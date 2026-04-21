ВМС США впервые испытали противодронный лазер LOCUST, размещенный на авианосце
Лазерные системы по-прежнему существенно ограничены по дальности и скорости поражения целей, однако они могут стать важным элементом многоуровневой обороны корабля.
Военно-морские силы США сообщили о проведении испытаний лазерного противодронного комплекса AeroVironment LOCUST, который в последнее время привлек к себе внимание, на борту авианосца класса «Нимиц» «Джордж Буш». Насколько известно, это, по всей видимости, первый случай установки лазерного оружия на авианосец. Ранее в этом году начальник военно-морских операций адмирал Дэрил Кодл заявил, что в перспективе именно оружие направленной энергии должно стать основным средством для экипажей американских кораблей при отражении ближних угроз.
ВМС опубликовали фотографии системы LOCUST на борту авианосца «Джордж Буш», сделанные 5 октября 2025 года и обнародованные только сейчас. Подписи к изображениям отмечают: «В ходе боевых стрельб лазерная система LOCUST LWS успешно обнаруживала, сопровождала, поражала и нейтрализовала несколько беспилотных летательных аппаратов, что стало важной вехой на пути к внедрению оперативных возможностей оружия направленной энергии».
Согласно пресс-релизу AeroVironment, «успешная демонстрация паллетизированной лазерной системы LOCUST (LWS) на борту авианосца «Джордж Буш» в октябре 2025 года» была проведена «в сотрудничестве с ВМС США и Управлением быстрых возможностей и критических технологий армии США (RCCTO)».
В сообщении также говорится: «В ходе стрельб система высокоэнергетического лазера сопровождала, поражала и нейтрализовала несколько беспилотных целей, что стало значительным шагом к развертыванию действующих систем направленной энергии во всех средах и на различных платформах». Это достижение подтверждает, что LOCUST LWS является по-настоящему универсальной системой, способной без проблем переходить от стационарных и наземных мобильных платформ — таких как JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) и ISV (Infantry Squad Vehicle) — к динамичной и сложной среде маневрирующего авианосца.
Ключевым элементом LOCUST является лазерное оружие направленной энергии, размещенное в турели, оснащенной электрооптическими и инфракрасными камерами для обнаружения и сопровождения целей. В качестве дополнительных сенсоров могут использоваться компактные высокочастотные радары и пассивные системы радиочастотного обнаружения, обеспечивающие целеуказание для лазера.
Мощность LOCUST, как считается, в настоящее время находится в диапазоне около 20 киловатт. По меркам лазерного оружия это сравнительно низкий уровень, что соответствует его назначению — борьбе с малогабаритными беспилотниками. Демонстрировалась и версия мощностью 26 киловатт, однако остается неясным, насколько систему можно масштабировать в рамках существующей конструкции.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
