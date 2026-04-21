Соглашения «Артемида»: что это и какие страны участвуют
Соглашения «Артемида» (Artemis Accords) представляют собой набор принципов, норм и рекомендаций, определяющих правила сотрудничества стран в новой эпохе освоения Луны и дальнейшего космического пространства.
Эти договоренности формируют основу для безопасного и ответственного исследования Луны, а в перспективе — и более дальних направлений, включая Марс, по мере того как человечество увеличивает продолжительность и масштаб космических миссий.
Хотя ведущую роль в программе «Артемида» играет NASA, ее успех напрямую зависит от международного сотрудничества — как между государствами, так и с участием частных компаний.
Соглашения были инициированы NASA совместно с Государственным департаментом США и подписываются на уровне государств — добровольно. Их цель — установить единые принципы, гарантирующие, что миссии в рамках программы «Артемида» будут проводиться ответственно и в соответствии с международным правом.
Соглашения опираются на уже существующую правовую базу, прежде всего на Договор о космосе 1967 года, а также на последующие международные документы, регулирующие деятельность в космосе.
Ключевые положения включают:
- Мирный характер исследований — вся деятельность должна осуществляться исключительно в мирных целях;
- Прозрачность — страны обязуются открыто делиться научными данными и координировать свои действия, чтобы избежать конфликтов и недопонимания;
- Совместимость (интероперабельность) — развитие технологий, способных работать в единой инфраструктуре;
- Взаимопомощь — оказание помощи астронавтам и персоналу в чрезвычайных ситуациях;
- Регистрация космических объектов — определение ответственности за регистрацию аппаратов;
- Сохранение наследия — защита исторически значимых объектов, включая места посадок и артефакты;
- Использование космических ресурсов — допускается добыча ресурсов при условии открытости и информирования международного сообщества;
- Предотвращение конфликтов — создание «зон безопасности» и координация деятельности;
- Космический мусор — обязательства по минимизации его образования и безопасной утилизации.
Соглашения распространяются на деятельность: на орбите, поверхности и подповерхностном пространстве Луны; на Марсе, кометах и астероидах; в точках Лагранжа системы Земля—Луна; а также на перелеты между этими объектами.
На 20 апреля 2026 года к соглашениям присоединились 62 страны, включая: США, Великобританию, Японию, Италию, Канаду, Бразилию, Францию, Германию, Индию, Южную Корею, ОАЭ, Армению и многие другие. Россия, Китай и еще ряд стран не подписали Artemis Accords.
Программа «Артемида» рассматривается как следующий шаг человечества в освоении космоса — своего рода продолжение программы «Аполлон», но уже на новом уровне международного сотрудничества и с акцентом на устойчивость и безопасность.
