасывает на протяжении столетий. Наблюдаемые изменения позволяют ученым измерять скорость этих выбросов и оценивать, сколько энергии протозвезда передаёт окружающей среде, что дает ключ к пониманию взаимодействия молодых звезд с их окружением.

Чуть ниже и правее заметны признаки встречной струи — зубчатые оранжево-красные линии, словно «стекающие» вдоль «шеи» слизня, где в пылевом облаке образуется характерная V-образная форма.

Более темный, треугольный «рог» справа от «головы» венчает еще одна молодая звезда. Если приблизить изображение, можно увидеть слабую красную точку с крошечной струей. Зеленая дуга над ней, возможно, свидетельствует о разрушении околозвездного диска под действием интенсивного ультрафиолетового излучения близлежащих массивных звезд. Относительно чистая область вокруг этого объекта может означать, что процесс его формирования почти завершен.

Слева от «космического слизня» находится небольшой тусклый столб: значительная часть его газа и пыли уже рассеяна, однако наиболее плотное вещество у вершины все еще сохраняется.

Полосы и резкие линии на снимке дают дополнительные подсказки о деятельности других молодых звезд. Например, ближе к центру можно заметить волнистую наклонную линию, переходящую от ярко-оранжевого к насыщенно-красному. При сравнении снимков видно, что она смещается — вероятно, это струя, выброшенная еще одной формирующейся звездой, скрытой в пылевом облаке. В видимом свете наиболее ясный участок расположен в верхнем левом углу, где преобладают голубые оттенки: мощное ультрафиолетовое излучение массивных звезд ионизирует газ, заставляя его светиться, а звездные ветры выдувают окружающую пыль, формируя полость.

В верхней части «головы» слизня яркие потоки желтого газа устремляются вверх — это пример того, как ультрафиолетовое излучение буквально «размывает» плотные пылевые структуры, разрушая их.

Многочисленные гребни и склоны темно-коричневого вещества сохранятся еще миллионы лет, хотя ультрафиолетовое излучение постепенно «разъедает» газ. Самые плотные области служат убежищем для протозвезд, скрытых от наблюдения в видимом свете.

Правый край изображения почти полностью погружен во тьму — здесь концентрация пыли максимальна. Звезды, заметные в этой области, могут вовсе не принадлежать данному региону звездообразования, а находиться ближе к нам, на переднем плане.

Разнообразные инструменты телескопа «Хаббл» и широкий диапазон регистрируемого излучения — от ультрафиолета до ближнего инфракрасного — уже десятилетиями помогают ученым совершать прорывные открытия и ежедневно получать новые данные, которые неизбежно приведут к следующим.

Только за последний год «Хаббл» позволил обнаружить остатки ранних стадий формирования галактик, чрезвычайно тусклую, почти невидимую галактику и неизвестные ранее космические аномалии, выявленные с помощью искусственного интеллекта. Ученые впервые зафиксировали столкновения астероидов в другой звездной системе, а в нашей Солнечной системе телескоп случайно запечатлел распад кометы. 

На сегодняшний день «Хаббл» провел более 1,7 миллиона наблюдений. Почти 29 тысяч астрономов опубликовали рецензируемые научные статьи на основе его данных за 36 лет работы — всего более 23 тысяч публикаций, из них почти 1100 только в 2025 году.

20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
